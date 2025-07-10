SpeechKit Brand Voice

Версия Brand Voice Premium — это максимально качественный синтез, который мы кропотливо создаём с учётом всех пожеланий клиента. С версией Premium вы получите полнотекстовый синтез голоса с различными характеристиками, при необходимости — в нескольких амплуа.

Например, обычный голос для дневных коммуникаций, с шёпотом для вечерних или бодрый голос для позитивных сообщений. Также доступна интеграция голоса в навыки Алисы.