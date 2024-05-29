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Все анонсы конференции ML2Business

Провели конференцию ML2Business по применению ML-технологий в бизнесе. Поговорили об экспериментах с генеративными моделями, трудностях внедрения и поделились успешными кейсами интеграции ML-технологий в бизнес-процессы.

29 мая 2024 г.
7 минут чтения

ML2Business — конференция по применению ML-технологий в бизнесе. На мероприятии мы анонсировали технологию генеративного ответа, лежащую в основе Нейро от Яндекса, и представили новый инструмент — классификатор текстов на базе YandexGPT, который поможет фильтровать неприемлемый контент и перенаправлять заявки в поддержку. Также расскажем об обновлениях в сервисах Yandex SpeechSense и Yandex DataSphere.

Объединили возможности поиска и генеративных нейросетей

Используйте возможности технологий, лежащих в основе Нейро. Внедряйте технологию генеративных ответов, использующую базу знаний вашей компании. Автоматизируйте общение с посетителями вашего сайта. Технология уже доступна в режиме тестирования и предоставляется по запросу.
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Команда Yandex Cloud

Новые возможности Yandex SpeechSense

Теперь вы можете выгрузить данные из Yandex SpeechSense в свои продукты через API. Это позволит работать с инструментом в привычном для пользователя интерфейсе, а также включать в отчёты информацию о том, насколько успешно завершился разговор, следовал ли оператор скрипту и другие показатели.

Yandex SpeechSense — сервис на основе ML-технологий для глубокого анализа клиентских коммуникаций. Он обеспечивает детальный анализ звонков и чатов операторов колл-центров, включая такие аспекты, как тон разговора и вовлечённость в диалог, что повышает качество и эффективность обслуживания.

Сервис теперь поддерживает анализ текстовых сообщений, что помогает глубже изучить и проанализировать взаимодействие с клиентами. Оценивайте качество работы операторов и уровень удовлетворённости пользователей во всех каналах коммуникации: чат-ботах, мессенджерах, комментариях на сайте и письмах в техподдержку.

Возможности классификации текстов на базе YandexGPT

YandexGPT теперь лучше справляется с задачей классификации текстов. Компании могут использовать отдельную версию генеративной модели по API, фильтровать неприемлемый контент при её дообучении и перенаправлять заявки в поддержку без длительных и сложных настроек модели. Модель может быть полезна ритейлерам, стриминговым сервисам, банкам и другим онлайн-платформам. Для анализа текста нейросеть использует заданные теги, например: «реклама», «нецензурная лексика» и так далее.

ML2Business — конференция по применению ML‑технологий в бизнесе. От экспериментов с генеративными моделями и сложностей их внедрения до реальной пользы и успешной интеграции ML в бизнес-процессы.

О мероприятии

Классификатор доступен в облаке — не нужно самостоятельно разворачивать модель, беспокоиться об отказоустойчивости и деплое.

Обновления Yandex DataSphere

В сервисе Yandex DataSphere появилась возможность подключения дополнительных дисков для деплоя задач машинного обучения. Больше нет ограничений по размеру контейнера, из которого запускается сервис. Такое решение упрощает работу с крупными проектами и ускоряет процессы разработки и обучения моделей, например при развёртывании больших опенсорс-моделей, объём которых часто может превышать 50–60 ГБ.

Кроме того, в DataSphere Jobs внедрили систему автоматического повторения задач обучения. Настраивайте запуск скриптов обучения по расписанию или в ответ на определённые события в системе. Это позволит значительно сэкономить время на повторных запусках одного и того же задания.

Запустили бесплатное тестирование технологии генеративного ответа

В рамках закрытого тестирования компании смогут оценить возможности технологии генеративного ответа.
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Другие анонсы

Мы запустили бесплатные образовательные курсы по ML-технологиям:

Практический курс «ИИ для бизнеса»

Узнайте о реальных экономических и бизнес-эффектах внедрения нейросетей.

Для кого: предприниматели, бизнес-аналитики, менеджеры.

Курс «ML-сервисы: ключевые решения»

Погрузитесь в работу с большими языковыми моделями, узнайте про особенности ML-сервисов Yandex Cloud.

Для кого: разработчики, специалисты по машинному обучению, IT-менеджеры.

Практический курс по использованию Yandex SpeechSense

Научитесь эффективно работать с сервисом глубокого анализа коммуникаций на курсе «Основы работы с Yandex SpeechSense».

Для кого: специалисты по контролю качества обслуживания, аналитики, руководители колл-центров.

Приглашаем ML-разработчиков, продакт-менеджеров, дата-саентистов, бэкенд- и фронтед-разработчиков на хакатон AI Product Hackathon, который стартует 31 мая. Участникам предстоит с помощью нейросетей разработать сервис для генерации фонового изображения товаров, создать чат-бот для поиска и перевода информации на восточных языках и многое другое.

Бесплатные образовательные курсы по работе  нейросетями

Запустили бесплатные курсы по технологиям машинного обучения на платформе Яндекс Практикум.
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Все анонсы конференции ML2Business
29 мая 2024 г.
7 минут чтения
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