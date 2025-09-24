Протоколирование и суммаризация

Превращайте разговоры в структурированные протоколы, списки задач и понятные отчёты в удобном для вас формате.

Чтобы вы не теряли ценные данные и ускоряли рабочие процессы, воспользуйтесь автоматической обработкой речи и интеллектуальной суммаризацией звонков, консультаций, лекций и встреч.