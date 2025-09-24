Связаться с намиПодключиться

Протоколирование и суммаризация

Превращайте разговоры в структурированные протоколы, списки задач и понятные отчёты в удобном для вас формате.

Чтобы вы не теряли ценные данные и ускоряли рабочие процессы, воспользуйтесь автоматической обработкой речи и интеллектуальной суммаризацией звонков, консультаций, лекций и встреч.

Знаем, почему удобно

Всё в едином месте

Это упрощённый сценарий работы речевых и генеративных моделей. Вызов API — и вы получаете транскрибацию, суммаризацию и результат обработки в нужном формате.

Ничего не теряется

Обсуждения и договорённости сразу фиксируются. История обсуждений всегда доступна для возврата и уточнения деталей.

Экономия времени

Больше не нужно тратить время на ручное написание протоколов и конспектов со встреч.

Гибкость и кастомизация

Настраивайте формат вывода под любой процесс, роль или тип встреч: от суммаризации для топ-менеджеров до списка действий для проектных команд.

Поиск и аналитика

Структурированные протоколы превращают записи со встреч в базу знаний, в которой легко искать принятые решения и повторяющиеся темы, а также отслеживать прогресс по задачам.

Конфиденциальность

Для работы с чувствительными данными можно подключиться через Yandex Cloud Interconnect или инсталлировать сервис в контур компании.

Как это работает

Подготовьте аудиофайл

Убедитесь, что аудиофайл находится в одном из поддерживаемых форматов (MP3, OGG, WAV).

Выберите генеративную модель

Для постобработки речи доступны модели, представленные в Model Gallery на платформе AI Studio. Достаточно указать URI-модели.

Настройте постобработку

Определите набор промтов для обработки аудио и формат вывода данных — JSON-схему или простой текстовый.

Запустите обработку аудиофайла

Используйте выбранные настройки для запуска обработки аудиофайла.

Получите результаты

Получите расшифровку аудио и заполненный протокол встречи, оформленный в соответствии с заданным шаблоном.

Что мы предлагаем для работы

Интеграция через API

Подойдёт, если вы хотите автоматизировать бизнес‑процессы компании. Чтобы использовать API, пройдите аутентификацию и проверьте, что к облаку привязан платёжный аккаунт.

Playground

Чтобы протестировать технологии протоколирования и суммаризации речи, используйте Playground — интерфейс в консоли управления Yandex Cloud. Для оплаты ресурсов сервиса нужен активный платёжный аккаунт.

Кому будет полезно решение

Разработчикам и ISV

Для встраивания в созданные сервисы видеоконференцсвязи, CRM-системы и корпоративные тулкиты.

Компаниям любого размера

С собственными разработками, в том числе для развёртывания on-premises.

Индустрии применения

Продажи

Фиксация деталей переговоров и звонков для дальнейшей автоматической загрузки в CRM.

Поддержка и колл-центры

Автоматическая суммаризация и выявление причин обращений, пополнение базы знаний.

Здравохранение и медицина

Протоколы визитов и консультаций, структурированная фиксация анамнеза и назначений. Поддержка on-premises-формата поставки и соответствие 152-ФЗ.

Образование

Автоматические конспекты лекций и консультаций, формирование домашних заданий.

IT и продуктовые команды

Встраивание API в свои продукты и сервисы. Для IT-команд — документация встреч для дальнейшего создания задач в корпоративных системах.

Юридические и финансовые услуги

Протоколы консультаций, доказательная база.

Готовы подключиться?

