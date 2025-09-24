Протоколирование и суммаризация
Превращайте разговоры в структурированные протоколы, списки задач и понятные отчёты в удобном для вас формате.
Чтобы вы не теряли ценные данные и ускоряли рабочие процессы, воспользуйтесь автоматической обработкой речи и интеллектуальной суммаризацией звонков, консультаций, лекций и встреч.
Знаем, почему удобно
Всё в едином месте
Это упрощённый сценарий работы речевых и генеративных моделей. Вызов API — и вы получаете транскрибацию, суммаризацию и результат обработки в нужном формате.
Ничего не теряется
Обсуждения и договорённости сразу фиксируются. История обсуждений всегда доступна для возврата и уточнения деталей.
Экономия времени
Больше не нужно тратить время на ручное написание протоколов и конспектов со встреч.
Гибкость и кастомизация
Настраивайте формат вывода под любой процесс, роль или тип встреч: от суммаризации для топ-менеджеров до списка действий для проектных команд.
Поиск и аналитика
Структурированные протоколы превращают записи со встреч в базу знаний, в которой легко искать принятые решения и повторяющиеся темы, а также отслеживать прогресс по задачам.
Конфиденциальность
Для работы с чувствительными данными можно подключиться через Yandex Cloud Interconnect или инсталлировать сервис в контур компании.
Как это работает
Подготовьте аудиофайл
Убедитесь, что аудиофайл находится в одном из поддерживаемых форматов (MP3, OGG, WAV).
Выберите генеративную модель
Для постобработки речи доступны модели, представленные в Model Gallery на платформе AI Studio. Достаточно указать URI-модели.
Настройте постобработку
Определите набор промтов для обработки аудио и формат вывода данных — JSON-схему или простой текстовый.
Запустите обработку аудиофайла
Используйте выбранные настройки для запуска обработки аудиофайла.
Получите результаты
Получите расшифровку аудио и заполненный протокол встречи, оформленный в соответствии с заданным шаблоном.
Что мы предлагаем для работы
Интеграция через API
Подойдёт, если вы хотите автоматизировать бизнес‑процессы компании. Чтобы использовать API, пройдите аутентификацию и проверьте, что к облаку привязан платёжный аккаунт.
Playground
Чтобы протестировать технологии протоколирования и суммаризации речи, используйте Playground — интерфейс в консоли управления Yandex Cloud. Для оплаты ресурсов сервиса нужен активный платёжный аккаунт.
Кому будет полезно решение
Разработчикам и ISV
Для встраивания в созданные сервисы видеоконференцсвязи, CRM-системы и корпоративные тулкиты.
Компаниям любого размера
С собственными разработками, в том числе для развёртывания on-premises.