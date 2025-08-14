Создание L7-балансировщика Application Load Balancer с профилем безопасности Yandex Smart Web Security
Обновлена 14 августа 2025 г.
C помощью сервиса Yandex Smart Web Security вы можете защитить инфраструктуру от DDoS-атак и ботов на уровне приложений (L7).
Вы создадите тестовый веб-сервер, развернете L7-балансировщик Application Load Balancer, который будет распределять трафик на тестовый веб-сервер, и защитите созданную инфраструктуру с помощью профиля безопасности Smart Web Security.
Вы можете создать инфраструктуру для L7-балансировщика Application Load Balancer с профилем безопасности с помощью следующих инструментов:
- Консоль управления — используйте консоль управления Yandex Cloud, чтобы создать инфраструктуру в пошаговом режиме.
- Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.