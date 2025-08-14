Создание L7-балансировщика Application Load Balancer с профилем безопасности Yandex Smart Web Security с помощью Terraform
Чтобы создать L7-балансировщик с профилем безопасности Smart Web Security с помощью Terraform:
- Подготовьте облако к работе.
- Создайте инфраструктуру.
- Настройте DNS.
- Протестируйте работу профиля безопасности.
Если созданные ресурсы вам больше не нужны, удалите их.
Подготовьте облако к работе
Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:
- Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
- На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе
ACTIVEили
TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.
Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.
Подробнее об облаках и каталогах.
Необходимые платные ресурсы
В стоимость поддержки инфраструктуры для L7-балансировщика с профилем безопасности Smart Web Security входят:
- плата за постоянно запущенные ВМ (см. тарифы Yandex Compute Cloud);
- плата за использование вычислительных ресурсов L7-балансировщика (см. тарифы Application Load Balancer);
- плата за запросы, обработанные правилами профиля безопасности (см. тарифы Yandex Smart Web Security).
Создайте инфраструктуру
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Terraform распространяется под лицензией Business Source License, а провайдер Yandex Cloud для Terraform — под лицензией MPL-2.0.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
Для создания инфраструктуры c помощью Terraform:
-
Установите Terraform, получите данные для аутентификации и укажите источник для установки провайдера Yandex Cloud (раздел Настройте провайдер, шаг 1).
-
Подготовьте файлы с описанием инфраструктуры:Готовая конфигурацияВручную
-
Клонируйте репозиторий с конфигурационными файлами.
git clone https://github.com/yandex-cloud-examples/yc-alb-with-sws-profile.git
-
Перейдите в директорию с репозиторием. В ней должны появиться файлы:
alb-smartwebsecurity-config.tf— конфигурация создаваемой инфраструктуры.
alb-smartwebsecurity.auto.tfvars— файл с пользовательскими данными.
-
- Создайте папку для конфигурационных файлов.
- Создайте в папке:
-
Конфигурационный файл
alb-smartwebsecurity-config.tf:
alb-smartwebsecurity-config.tf
# Объявление переменных для конфиденциальных параметров variable "folder_id" { type = string } variable "vm_user" { type = string } variable "ssh_key_path" { type = string } variable "allowed_ip" { type = string } # Добавление прочих переменных locals { zone = "kz1-a" network_name = "web-network" subnet_name = "subnet1" sg_vm_name = "sg-web" vm_name = "test-vm1" vm_image_family = "lemp" } # Настройка провайдера terraform { required_providers { yandex = { source = "yandex-cloud/yandex" version = ">= 0.47.0" } } } provider "yandex" { folder_id = var.folder_id } # Создание облачной сети resource "yandex_vpc_network" "network-1" { name = local.network_name } # Создание подсети resource "yandex_vpc_subnet" "subnet-1" { name = local.subnet_name v4_cidr_blocks = ["192.168.1.0/24"] zone = local.zone network_id = yandex_vpc_network.network-1.id } # Создание группы безопасности resource "yandex_vpc_security_group" "sg-1" { name = local.sg_vm_name network_id = yandex_vpc_network.network-1.id egress { protocol = "ANY" description = "any" v4_cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] from_port = 1 to_port = 65535 } ingress { protocol = "TCP" description = "ext-http" v4_cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] port = 80 } ingress { protocol = "TCP" description = "ext-https" v4_cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] port = 443 } ingress { protocol = "TCP" description = "healthchecks" predefined_target = "loadbalancer_healthchecks" port = 30080 } } # Добавление готового образа ВМ resource "yandex_compute_image" "lamp-vm-image" { source_family = local.vm_image_family } resource "yandex_compute_disk" "boot-disk" { name = "bootvmdisk" type = "network-hdd" zone = local.zone size = "20" image_id = yandex_compute_image.lamp-vm-image.id } # Создание ВМ resource "yandex_compute_instance" "vm" { name = local.vm_name platform_id = "standard-v3" zone = local.zone resources { core_fraction = 20 cores = 2 memory = 1 } boot_disk { disk_id = yandex_compute_disk.boot-disk.id } network_interface { subnet_id = yandex_vpc_subnet.subnet-1.id nat = true security_group_ids = [yandex_vpc_security_group.sg-1.id] } metadata = { user-data = "#cloud-config\nusers:\n - name: ${var.vm_user}\n groups: sudo\n shell: /bin/bash\n sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL'\n ssh_authorized_keys:\n - ${file("${var.ssh_key_path}")}" } } # Создание профиля безопасности resource "yandex_sws_security_profile" "demo-profile-simple" { name = "test-profile" default_action = "DENY" # Правило Smart Protection с полной защитой security_rule { name = "smart-protection" priority = 999900 smart_protection { mode = "FULL" } } # Базовое правило, пропускает трафик с указанного IP-адреса без проверки правилом Smart Protection security_rule { name = "my-rule" priority = 999800 rule_condition { action = "ALLOW" condition { source_ip { ip_ranges_match { ip_ranges = [var.allowed_ip] } } } } } } # Создание целевой группы resource "yandex_alb_target_group" "foo" { name = "test-target-group" target { subnet_id = yandex_vpc_subnet.subnet-1.id ip_address = yandex_compute_instance.vm.network_interface.0.ip_address } } # Создание группы бекендов resource "yandex_alb_backend_group" "alb-bg" { name = "test-backend-group" http_backend { name = "backend-1" port = 80 target_group_ids = [yandex_alb_target_group.foo.id] healthcheck { timeout = "10s" interval = "2s" healthcheck_port = 80 http_healthcheck { path = "/" } } } } # Создание HTTP-роутера resource "yandex_alb_http_router" "alb-router" { name = "test-http-router" } resource "yandex_alb_virtual_host" "alb-host" { name = "test-virtual-host" http_router_id = yandex_alb_http_router.alb-router.id authority = ["*"] route { name = "route-1" http_route { http_route_action { backend_group_id = yandex_alb_backend_group.alb-bg.id } } } route_options { security_profile_id = yandex_sws_security_profile.demo-profile-simple.id } } # Создание L7-балансировщика resource "yandex_alb_load_balancer" "sws-balancer" { name = "test-load-balancer" network_id = yandex_vpc_network.network-1.id security_group_ids = [yandex_vpc_security_group.sg-1.id] allocation_policy { location { zone_id = local.zone subnet_id = yandex_vpc_subnet.subnet-1.id } } listener { name = "listener" endpoint { address { external_ipv4_address { } } ports = [80] } http { handler { http_router_id = yandex_alb_http_router.alb-router.id } } } }
-
Файл с пользовательскими данными
alb-smartwebsecurity.auto.tfvars:
alb-smartwebsecurity.auto.tfvars
folder_id = "<идентификатор_каталога>" vm_user = "<имя_пользователя_ВМ>" ssh_key_path = "<путь_к_публичному_SSH-ключу>" allowed_ip = "<разрешенный_IP-адрес_устройства>"
-
Более подробную информацию о параметрах используемых ресурсов в Terraform см. в документации провайдера:
- Сеть — yandex_vpc_network.
- Подсети — yandex_vpc_subnet.
- Группы безопасности — yandex_vpc_security_group.
- Образ ВМ — yandex_compute_image.
- Группа бэкендов — yandex_alb_backend_group.
- HTTP-роутер — yandex_alb_http_router.
- Виртуальный хост — yandex_alb_virtual_host.
- L7-балансировщик — yandex_alb_load_balancer.
- Профиль безопасности — yandex_sws_security_profile.
-
-
В файле
alb-smartwebsecurity.auto.tfvarsзадайте пользовательские параметры:
folder_id— идентификатор каталога.
vm_user— имя пользователя ВМ.
ssh_key_path— путь к файлу с публичным SSH-ключом. Подробнее см. Создание пары ключей SSH.
allowed_ip— публичный IP-адрес устройства, с которого вы будете отправлять запросы L7-балансировщику.
-
-
Создайте ресурсы:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
-
-
Получите IP-адрес L7-балансировщика — он потребуется далее, чтобы проверить работу профиля безопасности.
После создания инфраструктуры, настройте DNS и проверьте работу профиля безопасности.
Настройте DNS
-
Добавьте ресурсную А-запись в публичную DNS-зону вашего домена, указав в ней значения:
Имя записи— адрес вашего домена, заканчивающийся на точку. Например:
example.com.или
my.first.example.com..
Значение— IP-адрес L7-балансировщика. Чтобы узнать IP-адрес, воспользуйтесь инструкцией Получить информацию об L7-балансировщике.
Эта запись перенаправит запросы, которые будут поступать на ваш домен, на IP-адрес L7-балансировщика.
Примечание
Если ваш домен делегирован Yandex Cloud DNS, создайте ресурсную запись по инструкции. В остальных случаях воспользуйтесь личным кабинетом вашего регистратора доменных имен. Если нужна помощь, обратитесь к документации регистратора или в его поддержку.
-
-
В настройках вашего сервера запретите все соединения и разрешите только соединения для IP-адресов Yandex Cloud.
Протестируйте работу профиля безопасности
-
Откройте терминал устройства, IP-адрес которого вы указали в разрешающем правиле.
-
Отправьте запрос на бэкенд тестового приложения:
curl --verbose <публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
В результате должно быть выведено содержимое директории с тестовым веб-сервером.
-
Повторите запрос с другого IP-адреса. В результате должно быть выведено сообщение о невозможности установить соединение с сервером.
Примечание
Проверка правил Smart Protection не проводится. При такой проверке параметры подозрительных запросов, в том числе IP-адреса, заносятся в черный список.
Как удалить созданные ресурсы
Чтобы перестать платить за созданные ресурсы:
-
Откройте конфигурационный файл
alb-smartwebsecurity-config.tfи удалите описание создаваемой инфраструктуры из файла.
-
Примените изменения:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
-