Продуктовый дайджест Yandex Neuro Scale 2025
Рассказываем о продуктовых анонсах и других новостях Yandex Neuro Scale 2025 — нашей ежегодной флагманской конференции.
24 сентября мы провели седьмую ежегодную большую конференцию — Yandex Neuro Scale 2025. В этом году — более 50 выступлений и семь тематических треков: Infrastructure, DevOps, AI Studio, AI in action, Data, Security и Cases. Рассказываем о главных продуктовых анонсах, технологических обновлениях и других новостях.
Инфраструктура и сеть
Представили новую зону доступности
Анонсировали запуск новой зоны доступности, которая появится в 2026 году. Она создана на базе нового дата‑центра Яндекса мощностью более 40 МВт, расположенного недалеко от уже действующего дата‑центра компании во Владимирской области.
Близость расположения двух зон позволяет обеспечить минимальную задержку передачи данных (< 1 мс), общая ёмкость канала между которыми — до 25,6 Тб/с. Это особенно актуально для бизнес‑критичных и требовательных к сетевым задержкам приложений, в частности — высокодоступных СУБД. Минимальная задержка передачи данных будет полезна для банков, ритейлеров и других компаний, которым важна скорость и непрерывность бизнес‑процессов: транзакций, бронирования билетов и запросов во внутренние базы данных. При этом инженерно и логически две зоны абсолютно независимы друг от друга, что позволяет обеспечивать высокий уровень отказоустойчивости. Энергоэффективность дата‑центра — на уровне 1,1 PUE — на 27% ниже средних мировых показателей.
Yandex Object Storage в on‑premises
Многие компании, стремясь к гибкости и полному контролю в построении инфраструктуры, сталкиваются с ограничениями, которые не позволяют хранить данные в публичной среде. К таким ограничениям относятся строгие законодательные и регуляторные требования, внутренние политики безопасности или особые запросы к производительности и сетевым задержкам в существующей среде on‑premises.
Теперь Yandex Object Storage можно развернуть непосредственно в вашей локальной инфраструктуре. Это решение позволяет соблюсти все нужные требования, сохранив при этом ключевые преимущества облачной версии: одну из лучших на российском рынке реализаций S3 API, гибкость, геораспределение данных, версионность и масштабируемость до эксабайт.
Обновили Yandex BareMetal
В сервисе появились новые высокопроизводительные конфигурации, а также был значительно упрощён интерфейс заказа серверов. Кроме того, мы добавили новые возможности управления и обеспечения безопасности, возможности резервирования по сети с MC‑LAG и резервирования по питанию.
Одно из ключевых изменений в сервисе — возможность заказать сервер как уже готовой конфигурации, так и кастомизированной. При этом можно не только собрать нужный сервер на базе уже существующих комплектующих, но и отправить запрос на подготовку специальных серверов под вашу задачу.
Новые вычислительные платформы
Сервисы клиентов требуют больше производительности. Мы открыли доступ к новым вычислительным платформам — они обрабатывают данные до трёх раз быстрее при сопоставимой стоимости с прежними платформами. На одну виртуальную машину теперь доступно до 288 vCPU и до 1,7 ТБ оперативной памяти. Платформы подходят для приложений реального времени — стриминговых сервисов и платёжных систем — и для быстрой обработки больших баз данных.
Искусственный интеллект
Обновили платформу Yandex AI Studio
Представили новую версию Yandex AI Studio — платформы для создания ИИ‑агентов и приложений. В неё вошли Agent Atelier для сборки агентов, Model Gallery с опенсорсными и собственными моделями Яндекса, новые API для диалогов и голоса, а также готовые инструменты интеграции с внешними сервисами и приложениями компаний.
Agent Atelier и конструктор агентов
Главное обновление — Agent Atelier, «ателье» для цифровых сотрудников, где можно собирать текстовых и голосовых агентов под задачи бизнеса. Агенты настраиваются не только через новые API и SDK, но и через визуальный интерфейс: в нём можно выбрать модель, подключить инструменты (например, поиск по данным или интеграцию с CRM) и задать правила поведения и логику диалога. Workflows позволяют собирать сложные сценарии без кода, а MCP Hub обеспечивает готовые интеграции с внешними системами и сервисами экосистемы Яндекса для бизнеса: YDB, Yandex Object Storage, Yandex Data Streams, Яндекс Трекер и другими.
Model Gallery как витрина моделей
В обновлённой Yandex AI Studio доступен широкий парк ИИ‑моделей — это позволяет подбирать оптимальный вариант под любой сценарий — от RAG‑помощников до мультимодальных приложений. Галерея включает базовые модели (YandexGPT 5.1 Pro, YandexGPT 5 Lite, YandexART), специализированные (классификаторы, эмбеддеры, реранкеры), опенсорсные (Qwen3 250B, Gemma 27B VL). Также компании могут дообучить модели на своих данных и использовать их в Model Gallery. Практически любую модель можно развернуть на выделенных ресурсах с дополнительными гарантиями производительности с помощью инструмента Dedicated Inference Endpoint.
AI Search для RAG‑сценариев
AI Search — это новый компонент для интеллектуального поиска, который помогает агентам находить релевантные данные и использовать их в ответах. Он поддерживает три режима работы:
- векторный поиск, который отвечает «по смыслу»;
- гибридный, объединяющий векторные и полнотекстовые методы;
- веб‑поиск для получения актуальной информации через Yandex Search API.
С AI Search агенты могут работать с корпоративными документами, базами знаний и открытыми источниками, создавая обоснованные и проверяемые ответы.
Новые API
В Yandex AI Studio появились новые API для расширенной разработки:
- Responses API — для построения диалогов с памятью,
- Realtime API — для голосовых агентов без пауз,
- Vector Store API — для корпоративного поиска.
Production‑ready из коробки
Yandex AI Studio стала решением, которое объединяет создание агентов, готовые модели и сервисы для продакшна в одной платформе. Теперь компании могут быстрее переходить от экспериментов к внедрению, а разработчики — создавать ИИ‑приложения без лишней инфраструктурной сложности и необходимости самостоятельно собирать пайплайны из большого количества опенсорсных компонентов.
AI‑ассистенты в сервисах Yandex Cloud
Запустили AI‑ассистентов для работы с нашей платформой. Они помогут настроить облачную инфраструктуру, обработают оповещения систем информационной безопасности, смогут администрировать базы данных, анализировать графики и выполнять другие задачи. Достаточно отправить запрос ассистенту в чат простыми словами. ИИ‑помощники снимут с клиентов до 30% рутинных задач и ускорят их выполнение:
-
AI‑ассистент в облачной консоли поможет определить, какие облачные ресурсы и сервисы необходимы для той или иной задачи. Он поймёт даже общие запросы (например, «помоги собрать инфраструктуру для онлайн‑магазина»), подберёт нужные параметры и, если пользователь согласится с ними, сам развернёт и настроит необходимую инфраструктуру или составит подробную инструкцию.
-
На платформе Yandex Security Deck AI‑ассистент ответит на вопросы об ИБ‑сервисах, проанализирует оповещения систем безопасности и даст рекомендации по оптимизации защиты. В случае инцидента нейросеть поможет быстро понять, насколько он критичен и что нужно делать.
-
В сервисе Yandex SpeechSense AI‑ассистент поможет на потоке анализировать диалоги и извлекать из них нужные данные: номера телефонов, город, продукты, которыми интересовались клиенты, отзывы о компании. В ассистента можно загрузить базу знаний в формате PDF — это позволит ему анализировать диалог по скрипту и подсветить ошибки оператора.
-
AI‑ассистент в сервисе Yandex WebSQL может сам запросить нужную информацию из Trino, ClickHouse®, PostgreSQL и других баз данных по запросу на естественном языке: например, «покажи топ‑10 клиентов по выручке за 2025 год».
-
В сервисе Yandex MetaData Hub с помощью Data Catalog можно будет автоматически разметить метаданные для повышения скорости и качества управления базами.
Кроме того, ИИ‑помощник в YDB может самостоятельно провести диагностику и оптимизировать неэффективные запросы, чтобы повысить скорость обработки данных. Таким образом, дата‑инженеры смогут воспользоваться сервисами даже без большого опыта администрирования баз данных. Это один из первых в мире ИИ‑помощников в СУБД.
Обновили Yandex SpeechKit
В сервисе распознавания и синтеза речи появилась функциональность автоматического протоколирования и интеллектуальной суммаризации. Она преобразует аудиозаписи встреч, звонков и лекций в структурированные протоколы, а также выделяет ключевые тезисы, задачи и ответственных с разделением по спикерам.
Это экономит время на ведение конспектов и гарантирует фиксацию всех договорённостей. Функциональность доступна через API и в интерфейсе Yandex SpeechKit Playground, а также поддерживает поставку on‑premises для чувствительных данных.
Инструменты разработчика
Обновили платформу SourceCraft
Представили новую версию платформы для командной разработки SourceCraft. В кодовом ассистенте SourceCraft Code Assistant появился режим ИИ‑агента. SourceCraft стала первым решением в России, где ИИ‑агент встроен в полный цикл создания ПО внутри одной платформы. На платформе также появились новые инструменты безопасности, расширенная кодонавигация и интеграция с облачной платформой Yandex Cloud для развёртывания приложений:
-
Разработчики могут использовать SourceCraft Code Assistant для точечной помощи при написании кода или перейти в режим агента для автоматизации комплексных сценариев разработки. ИИ‑агент ускоряет процесс от идеи до развёртывания программных продуктов в Yandex Cloud. Он поможет создать репозиторий, написать код, сгенерировать автотесты, проверить безопасность, подготовить пулл‑реквест и запустить развёртывание на облачной платформе по единому запросу пользователя.
-
Кодовый ассистент также работает в базовом режиме с подсказками и автодополнением кода. Теперь инструмент умеет отслеживать, где используются повторяющиеся части кода. При редактировании функции система отслеживает связи в коде, автоматически находит все места её использования и предлагает готовые варианты исправлений. Разработчик может переходить от одного места к другому автоматически без ручного поиска.
-
Интеграция с облаком и CI/CD. SourceCraft полностью интегрируется с нашей платформой — при выполнении задач CI/CD можно получать доступ к облачным сервисам без ручной настройки ключей доступа. Добавили поддержку GitHub Actions: при переносе проекта на SourceCraft платформа автоматически преобразует готовые сценарии в свой формат.
-
Навигация по коду и безопасность. Расширили поддержку языков для кодонавигации, включая С# и Kotlin. Платформа автоматически находит в коде конфиденциальные данные — пароли, ключи API — на этапе написания, до попадания изменений в рабочую версию.
SourceCraft доступен бесплатно, и новые пользователи могут получить гранты на облачные сервисы для тестирования.
Обновили Yandex Managed Service for Kubernetes®
-
Выпустили версию 1.33. В ней стали общедоступны (GA) сайдкар‑контейнеры, а в бета‑версии появилась возможность изменять ресурсы контейнеров без перезагрузки.
-
Для всех поддерживаемых версий (1.30–1.33) образ нод обновили на Ubuntu® 22.
-
Добавили поддержку Workload Identity Federation.
Выпустили YTsaurus 25.2
Среди ключевых обновлений: поддержка кластеров с GPU‑хостами и встроенного инструмента управления бандлами динамических таблиц.
Мониторинг
Обновили Yandex Monitoring
В сервисе значительно расширились возможности визуализации графиков. Теперь пользователи могут гранулярно настраивать отображение линий, управляя их цветом, толщиной, стилем и названием. Применять единые настройки можно как к отдельным линиям, так и к целым группам, отфильтрованным с помощью регулярных выражений.
Это открывает множество сценариев использования: например, можно окрасить линии из разных дата‑центров в разные цвета или отобразить пороговые значения пунктиром для большей наглядности:
Добавили возможность размещать ссылки на дашбордах для быстрого перехода к детальной информации или документации:
А ещё дашборды теперь можно размечать лейблами — это упрощает поиск и навигацию в листинге. На странице со списком дашбордов появилось поле для поиска по названию, описанию, лейблам и другим характеристикам.
Yandex Observability Platform
Начали сбор заявок для доступа к закрытому тестированию платформы, позволяющей быстро и просто получить однозначный ответ о состоянии рабочих систем в любой момент времени.
Безопасность
Новые модули в Yandex Security Deck
В сервисе для комплексного управления безопасностью появились новые модули:
-
Kubernetes® Security Posture Management (KSPM). Предоставляет единое пространство разработчикам и ИБ‑командам для контроля безопасности без замедления процессов разработки. Модуль обнаруживает и защищает Kubernetes‑кластеры, позволяет определять политику безопасности при развёртывании и защищать приложения во время исполнения (runtime).
-
CSPM (Cloud Security Posture Management). Позволяет автоматизировать процесс контроля безопасности конфигураций всей облачной инфраструктуры клиента.
-
Threat Detection. В автоматическом режиме мониторит угрозы и выводит предупреждения в консоли после подключения Yandex Security Deck.
Обновления коснулись и модуля DSPM по обнаружению и контролю конфиденциальных данных. Теперь он интегрирован с Яндекс 360: пользователи могут сканировать данные из Диска и находить персональные, платёжные и другие чувствительные данные. В ближайшем будущем аналогичная функциональность появится и для Почты.
ML WAF в Yandex Smart Web Security
В составе сервиса появился новый модуль ML WAF. Это технология для защиты на основе машинного обучения, которая не требует настройки, работает сразу при подключении и позволяет мгновенно блокировать веб‑атаки, не покрываемые сигнатурными правилами.
Рекомендации по безопасной разработке ИИ‑агентов и мультиагентных систем
Составили руководство по снижению рисков при разработке и внедрении ИИ‑агентов на базе LLM. Внутри — подход для разработки модели угроз при внедрении агентов и рекомендации о том, как снизить риски безопасности при создании мультиагентных систем.
Бессерверные вычисления
Новые возможности Yandex Workflows
Добавили интеграцию с ИИ‑сервисами и новые функции для автоматизации. Появились новые интеграционные шаги: загрузка и векторизация файлов в VectorStore (для RAG‑сценариев), а также кубики AI Studio Models и AI Studio Agent для прямого обращения к моделям и агентам.
Для написания и отладки шаблонизируемых параметров на языке JQ появился Playground, а также редактор с подсветкой синтаксиса и возможностью запустить выражение. Кроме того, улучшили удобство работы с Workflows. Теперь рабочие процессы можно запускать по расписанию (cron) и выполнять прямые SQL‑запросы к реляционным базам данных (YDB, MySQL®, Postgres, ClickHouse®) для добавления данных в контекст.
Обновили Yandex Cloud Postbox и Yandex Serverless Containers
В Yandex Cloud Postbox добавили графическую статистику событий для отслеживания доставки писем, открытий, переходов по ссылкам и отписок. А в Yandex Serverless Containers появилась поддержка асинхронных вызовов контейнеров и возможность запуска Docker® внутри контейнера.
Платформа данных
Нейроаналитик в тарифе Business
ИИ‑агент в Yandex DataLens теперь доступен всем пользователям в тарифе Business — с 30‑дневным пробным периодом. Нейроаналитик доступен в сервисе в формате чата: он анализирует данные на дашбордах, находит инсайты и помогает формировать выводы по запросам на естественном языке.
Агент помогает с созданием отчётов: пишет вычисляемые формулы и генерирует код для кастомных визуализаций. Это делает аналитику доступной, позволяя нетехническим специалистам работать с данными, и ускоряет проверку бизнес‑гипотез в среднем на 30%. Нейроаналитик доступен как в облаке, так и в on‑premises.
YDB
Представили Enterprise Manager
Система управления кластерами и базами данных YDB агрегирует состояние баз в одном интерфейсе и упрощает администрирование. В неё встроен ИИ‑агент, который автоматизирует ключевые задачи: оптимизацию схем, мониторинг, устранение проблем и повышение производительности запросов. Enterprise Manager доступен в полном объёме для развёртываний on‑premises.
Пользователи облачного сервиса Yandex Managed Service for YDB получат доступ к версии Enterprise Manager с ИИ‑ассистентом, адаптированной для работы в управляемой среде. В ней доступны все необходимые инструменты для управления базами данных. Функции контроля кластеров и аппаратных ресурсов остаются на стороне Yandex Cloud, поскольку они являются частью управляемого сервиса.
Аналитический режим работы
B Yandex Managed Service for YDB открыли доступ к аналитическим возможностям базы данных. Теперь в YDB можно выполнять запросы к большим массивам данных, а возможность добавлять и удалять вычислительные узлы позволяет гибко управлять размером базы данных, подстраивая его под текущие задачи. Встроенная поддержка Kafka® API позволяет поставлять потоковые данные в YDB c помощью привычных инструментов, а встроенные механизмы передачи данных автоматически сохраняют потоковые данные в табличном виде для последующей обработки.
Стоимостной оптимизатор и возможность явного управления планом выполнения обеспечивают оптимальные планы выполнения запросов, а интеграция с Yandex DataLens и Apache Superset™ позволяет легко строить на базе YDB витрины данных для бизнес‑аналитики.
Поддержка Kafka‑протокола внутри YDB Topics
Теперь YDB Topics — брокер сообщений внутри YDB — работает с Kafka® Connect™, Apache Flink®, Confluent Schema Registry и другими фреймворками потоковой обработки. Это стало возможно благодаря добавлению в Kafka API YDB Topics компактифированных топиков, kafka‑транзакций и балансировки читателей как в Kafka. Это упрощает миграцию — для перехода необходимо только заменить эндпоинты подключения к Kafka на адрес YDB в исходном коде приложения.
YDB MCP Server
YDB MCP Server позволяет подключить LLM‑модель к YDB, чтобы она могла напрямую формировать и исполнять запросы к базе данных. Пользователь может обращаться к YDB на естественном языке, а модель — генерировать SQL‑запросы, обрабатывать ошибки и возвращать результат в удобочитаемой форме. Для работы достаточно подключить MCP‑клиент и настроить соединение по инструкции в документации.
Marketplace
Двухфазная покупка
В Yandex Cloud Marketplace появилась новая опция — двухфазная покупка (режим «доступ по запросу»). Она позволяет паблишерам выстраивать пресейл напрямую через платформу: клиенты отправляют заявку и могут уточнить детали продукта до запуска, а паблишеры получают удобный инструмент для общения и предоставления доступа. Всё взаимодействие происходит в консоли с отслеживанием статусов и уведомлениями для обеих сторон.
Yandex Cloud Gwin
В Marketplace появился новый Kubernetes‑контроллер для интеграции с Yandex Application Load Balancer — Yandex Cloud Gwin. Продукт позволяет управлять облачными балансировщиками нагрузки через стандартные Kubernetes‑ресурсы (Ingress, Gateway API) и собственные Custom Resource Definitions (CRD). Gwin автоматически создаёт и настраивает Application Load Balancer в Yandex Cloud на основе конфигурации Kubernetes, обеспечивая маршрутизацию трафика, SSL‑терминацию, проверки здоровья бэкендов, логирование и автомасштабирование.