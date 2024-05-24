YandexGPT поможет абитуриентам НИУ ВШЭ выбрать профессию

«Каждый день более 7 тысяч человек заходят на главную страницу нашего сайта и ищут там информацию о том, какую образовательную программу им выбрать. Новый бот с применением генеративных моделей поможет облегчить такой выбор и получить взвешенный ответ на вопрос „Кем я стану, когда вырасту“».

В НИУ ВШЭ также внедрили технологии машинного обучения во внутренние процессы для автоматизации рутинных задач сотрудников. Например, нейросеть, основанная на базе Yandex Vision OCR и YandexGPT API, проверяет подлинность справок о временной нетрудоспособности студентов.

В будущем университет планирует использовать сервис YandexGPT API и для других задач. Например, чтобы рекомендовать студентам дополнительные курсы для улучшения знаний по определённым предметам или предлагать темы для выпускных квалификационных работ.