Yandex SpeechSense — сервис на основе ML-технологий для глубокого анализа клиентских коммуникаций. Он обеспечивает детальный анализ звонков и чатов операторов колл-центров, включая такие аспекты, как тон разговора и вовлечённость в диалог, что повышает качество и эффективность обслуживания.
Все анонсы конференции ML2Business
Провели конференцию ML2Business по применению ML-технологий в бизнесе. Поговорили об экспериментах с генеративными моделями, трудностях внедрения и поделились успешными кейсами интеграции ML-технологий в бизнес-процессы.
ML2Business — конференция по применению ML-технологий в бизнесе. На мероприятии мы анонсировали технологию генеративного ответа, лежащую в основе Нейро от Яндекса, и представили новый инструмент — классификатор текстов на базе YandexGPT, который поможет фильтровать неприемлемый контент и перенаправлять заявки в поддержку. Также расскажем об обновлениях в сервисах Yandex SpeechSense и Yandex DataSphere.
Новые возможности Yandex SpeechSense
Теперь вы можете выгрузить данные из Yandex SpeechSense в свои продукты через API. Это позволит работать с инструментом в привычном для пользователя интерфейсе, а также включать в отчёты информацию о том, насколько успешно завершился разговор, следовал ли оператор скрипту и другие показатели.
Сервис теперь поддерживает анализ текстовых сообщений, что помогает глубже изучить и проанализировать взаимодействие с клиентами. Оценивайте качество работы операторов и уровень удовлетворённости пользователей во всех каналах коммуникации: чат-ботах, мессенджерах, комментариях на сайте и письмах в техподдержку.
Возможности классификации текстов на базе YandexGPT
YandexGPT теперь лучше справляется с задачей классификации текстов. Компании могут использовать отдельную версию генеративной модели по API, фильтровать неприемлемый контент при её дообучении и перенаправлять заявки в поддержку без длительных и сложных настроек модели. Модель может быть полезна ритейлерам, стриминговым сервисам, банкам и другим онлайн-платформам. Для анализа текста нейросеть использует заданные теги, например: «реклама», «нецензурная лексика» и так далее.
ML2Business — конференция по применению ML‑технологий в бизнесе. От экспериментов с генеративными моделями и сложностей их внедрения до реальной пользы и успешной интеграции ML в бизнес-процессы.
Классификатор доступен в облаке — не нужно самостоятельно разворачивать модель, беспокоиться об отказоустойчивости и деплое.
Обновления Yandex DataSphere
В сервисе Yandex DataSphere появилась возможность подключения дополнительных дисков для деплоя задач машинного обучения. Больше нет ограничений по размеру контейнера, из которого запускается сервис. Такое решение упрощает работу с крупными проектами и ускоряет процессы разработки и обучения моделей, например при развёртывании больших опенсорс-моделей, объём которых часто может превышать 50–60 ГБ.
Кроме того, в DataSphere Jobs внедрили систему автоматического повторения задач обучения. Настраивайте запуск скриптов обучения по расписанию или в ответ на определённые события в системе. Это позволит значительно сэкономить время на повторных запусках одного и того же задания.
Запустили бесплатное тестирование технологии генеративного ответа
Другие анонсы
Мы запустили бесплатные образовательные курсы по ML-технологиям:
Практический курс «ИИ для бизнеса»
Узнайте о реальных экономических и бизнес-эффектах внедрения нейросетей.
Для кого: предприниматели, бизнес-аналитики, менеджеры.
Курс «ML-сервисы: ключевые решения»
Погрузитесь в работу с большими языковыми моделями, узнайте про особенности ML-сервисов Yandex Cloud.
Для кого: разработчики, специалисты по машинному обучению, IT-менеджеры.
Практический курс по использованию Yandex SpeechSense
Научитесь эффективно работать с сервисом глубокого анализа коммуникаций на курсе «Основы работы с Yandex SpeechSense».
Для кого: специалисты по контролю качества обслуживания, аналитики, руководители колл-центров.
Приглашаем ML-разработчиков, продакт-менеджеров, дата-саентистов, бэкенд- и фронтед-разработчиков на хакатон AI Product Hackathon, который стартует 31 мая. Участникам предстоит с помощью нейросетей разработать сервис для генерации фонового изображения товаров, создать чат-бот для поиска и перевода информации на восточных языках и многое другое.