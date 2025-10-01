Связаться с намиПодключиться

Голосовой агент

Создавайте голосовых помощников и виртуальных ассистентов, способных с минимальной задержкой вести естественные разговоры с пользователями и отвечать голосом, почти неотличимым от человеческого.

Решение обрабатывает речь в реальном времени, понимает смысл запросов и при необходимости обращается к корпоративным системам. Подходит для автоматизации клиентской поддержки, обработки запросов и внутренних задач компании.

Снижение нагрузки на операторов

Агент берёт на себя рутину: от первичной обработки заявок до подготовки FAQ.

Круглосуточная доступность

Поддержка клиентов в любое время без расширения штата операторов.

Рост конверсии и NPS

Благодаря естественному звучанию реплик и персонализации предложений.

Скорость реакции

Мгновенная обработка запросов и ответы без задержек.

Масштабируемость при увеличении нагрузки

Можно настроить агента под растущий объём задач и обрабатывать тысячи звонков одновременно.

Сокращение затрат на колл‑центры

Решение позволяет сэкономить на найме и обучении специалистов, сосредоточить ресурсы на стратегических задачах.

Рост качества сервиса

Агент следует единому стандарту общения, учитывает контекст диалога, не допускает эмоциональных реакций.

Гибкая интеграция

При необходимости агент обращается к корпоративным системам: CRM, базам знаний и другим.

Платформа AI Studio для голосовых задач

Предлагаем полный набор инструментов для создания и интеграции голосовых агентов под ваши потребности.

Каких агентов можно создавать в AI Studio

Обрабатывает входящие звонки клиентов, отвечает на стандартные вопросы о балансе, статусе и времени доставки заказа, собирает обращения и перенаправляет сложные кейсы оператору.

Польза для бизнеса:

  • снижает нагрузку на операторов,
  • сокращает время ожидания клиентов,
  • улучшает клиентскую лояльность,
  • обеспечивает круглосуточную поддержку без дополнительных затрат.

Как создать в AI Studio:

  • Agent Atelier — настройка голосового агента с использованием Realtime API,
  • Retrieval Tool — подключение базы знаний (FAQ, регламенты),
  • MCP Tool Soon — интеграция с CRM для проверки заказов или статуса клиента,
  • Brand Voice — создание персонализированного голоса компании.

Для каких отраслей будет полезно решение

Ритейл и электронная коммерция

Приём заказов, информирование о статусе доставки, допродажа.

Банки и финтех

Автоматические ответы на запросы о балансе и истории транзакций, помощь с блокировкой карт. Рекомендации и консультации по продуктам.

Здравоохранение и медицина

Запись на приём, напоминания о визитах, голосовые опросы о самочувствии.

Телеком

Помощь с настройками услуг, подключение и отключение тарифов, первичная поддержка без участия оператора.

Государственные сервисы

Горячие линии с автоответами на частые запросы, запись на приёмы и помощь с их переносом, маршрутизация звонков на специалистов.

Логистика

Подтверждение времени доставки, информирование о статусе заказа, обработка изменений.

Внутренние сервисы

HR-боты для онбординга и поддержки сотрудников по отпускам, справкам и другим вопросам. IT-боты для сброса паролей и заявок в поддержку.

Настройте работу агента через Realtime API

Realtime API — событийно-ориентированный интерфейс для голосового взаимодействия сервера с клиентом в режиме реального времени через транспорт на базе WebSocket.

Используйте все возможности голосового агента

Прокачайте его с помощью инструментов AI Studio.

Web Search Tool

для обогащения знаний агента информацией из внешних источников

Retrieval Tool

для обогащения знаний агента информацией из корпоративных баз данных

Brand Voice

для добавления уникального голоса вашему голосовому агенту

MCP Tool Soon

для интеграции с внешними источниками и сервисами по MCP-протоколу

Готовы попробовать?

