Обновили сервисы для защиты компаний от киберугроз

Российский рынок Kubernetes® растёт на 20–25% в год, опережая глобальные темпы. Но контейнерные технологии изначально разрабатывались как инструмент для разработчиков, без учёта требований безопасности и возможности одновременной работы с ИБ‑командами. Из‑за отсутствия встроенных средств защиты 67% компаний за последний год задерживали релизы приложений , а 37% — понесли финансовые потери.

Один из новых модулей — Kubernetes Security Posture Management (KSPM) в Security Deck — предоставляет единое пространство разработчикам и ИБ‑командам для контроля безопасности без замедления процессов разработки. Модуль обнаруживает и защищает Kubernetes‑кластеры, позволяет определять политику безопасности при развёртывании приложений и защищать их во время исполнения.

Помимо модуля KSPM, в платформе Security Deck появились ещё два новых модуля:

Cloud Security Posture Management (CSPM) — позволяет автоматизировать процесс контроля безопасности конфигураций всей облачной инфраструктуры клиента.

Threat Detection — в автоматическом режиме мониторит угрозы и выводит предупреждения в консоли после подключения Security Deck.

Обновления коснулись и модуля Data Security Posture Management (DSPM) — решения для обнаружения и контроля конфиденциальных данных в облачной инфраструктуре. Теперь он интегрирован с Яндекс 360: можно сканировать информацию из Яндекс Диска и находить персональные, платёжные и другие чувствительные данные. В ближайшем будущем аналогичная функциональность появится и для Яндекс Почты.