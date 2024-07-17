Monthly Cloud News 20: ML для бизнеса

Новый выпуск подкаста посвящён машинному обучению. По итогам 2023 года потребление этих сервисов в облаке выросло в 1,6 раза. О свежих кейсах мы рассказали на новой конференции ML2Business и продолжили их обсуждать в Monthly Cloud News.

Зачем ИИ обучили писать рукописные тексты? Могут ли программисты писать код с помощью нейросетей? Как чат-бот на базе YandexGPT поможет школьникам выбрать профессию мечты? Об этом рассказывают Антон Черноусов, developer advocate Yandex Cloud, и гости выпуска.