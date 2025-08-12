Связаться с намиПодключиться

Развертывание Nextcloud в Yandex Cloud

Статья создана
Обновлена 12 августа 2025 г.

Nextcloud — это программное решение с открытым исходным кодом, позволяющее организовывать совместную работу в команде, проводить аудио- и видеоконференции, а также удобно, гибко и безопасно управлять файлами, обмениваться ими и совместно работать над документами. При этом Nextcloud позволяет как создавать собственные облачные хранилища, так и интегрировать готовые решения, например, Yandex Object Storage. В качестве пользовательского интерфейса Nextcloud предоставляет приложения для рабочего стола, мобильные приложения и веб-интерфейс.

Чтобы развернуть Nextcloud в инфраструктуре Yandex Cloud с интеграцией объектного хранилища Object Storage, воспользуйтесь одним из предлагаемых решений:

Предыдущая
Создание L7-балансировщика Application Load Balancer с профилем безопасности Smart Web Security
Следующая
Развертывание Nextcloud на ВМ из образа Container Optimized Image