Развертывание Nextcloud в Yandex Cloud
Статья создана
Обновлена 12 августа 2025 г.
Nextcloud — это программное решение с открытым исходным кодом, позволяющее организовывать совместную работу в команде, проводить аудио- и видеоконференции, а также удобно, гибко и безопасно управлять файлами, обмениваться ими и совместно работать над документами. При этом Nextcloud позволяет как создавать собственные облачные хранилища, так и интегрировать готовые решения, например, Yandex Object Storage. В качестве пользовательского интерфейса Nextcloud предоставляет приложения для рабочего стола, мобильные приложения и веб-интерфейс.
Чтобы развернуть Nextcloud в инфраструктуре Yandex Cloud с интеграцией объектного хранилища Object Storage, воспользуйтесь одним из предлагаемых решений:
- Развертывание Nextcloud на виртуальной машине Yandex Compute Cloud с помощью образа Container Optimized Image — способ быстро развернуть базовую функциональность Nextcloud в инфраструктуре Yandex Cloud.
- Развертывание Nextcloud вручную на виртуальной машине или в группе виртуальных машин Compute Cloud — способ вручную развернуть Nextcloud в инфраструктуре Yandex Cloud в базовом или отказоустойчивом вариантах.