Обновили сервисы для защиты компаний от киберугроз
С помощью новых модулей Yandex Security Deck и технологии ML WAF в Yandex Smart Web Security бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб‑приложений и защиты от DDoS‑атак до снижения угроз утечек данных.
Новые модули в Security Deck
С развитием технологий облачные инфраструктуры становятся сложнее: наши крупные клиенты часто оперируют тысячами ресурсов, которые постоянно изменяются, и в таких случаях не обойтись без автоматизации их защиты. Сегодня мы делаем несколько важных шагов в этом направлении. Мы развиваем CNAPP‑платформу Security Deck как единое окно входа, которое централизует управление состоянием защищённости и позволяет быстро подключить защиту «по кнопке».
Российский рынок Kubernetes® растёт на 20–25% в год, опережая глобальные темпы. Но контейнерные технологии изначально разрабатывались как инструмент для разработчиков, без учёта требований безопасности и возможности одновременной работы с ИБ‑командами. Из‑за отсутствия встроенных средств защиты 67% компаний за последний год задерживали релизы приложений, а 37% — понесли финансовые потери.
Один из новых модулей — Kubernetes Security Posture Management (KSPM) в Security Deck — предоставляет единое пространство разработчикам и ИБ‑командам для контроля безопасности без замедления процессов разработки. Модуль обнаруживает и защищает Kubernetes‑кластеры, позволяет определять политику безопасности при развёртывании приложений и защищать их во время исполнения.
Помимо модуля KSPM, в платформе Security Deck появились ещё два новых модуля:
-
Cloud Security Posture Management (CSPM) — позволяет автоматизировать процесс контроля безопасности конфигураций всей облачной инфраструктуры клиента.
-
Threat Detection — в автоматическом режиме мониторит угрозы и выводит предупреждения в консоли после подключения Security Deck.
Обновления коснулись и модуля Data Security Posture Management (DSPM) — решения для обнаружения и контроля конфиденциальных данных в облачной инфраструктуре. Теперь он интегрирован с Яндекс 360: можно сканировать информацию из Яндекс Диска и находить персональные, платёжные и другие чувствительные данные. В ближайшем будущем аналогичная функциональность появится и для Яндекс Почты.
Защита от DDoS‑атак в Smart Web Security
Также в сервисе Smart Web Security появился новый модуль ML WAF, охватывающий больший спектр угроз. Это новая технология для защиты на основе машинного обучения, которая позволяет блокировать веб‑атаки, не покрываемые сигнатурными методами.
Новая технология запущена в рамках совместного предприятия с компанией SolidSoft. Ранее Yandex B2B Tech и SolidSoft организовали совместное предприятие для создания решений кибербезопасности — например, инструментов, которые позволят бизнесу защищать свои веб‑приложения от атак и других современных угроз.