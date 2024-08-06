Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)

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Yandex Managed Service for Apache Airflow Yandex Managed Service for Apache Airflow

Yandex Managed Service for Apache Airflow перешёл на стадию Public Preview и по‑прежнему предоставляется бесплатно, но теперь доступен без заполнения формы запроса.

Ключевые обновления:

Интеграция с другими сервисами Yandex Cloud

Благодаря имперсонации кластер Apache Airflow теперь поддерживает интеграцию с другими сервисами Yandex Cloud без дополнительных настроек. Кластер подключается от имени сервисной учётной записи, указанной при создании. Подробнее читайте в документации.

Улучшения в управлении зависимостями

Теперь на узлы кластера можно устанавливать необходимые deb‑пакеты, указанные в настройках. Установка зависимостей значительно ускорена за счёт предварительной сборки образов, используемых для запуска узлов кластера. Это позволяет значительно быстрее запускать и масштабировать кластеры со сложными зависимостями.

Хранение секретов в Yandex Lockbox

Managed Service for Apache Airflow теперь поддерживает интеграцию с Yandex Lockbox для хранения секретов. Секреты остаются в облаке, их не нужно переносить или копировать, они не привязаны к времени жизни Airflow.

Логи и метрики

Стали доступны логи компонентов в Yandex Cloud Logging, а также просмотр сервисных метрик в Monitoring. Вы можете отслеживать время выполнения задач, специфические ошибки и настраивать алерты для своевременного реагирования.

Контейнеры Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes Yandex Managed Service for Kubernetes

Выпустили Kubernetes 1.30. Изменения направлены на стабилизацию работы с различными компонентами, в том числе с kube‑scheduler (планировщиком), модулем безопасности AppArmor и инструментом для распределения подов по мультизональному кластеру Pod Topology Spread Constraints: