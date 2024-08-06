Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)

Курс «Контейнеризация с Docker»
Обучение работе с Docker‑образами в Yandex Container Registry, стандартизация процессов обновлений, повышение безопасности и отказоустойчивости сервисов.
Рассказываем о новых возможностях Yandex Managed Service for Kubernetes® и Yandex Managed Service for Apache Airflow™, обучающем курсе по контейнеризации с Docker, обновлениях Yandex Load Testing, новинках в Marketplace и других новостях платформы.
Yandex Managed Service for Apache Airflow перешёл на стадию Public Preview и по‑прежнему предоставляется бесплатно, но теперь доступен без заполнения формы запроса.
Ключевые обновления:
Интеграция с другими сервисами Yandex Cloud
Благодаря имперсонации кластер Apache Airflow теперь поддерживает интеграцию с другими сервисами Yandex Cloud без дополнительных настроек. Кластер подключается от имени сервисной учётной записи, указанной при создании. Подробнее читайте в документации.
Улучшения в управлении зависимостями
Теперь на узлы кластера можно устанавливать необходимые deb‑пакеты, указанные в настройках. Установка зависимостей значительно ускорена за счёт предварительной сборки образов, используемых для запуска узлов кластера. Это позволяет значительно быстрее запускать и масштабировать кластеры со сложными зависимостями.
Хранение секретов в Yandex Lockbox
Managed Service for Apache Airflow теперь поддерживает интеграцию с Yandex Lockbox для хранения секретов. Секреты остаются в облаке, их не нужно переносить или копировать, они не привязаны к времени жизни Airflow.
Логи и метрики
Стали доступны логи компонентов в Yandex Cloud Logging, а также просмотр сервисных метрик в Monitoring. Вы можете отслеживать время выполнения задач, специфические ошибки и настраивать алерты для своевременного реагирования.
Выпустили Kubernetes 1.30. Изменения направлены на стабилизацию работы с различными компонентами, в том числе с kube‑scheduler (планировщиком), модулем безопасности AppArmor и инструментом для распределения подов по мультизональному кластеру Pod Topology Spread Constraints:
AppArmor support: модуль безопасности ядра Linux, который ограничивает доступ программ к ресурсам с помощью настроек специальных профилей.
Поле status.hostIPs для Pod: добавлено поле для отображения IP‑адресов, выделенных хосту. Это помогает контейнерам получать информацию о себе или кластере без использования клиента Kubernetes или API‑сервера.
CEL for Admission Control: новый способ admission‑контроля без вебхуков. Вводится новый ресурс ValidatingAdmissionPolicy для валидации запросов.
Min domains in PodTopologySpread: возможность определять минимальное количество доменов для запуска новых подов, даже если они не существуют на момент планирования.
Pod scheduling readiness: новое поле spec.schedulingGates в Pod API помогает узнать, когда под полностью готов к планированию.
Обучение работе с Docker‑образами в Yandex Container Registry, стандартизация процессов обновлений, повышение безопасности и отказоустойчивости сервисов.
Появился выбор агента для теста по фильтру. Теперь можно выбирать свободного агента для крупномасштабного тестирования.
Сделана интеграция с поиском в консоли для вновь созданных объектов. Теперь можно находить тесты и агентов по имени.
Айконтим
Система для эффективного управления командой и бизнес‑процессами. Платформу можно использовать для операционного управления проектными командами или подразделениями. Она позволяет контролировать выполнение поручений, создавать задачи и подзадачи, формировать отчёты по затраченному времени.
Интегра
Платформа нового поколения для интеграции систем, приложений и сервисов. Включает набор готовых коннекторов к популярным системам и протоколам передачи данных, а также обработчиков для их трансформации и обогащения. Coding‑интерфейс с поддержкой Java, JavaScript и Python позволяет расширять функциональность обработки трансформирования данных. Сервис доступен по подписке.
Linkage Visual
Централизованная онлайн‑BI‑система самообслуживания с поддержкой искуственного интеллекта для принятия управленческих решений. Предназначена для обработки данных из различных источников в реальном времени и использования методов анализа данных для оптимизации деятельности организации.
Calculate Linux Server
Удобный, быстрый и функциональный дистрибутив Linux, построенный на основе Gentoo. Подходит для разработки и тестирования корпоративных, финансовых и коммерческих веб‑сервисов, администрирования серверов разработки, создания кластерных систем, разработки и администрирования CRM‑систем, администрирования серверов баз данных и хранилищ.
Yandex API Gateway
Yandex Application Load Balancer
Yandex Cloud DNS
Yandex Compute Cloud
Yandex Monitoring
Yandex Object Storage
Yandex Smart Web Security
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Data Processing
Yandex Data Transfer
Yandex DataLens
REGEXP_EXTRACT_ALL.
Yandex DataSphere
Yandex Managed Service for Apache Airflow
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for YDB
Yandex MetaData Hub
Yandex Monitoring
Yandex Object Storage
Yandex WebSQL
Yandex Container Registry
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Serverless Containers
Yandex Managed Service for GitLab
Yandex WebSQL
Yandex API Gateway
Yandex Cloud Functions
Yandex Cloud Postbox
Yandex IoT Core
Yandex Managed Service for YDB
Yandex Object Storage
Yandex Serverless Containers
Audit Trails
Identity and Access Management
Yandex Smart Web Security
Identity and Access Management
Yandex Monitoring
Yandex DataSphere
Yandex Cloud Desktop
Yandex DataLens
REGEXP_EXTRACT_ALL.
Безопасность в Yandex Cloud
Партнёрам Marketplace
Пользователям Marketplace
Партнёрская программа Yandex Cloud
Практические руководства платформы Yandex Cloud