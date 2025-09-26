Как безопасно разрабатывать ИИ‑агентов и мультиагентные системы: наши рекомендации

Автономные или взаимодействующие между собой ИИ‑агенты создаются и развиваются в сервисах Яндекса с учётом принципов безопасной разработки на всех этапах, от проектирования до внедрения. Команды безопасности ещё на стадии проектирования изучают будущую архитектуру и проверяют её на безопасность. Затем специалисты тестируют код на возможные уязвимости и проверяют на соответствие стандартам безопасной разработки.

Яндекс также изучает возможные способы атак на нейросети и разрабатывает защиту от потенциальных угроз. Антиробот Яндекса защищает ИИ‑сервисы от злоупотребления и эксплуатации уязвимостей. Сервис Yandex Smart Web Security теперь содержит ML WAF — технологию для защиты от веб‑атак на основе машинного обучения, которая даёт более широкое покрытие векторов атак за счёт сочетания сигнатурного анализа и ML. Центр мониторинга выявляет угрозы и анализирует подозрительную активность в инфраструктуре. Ещё один инструмент для проверки и усиления безопасности ИИ — направление программы Яндекса «Охоты за ошибками», связанное с генеративными нейросетями.

При подготовке рекомендаций мы учли лучшие практики международных организаций, включая OWASP®, NIST и MITRE ATT&CK®, а также опыт создания агентов для машинного обучения, безопасности и других сервисов и бизнесов Яндекса, которые используют агентную систему и генеративные технологии компании.