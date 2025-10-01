Голосовой агент
Создавайте голосовых помощников и виртуальных ассистентов, способных с минимальной задержкой вести естественные разговоры с пользователями и отвечать голосом, почти неотличимым от человеческого.
Решение обрабатывает речь в реальном времени, понимает смысл запросов и при необходимости обращается к корпоративным системам. Подходит для автоматизации клиентской поддержки, обработки запросов и внутренних задач компании.
Снижение нагрузки на операторов
Агент берёт на себя рутину: от первичной обработки заявок до подготовки FAQ.
Круглосуточная доступность
Поддержка клиентов в любое время без расширения штата операторов.
Рост конверсии и NPS
Благодаря естественному звучанию реплик и персонализации предложений.
Скорость реакции
Мгновенная обработка запросов и ответы без задержек.
Масштабируемость при увеличении нагрузки
Можно настроить агента под растущий объём задач и обрабатывать тысячи звонков одновременно.
Сокращение затрат на колл‑центры
Решение позволяет сэкономить на найме и обучении специалистов, сосредоточить ресурсы на стратегических задачах.
Рост качества сервиса
Агент следует единому стандарту общения, учитывает контекст диалога, не допускает эмоциональных реакций.
Гибкая интеграция
При необходимости агент обращается к корпоративным системам: CRM, базам знаний и другим.
Платформа AI Studio для голосовых задач
Предлагаем полный набор инструментов для создания и интеграции голосовых агентов под ваши потребности.
Каких агентов можно создавать в AI Studio
Обрабатывает входящие звонки клиентов, отвечает на стандартные вопросы о балансе, статусе и времени доставки заказа, собирает обращения и перенаправляет сложные кейсы оператору.
Польза для бизнеса:
- снижает нагрузку на операторов,
- сокращает время ожидания клиентов,
- улучшает клиентскую лояльность,
- обеспечивает круглосуточную поддержку без дополнительных затрат.
Как создать в AI Studio:
- Agent Atelier — настройка голосового агента с использованием Realtime API,
- Retrieval Tool — подключение базы знаний (FAQ, регламенты),
- MCP Tool Soon — интеграция с CRM для проверки заказов или статуса клиента,
- Brand Voice — создание персонализированного голоса компании.
Для каких отраслей будет полезно решение
Ритейл и электронная коммерция
Приём заказов, информирование о статусе доставки, допродажа.
Банки и финтех
Автоматические ответы на запросы о балансе и истории транзакций, помощь с блокировкой карт. Рекомендации и консультации по продуктам.
Здравоохранение и медицина
Запись на приём, напоминания о визитах, голосовые опросы о самочувствии.
Телеком
Помощь с настройками услуг, подключение и отключение тарифов, первичная поддержка без участия оператора.
Государственные сервисы
Горячие линии с автоответами на частые запросы, запись на приёмы и помощь с их переносом, маршрутизация звонков на специалистов.
Логистика
Подтверждение времени доставки, информирование о статусе заказа, обработка изменений.
Внутренние сервисы
HR-боты для онбординга и поддержки сотрудников по отпускам, справкам и другим вопросам. IT-боты для сброса паролей и заявок в поддержку.
Настройте работу агента через Realtime API
Realtime API — событийно-ориентированный интерфейс для голосового взаимодействия сервера с клиентом в режиме реального времени через транспорт на базе WebSocket.
Используйте все возможности голосового агента
Прокачайте его с помощью инструментов AI Studio.