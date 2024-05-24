YandexGPT поможет абитуриентам НИУ ВШЭ выбрать профессию
YandexGPT внедрили в чат-бот на сайте и в телеграм-канале НИУ ВШЭ. Абитуриенты могут поделиться с ботом информацией о себе и своих интересах, чтобы получить рекомендации по подходящим образовательным программам.
Чат-бот разработали специалисты НИУ ВШЭ и архитекторы Yandex Cloud. Для обучения модели использовали метод RAG (Retrieval Augmented Generation) — подход, при котором нейросети передаётся из внешних источников дополнительная информация в виде контекста. Бот помогает абитуриентам подобрать подходящую учебную программу на основе их интересов. Пользователь делится с ботом информацией о себе в свободной форме, а нейросеть анализирует эти данные и даёт рекомендацию.
«Каждый день более 7 тысяч человек заходят на главную страницу нашего сайта и ищут там информацию о том, какую образовательную программу им выбрать. Новый бот с применением генеративных моделей поможет облегчить такой выбор и получить взвешенный ответ на вопрос „Кем я стану, когда вырасту“».
В НИУ ВШЭ также внедрили технологии машинного обучения во внутренние процессы для автоматизации рутинных задач сотрудников. Например, нейросеть, основанная на базе Yandex Vision OCR и YandexGPT API, проверяет подлинность справок о временной нетрудоспособности студентов.
В будущем университет планирует использовать сервис YandexGPT API и для других задач. Например, чтобы рекомендовать студентам дополнительные курсы для улучшения знаний по определённым предметам или предлагать темы для выпускных квалификационных работ.