Продуктовый дайджест Yandex Neuro Scale 2025

Yandex Object Storage в on‑premises

Многие компании, стремясь к гибкости и полному контролю в построении инфраструктуры, сталкиваются с ограничениями, которые не позволяют хранить данные в публичной среде. К таким ограничениям относятся строгие законодательные и регуляторные требования, внутренние политики безопасности или особые запросы к производительности и сетевым задержкам в существующей среде on‑premises.

Теперь Yandex Object Storage можно развернуть непосредственно в вашей локальной инфраструктуре. Это решение позволяет соблюсти все нужные требования, сохранив при этом ключевые преимущества облачной версии: одну из лучших на российском рынке реализаций S3 API, гибкость, геораспределение данных, версионность и масштабируемость до эксабайт.

Обновили Yandex BareMetal

В сервисе появились новые высокопроизводительные конфигурации, а также был значительно упрощён интерфейс заказа серверов. Кроме того, мы добавили новые возможности управления и обеспечения безопасности, возможности резервирования по сети с MC‑LAG и резервирования по питанию.

Одно из ключевых изменений в сервисе — возможность заказать сервер как уже готовой конфигурации, так и кастомизированной. При этом можно не только собрать нужный сервер на базе уже существующих комплектующих, но и отправить запрос на подготовку специальных серверов под вашу задачу.

Новые вычислительные платформы

Сервисы клиентов требуют больше производительности. Мы открыли доступ к новым вычислительным платформам — они обрабатывают данные до трёх раз быстрее при сопоставимой стоимости с прежними платформами. На одну виртуальную машину теперь доступно до 288 vCPU и до 1,7 ТБ оперативной памяти. Платформы подходят для приложений реального времени — стриминговых сервисов и платёжных систем — и для быстрой обработки больших баз данных.