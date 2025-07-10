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SpeechKit Brand Voice

Создайте уникальный голос для вашего бизнеса с помощью SpeechKit Brand Voice — AI-продукта Yandex Cloud.

Выделяйтесь на фоне конкурентов, улучшайте качество коммуникаций и открывайте новые возможности для рекламных кампаний. Разрабатывайте голосовых роботов и применяйте их в новых сценариях, чтобы улучшить пользовательский опыт.

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Какие задачи решает SpeechKit Brand Voice

Готовые решения

Выбирайте версию LiteNEW, чтобы повысить эффективность массовых коммуникаций, версию Premium для синтеза высококачественного голоса с различными характеристиками и несколькими амплуа, а Call Center пригодится для автоматизации телефонных звонков с клиентами.

Полнотекстовый синтез

Каждая фраза, созданная SpeechKit Brand Voice, звучит естественно. Озвучивайте любой контент: читайте аудиокниги, записывайте подкасты и рассказывайте новости тем голосом, который вы создадите для себя.

Автоматизация коммуникаций

Маршрутизируйте звонки на первой линии поддержки с помощью голосового робота, подтверждайте заказы и записи на приём, напоминайте клиентам о предстоящих событиях. SpeechKit Brand Voice поможет в проведении опросов, замерах NPS, кросс-продажах и решении задач телемаркетинга.

Три версии для различных сценариев

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Для самых востребованных бизнес‑задач

Brand Voice Lite NEW — голос для вашего бизнеса на 20‑40 минут чистой речи, который вы получите в течение 7 дней. Вы можете самостоятельно записать речь диктора с учётом наших требований и получить полнотекстовый синтез.

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Для задач маркетинга и PR

Версия Brand Voice Premium — это максимально качественный синтез, который мы кропотливо создаём с учётом всех пожеланий клиента. С версией Premium вы получите полнотекстовый синтез голоса с различными характеристиками, при необходимости — в нескольких амплуа.

Например, обычный голос для дневных коммуникаций, с шёпотом для вечерних или бодрый голос для позитивных сообщений. Также доступна интеграция голоса в навыки Алисы.

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Для автоматизации контакт-центров

На основе одного короткого аудиошаблона для генерации фраз Brand Voice Call Center синтезирует аудиодорожку с различными ключевыми частями: фамилия, имя, отчество, время, адрес и не только, которые можно изменить в любое время, не перезаписывая исходное аудио.

С помощью шаблонов робота можно научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. Создайте за считаные минуты голос, неотличимый по звучанию от живого человека — без склеек, с передачей интонации и скорости живой речи.

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Документация и полезные инструкции 

Компании, которые нам доверяют 

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

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