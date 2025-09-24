AI Studio: теперь ИИ‑агентов можно создать без навыков разработки

Российские компании тратят на функции техподдержки, юридической службы, бухгалтерии и HR более 3 трлн рублей в год, при этом в некоторых сферах сотрудников по‑прежнему не хватает. ИИ‑агенты помогут работникам быть продуктивнее и сэкономить время на решение рутинных задач.

При этом компании получают инструменты, чтобы с минимальными усилиями создать почти любое ИИ‑приложение, сопоставимое по качеству с сервисами Яндекса, — с качественным поиском в интернете и корпоративных данных, большим парком доступных ML‑моделей и высоким уровнем надёжности и безопасности.