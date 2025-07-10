SpeechKit Brand Voice

Для автоматизации контакт-центров
На основе одного короткого аудиошаблона для генерации фраз Brand Voice Call Center синтезирует аудиодорожку с различными ключевыми частями: фамилия, имя, отчество, время, адрес и не только, которые можно изменить в любое время, не перезаписывая исходное аудио.
С помощью шаблонов робота можно научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. Создайте за считаные минуты голос, неотличимый по звучанию от живого человека — без склеек, с передачей интонации и скорости живой речи.