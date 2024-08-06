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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)

Рассказываем о новых возможностях Yandex Managed Service for Kubernetes® и Yandex Managed Service for Apache Airflow, обучающем курсе по контейнеризации с Docker, обновлениях Yandex Load Testing, новинках в Marketplace и других новостях платформы.

6 августа 2024 г.
15 минут чтения

Платформа данных

Yandex Managed Service for Apache Airflow

Yandex Managed Service for Apache Airflow перешёл на стадию Public Preview и по‑прежнему предоставляется бесплатно, но теперь доступен без заполнения формы запроса.

Ключевые обновления:

Интеграция с другими сервисами Yandex Cloud

Благодаря имперсонации кластер Apache Airflow теперь поддерживает интеграцию с другими сервисами Yandex Cloud без дополнительных настроек. Кластер подключается от имени сервисной учётной записи, указанной при создании. Подробнее читайте в документации.

Улучшения в управлении зависимостями

Теперь на узлы кластера можно устанавливать необходимые deb‑пакеты, указанные в настройках. Установка зависимостей значительно ускорена за счёт предварительной сборки образов, используемых для запуска узлов кластера. Это позволяет значительно быстрее запускать и масштабировать кластеры со сложными зависимостями.

Хранение секретов в Yandex Lockbox

Managed Service for Apache Airflow теперь поддерживает интеграцию с Yandex Lockbox для хранения секретов. Секреты остаются в облаке, их не нужно переносить или копировать, они не привязаны к времени жизни Airflow.

Логи и метрики

Стали доступны логи компонентов в Yandex Cloud Logging, а также просмотр сервисных метрик в Monitoring. Вы можете отслеживать время выполнения задач, специфические ошибки и настраивать алерты для своевременного реагирования.

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Выпустили Kubernetes 1.30. Изменения направлены на стабилизацию работы с различными компонентами, в том числе с kube‑scheduler (планировщиком), модулем безопасности AppArmor и инструментом для распределения подов по мультизональному кластеру Pod Topology Spread Constraints:

  • AppArmor support: модуль безопасности ядра Linux, который ограничивает доступ программ к ресурсам с помощью настроек специальных профилей.

  • Поле status.hostIPs для Pod: добавлено поле для отображения IP‑адресов, выделенных хосту. Это помогает контейнерам получать информацию о себе или кластере без использования клиента Kubernetes или API‑сервера.

  • CEL for Admission Control: новый способ admission‑контроля без вебхуков. Вводится новый ресурс ValidatingAdmissionPolicy для валидации запросов.

  • Min domains in PodTopologySpread: возможность определять минимальное количество доменов для запуска новых подов, даже если они не существуют на момент планирования.

  • Pod scheduling readiness: новое поле spec.schedulingGates в Pod API помогает узнать, когда под полностью готов к планированию.

Курс «Контейнеризация с Docker»

Обучение работе с Docker‑образами в Yandex Container Registry, стандартизация процессов обновлений, повышение безопасности и отказоустойчивости сервисов.

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Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

  • Появился выбор агента для теста по фильтру. Теперь можно выбирать свободного агента для крупномасштабного тестирования.

  • Сделана интеграция с поиском в консоли для вновь созданных объектов. Теперь можно находить тесты и агентов по имени.

Marketplace

Новинки в Yandex Cloud Marketplace

Айконтим

Система для эффективного управления командой и бизнес‑процессами. Платформу можно использовать для операционного управления проектными командами или подразделениями. Она позволяет контролировать выполнение поручений, создавать задачи и подзадачи, формировать отчёты по затраченному времени.

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Интегра

Платформа нового поколения для интеграции систем, приложений и сервисов. Включает набор готовых коннекторов к популярным системам и протоколам передачи данных, а также обработчиков для их трансформации и обогащения. Coding‑интерфейс с поддержкой Java, JavaScript и Python позволяет расширять функциональность обработки трансформирования данных. Сервис доступен по подписке.

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Linkage Visual

Централизованная онлайн‑BI‑система самообслуживания с поддержкой искуственного интеллекта для принятия управленческих решений. Предназначена для обработки данных из различных источников в реальном времени и использования методов анализа данных для оптимизации деятельности организации.

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Calculate Linux Server

Удобный, быстрый и функциональный дистрибутив Linux, построенный на основе Gentoo. Подходит для разработки и тестирования корпоративных, финансовых и коммерческих веб‑сервисов, администрирования серверов разработки, создания кластерных систем, разработки и администрирования CRM‑систем, администрирования серверов баз данных и хранилищ.

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Документация

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Application Load Balancer

Yandex Cloud DNS

Yandex Compute Cloud

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Smart Web Security

Yandex Virtual Private Cloud

Платформа данных

Yandex Data Processing

Yandex Data Transfer

Yandex DataLens

Yandex DataSphere

Yandex Managed Service for Apache Airflow

  • Добавлена «История изменений» за июнь.

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

  • Добавлена «История изменений» за июнь.

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for YDB

Yandex MetaData Hub

  • Добавлена «История изменений» за июль.
  • Добавлена информация об интеграции Connection Manager c Managed Service for ClickHouse®.

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex WebSQL

  • Обновлена документация Yandex WebSQL в связи с выходом сервиса в GA.
  • Добавлена «История изменений» за июнь.
  • Добавлена таблица с описанием ролей, необходимых для работы в сервисе.
Контейнеры

Yandex Container Registry

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

Yandex Managed Service for GitLab

  • Добавлена «История изменений» за июнь.

Yandex WebSQL

  • Обновлена документация Yandex WebSQL в связи с выходом сервиса в GA.
  • Добавлена «История изменений» за июнь.
  • Добавлена таблица с описанием ролей, необходимых для работы в сервисе.
Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Functions

Yandex Cloud Postbox

Yandex IoT Core

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Object Storage

Yandex Serverless Containers

Безопасность

Audit Trails

  • Добавлены события сервиса Smart Web Security.

Identity and Access Management

  • Добавлены Организации в списки ресурсов, на которые можно назначить роли, на страницах управления доступом всех сервисов.
  • Добавлены новые роли Cloud Organization, Yandex Query, Quota Manager и Cloud Desktop в справочник ролей.

Yandex Smart Web Security

Мониторинг и управление ресурсами

Identity and Access Management

  • Добавлены Организации в списки ресурсов, на которые можно назначить роли, на страницах управления доступом всех сервисов.
  • Добавлены новые роли Cloud Organization, Yandex Query, Quota Manager и Cloud Desktop в справочник ролей.

Yandex Monitoring

Машинное обучение

Yandex DataSphere

Бизнес-инструменты

Yandex Cloud Desktop

Yandex DataLens

Другие обновления

Безопасность в Yandex Cloud

Партнёрам Marketplace

  • Обновлена информация о манифесте приложения для Managed Service for Kubernetes.

Пользователям Marketplace

Партнёрская программа Yandex Cloud

  • Обновлён раздел с частыми вопросами и ответами по работе с партнёрской программой Yandex Cloud.
  • Обновлена инструкция по добавлению клиента в программу прямого партнёрства.
  • Добавлена инструкция по привязке существующего облака к сабаккаунту.

Практические руководства платформы Yandex Cloud

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Команда Yandex Cloud

В этом выпуске:

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Мероприятия

Календарь событий Yandex Cloud
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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)
6 августа 2024 г.
15 минут чтения
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