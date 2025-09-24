Связаться с намиПодключиться

AI Studio: теперь ИИ‑агентов можно создать без навыков разработки

Обновлённая платформа позволяет без написания кода создавать ИИ‑агентов на базе уже развёрнутых в облаке генеративных моделей — компании смогут всего за несколько часов запустить уникальные ИИ‑решения для своего бизнеса.

24 сентября 2025 г.
10 минут чтения

На платформе AI Studio можно собрать ИИ‑агентов для любой компании. Они будут особенно востребованы у банков, ритейлеров, промышленных компаний и другого крупного бизнеса, где смогут взять на себя рабочие задачи рядовых сотрудников. В AI Studio можно, к примеру, создать агента для проверки комплаенс‑рисков и анализа документов или агента‑бухгалтера для сбора информации из внутренних систем и составления квартальных отчётов.

Российские компании тратят на функции техподдержки, юридической службы, бухгалтерии и HR более 3 трлн рублей в год, при этом в некоторых сферах сотрудников по‑прежнему не хватает. ИИ‑агенты помогут работникам быть продуктивнее и сэкономить время на решение рутинных задач.

При этом компании получают инструменты, чтобы с минимальными усилиями создать почти любое ИИ‑приложение, сопоставимое по качеству с сервисами Яндекса, — с качественным поиском в интернете и корпоративных данных, большим парком доступных ML‑моделей и высоким уровнем надёжности и безопасности.

Также на платформе AI Studio мы разработали линейку ИИ‑ассистентов для работы в облаке — для автоматизации работы с консолью, базами данных и сервисами безопасности платформы. Это снимет до 30% рутинных задач с сотрудников, которые работают с облачной инфраструктурой.

Голосовые агенты

На платформе AI Studio можно создавать голосовых агентов для контакт‑центров, которые могут обрабатывать информацию и генерировать ответы в реальном времени. Во время диалога они смогут запросить данные во внешних системах, найти ответ в интернете или базах знаний и оперативно синтезировать ответ.

Мультиагентность

С помощью low‑code‑инструментов можно составить сценарий взаимодействия нескольких агентов, чтобы они работали вместе для достижения общей цели. Например, пока один из них анализирует спрос на товары, другой может планировать закупки, при этом они могут работать автономно друг от друга.

В AI Studio доступен инструмент AI Search для поиска информации по изображениям, таблицам и другим документам, который можно интегрировать в ИИ‑агента. Также агенты могут получить доступ к информации в интернете — для аналитики, мониторинга конкурентов, поиска новостей и других бизнес‑задач.

Интеграция с внешними сервисами и продуктами Яндекса

Пользователи платформы смогут подключить ИИ‑агентов к сервисам наших партнёров по MCP‑протоколу. Уже можно запрашивать информацию о контрагентах в сервисе «Контур.Фокус» и получать данные из системы amoCRM. Вскоре пользователи смогут подключить Вики, Трекер и другие корпоративные сервисы Яндекса для их интеграции в бизнес‑процессы. Такая возможность будет доступна и для подключения к другим сервисам — например, к Погоде и Картам.

Готовые решения Яндекса

На платформе AI Studio доступны готовые решения на базе технологий Яндекса, которые можно адаптировать под специфику своего бизнеса — например, Yandex SpeechSense для анализа звонков, чатов и других коммуникаций с клиентами или инструмент для резюмирования встреч, который выделит наиболее важные тезисы для каждого участника диалога.

Также компании смогут использовать готовых ИИ‑агентов — например, Нейроюриста. Он даёт заключения со ссылками на актуальные нормы права и судебную практику и при ответе на запрос может учитывать контекст из документов пользователя.

Обновлённая платформа AI Studio уже доступна всем нашим клиентам

Артур Самигуллин
Руководитель продуктового направления ML Yandex Cloud

