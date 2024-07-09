Поля ресурса TLSRoute
В ресурсе
TLSRoute определяются правила маршрутизации трафика по бэкендам — сервисам Kubernetes (ресурсам Service).
TLSRoute получает входящий трафик от тех ресурсов Gateway, требованиям которых соответствует.
TLSRoute предназначен для разработчиков приложений. Оператор кластера должен использовать
Gateway.
TLSRoute — ресурс Kubernetes, определенный проектом Kubernetes Gateway API. Ниже описаны поля ресурса, с которыми работает Gateway API Application Load Balancer. Полное описание конфигурации ресурса см. в документации Kubernetes Gateway API.
TLSRoute
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1alpha2
kind: TLSRoute
metadata: <ObjectMeta>
spec: <TLSRouteSpec>
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Поле
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Значение или тип
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Описание
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Обязательное.
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Обязательное.
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Обязательное.
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Обязательное.
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1alpha2
kind: TLSRoute
metadata:
name: sample-route
namespace: route-namespace
spec:
parentRefs:
- name: sample-gateway
sectionName: sample-listener
namespace: gateway-namespace
hostnames:
- "sample.example.com"
rules:
- backendRefs:
- name: sample-service
port: 80
ObjectMeta
name: <string>
namespace: <string>
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Поле
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Значение или тип
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Описание
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Обязательное.
Не является именем маршрута в Application Load Balancer.
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Пространство имен, к которому относится ресурс.
Значение по умолчанию —
TLSRouteSpec
parentRefs: <[]ParentReference>
hostnames: <[]Hostname>
rules: <[]TLSRouteRule>
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Поле
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Значение или тип
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Описание
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Обязательное.
Для привязки маршрута он должен удовлетворять правилам, описанным в конфигурации
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Список доменных имен, соответствующих атрибуту
Чтобы указать на все возможные поддомены любых уровней, вместо первого уровня доменного имени используйте звездочку
Заменить звездочкой только часть первого уровня доменного имени, например
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Обязательное.
ParentReference
name: <string>
namespace: <string>
sectionName: <string>
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Поле
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Значение или тип
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Описание
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Обязательное.
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Пространство имен, к которому относится ресурс
По умолчанию совпадает с пространством имен ресурса
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Имя обработчика, указанного в ресурсе
TLSRouteRule
backendRefs:
- name: <string>
namespace: <string>
port: <int32>
weight: <int32>
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Поле
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Значение или тип
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Описание
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Обязательное.
Все перечисленные в списке сервисы будут помещены в одну группу бэкендов.
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Обязательное.
Ресурс
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Пространство имен, к которому относится ресурс
По умолчанию совпадает с пространством имен ресурса
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Номер порта сервиса.
Этот номер должен совпадать с одним из номеров портов, указанных в полях spec.ports.port ресурса
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Относительный вес бэкенда. Трафик между бэкендами в группе бэкендов распределяется пропорционально их весам.
Веса должны быть указаны либо у всех бэкендов в группе, либо ни у одного из них. Между бэкендами без указанных весов трафик распределяется, как если бы у них были указаны одинаковые положительные веса.
Если указан неположительный вес, бэкенд не будет получать трафик.