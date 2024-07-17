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Monthly Cloud News 20: ML для бизнеса
Новости машинного обучения, итоги конференции Yandex Cloud ML2Business и свежий кейс с YandexGPT — в новом выпуске Monthly Cloud News.
17 июля 2024 г.
5 минут чтения
Новый выпуск подкаста посвящён машинному обучению. По итогам 2023 года потребление этих сервисов в облаке выросло в 1,6 раза. О свежих кейсах мы рассказали на новой конференции ML2Business и продолжили их обсуждать в Monthly Cloud News.
Зачем ИИ обучили писать рукописные тексты? Могут ли программисты писать код с помощью нейросетей? Как чат-бот на базе YandexGPT поможет школьникам выбрать профессию мечты? Об этом рассказывают Антон Черноусов, developer advocate Yandex Cloud, и гости выпуска.
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