Все анонсы конференции ML2Business

Сервис теперь поддерживает анализ текстовых сообщений, что помогает глубже изучить и проанализировать взаимодействие с клиентами. Оценивайте качество работы операторов и уровень удовлетворённости пользователей во всех каналах коммуникации: чат-ботах, мессенджерах, комментариях на сайте и письмах в техподдержку.

Возможности классификации текстов на базе YandexGPT Возможности классификации текстов на базе YandexGPT

YandexGPT теперь лучше справляется с задачей классификации текстов. Компании могут использовать отдельную версию генеративной модели по API, фильтровать неприемлемый контент при её дообучении и перенаправлять заявки в поддержку без длительных и сложных настроек модели. Модель может быть полезна ритейлерам, стриминговым сервисам, банкам и другим онлайн-платформам. Для анализа текста нейросеть использует заданные теги, например: «реклама», «нецензурная лексика» и так далее.