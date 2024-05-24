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YandexGPT поможет абитуриентам НИУ ВШЭ выбрать профессию

YandexGPT внедрили в чат-бот на сайте и в телеграм-канале НИУ ВШЭ. Абитуриенты могут поделиться с ботом информацией о себе и своих интересах, чтобы получить рекомендации по подходящим образовательным программам.

24 мая 2024 г.
5 минут чтения

Чат-бот разработали специалисты НИУ ВШЭ и архитекторы Yandex Cloud. Для обучения модели использовали метод RAG (Retrieval Augmented Generation) — подход, при котором нейросети передаётся из внешних источников дополнительная информация в виде контекста. Бот помогает абитуриентам подобрать подходящую учебную программу на основе их интересов. Пользователь делится с ботом информацией о себе в свободной форме, а нейросеть анализирует эти данные и даёт рекомендацию.

Сервис по подбору учебных программ для абитуриентов станет доступен на сайте НИУ ВШЭ в июне.

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Команда Yandex Cloud

«Каждый день более 7 тысяч человек заходят на главную страницу нашего сайта и ищут там информацию о том, какую образовательную программу им выбрать. Новый бот с применением генеративных моделей поможет облегчить такой выбор и получить взвешенный ответ на вопрос „Кем я стану, когда вырасту“».

В НИУ ВШЭ также внедрили технологии машинного обучения во внутренние процессы для автоматизации рутинных задач сотрудников. Например, нейросеть, основанная на базе Yandex Vision OCR и YandexGPT API, проверяет подлинность справок о временной нетрудоспособности студентов.

В будущем университет планирует использовать сервис YandexGPT API и для других задач. Например, чтобы рекомендовать студентам дополнительные курсы для улучшения знаний по определённым предметам или предлагать темы для выпускных квалификационных работ.

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Дмитрий Коптюбенко
Директор по порталу НИУ ВШЭ

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Блог
Новости
YandexGPT поможет абитуриентам НИУ ВШЭ выбрать профессию
24 мая 2024 г.
5 минут чтения
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