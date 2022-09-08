Дайджест новостей за август

Бюллетени безопасности Бюллетени безопасности

CVE-2022-2884 — Удалённое выполнение команды через импорт GitHub в GitLab CVE-2022-2884 — Удалённое выполнение команды через импорт GitHub в GitLab

Уязвимость в GitLab CE/EE позволяла аутентифицированному пользователю удалённо выполнить код через импорт от эндпоинта API GitHub.

Уязвимость не влияет на пользователей Yandex Cloud. Версии GitLab в Managed Service for GitLab и Cloud Marketplace обновлены до безопасной версии. Подробнее →

CVE-2020-8561 — Перенаправление запросов сервера Kubernetes API CVE-2020-8561 — Перенаправление запросов сервера Kubernetes API

В Kubernetes пользователь, который контролирует ответы на запросы MutatingWebhookConfiguration или ValidatingWebhookConfiguration, может перенаправить запросы kube-apiserver в частные сети, к которым подключён сервер API. Если уровень логирования — 10, то в логи попадают ответы из частной сети.

Влияние отсутствует. API-сервер в Yandex Managed Service for Kubernetes изолирован от сервисного интерфейса. Сервер работает от имени отдельного пользователя, который изолирован локальным межсетевым экраном. Подробнее →

Публикации вблогах Публикации в блогах

Продуктовая аналитика: пошаговая инструкция по сбору и визуализации данных Продуктовая аналитика: пошаговая инструкция по сбору и визуализации данных

Подготовили для вас инструкцию, которая поможет сделать продвинутую и наглядную продуктовую аналитику с помощью облачных технологий. Читать →

Визуализация данных: почему это важно для бизнеса. Инструменты и особенности Визуализация данных: почему это важно для бизнеса. Инструменты и особенности

В бизнесе визуализация необходима для решения широкого спектра задач, начиная от кадровых вопросов и заканчивая предоставлением скидки конкретному покупателю. В блоге мы рассказали про инструменты для визуализации бизнес‑данных и как BI‑системы помогают бизнесу. Читать →

Фрикулинг 2.0: зачем строят дата-центры в скалах и вечной мерзлоте Фрикулинг 2.0: зачем строят дата-центры в скалах и вечной мерзлоте

Во время строительства дата-центра одна из важнейших задач — решить, как отводить тепло от серверных стоек, иначе долго ЦОД не проживет. Некоторые ИТ-компании ищут поддержку у природы. В блоге на VC рассказываем, где и как за охлаждение серверов отвечают ледяные озера и вечная мерзлота, а также как устроены системы охлаждения в дата-центрах Яндекса. Читать →

Зачем игровой индустрии сервис CDN Зачем игровой индустрии сервис CDN

Продуманного сеттинга и сюжета не всегда достаточно для успешной онлайн-игры. Захватывающий геймплей также зависит и от безупречной работы инфраструктуры. Рассказываем про сеть CDN, которая поможет обеспечить быструю загрузку игрового контента. Читать →

Кейсы на сайте Кейсы на сайте

Развёртывание DWH в Yandex Cloud: опыт Faberlic и Navicon Развёртывание DWH в Yandex Cloud: опыт Faberlic и Navicon

Faberlic, совместно с компанией Navicon, перенесли хранилище данных в Yandex Cloud. Благодаря взаимодействию команд самой компании, партнёра и архитекторов облачной платформы удалось всего за полтора месяца полностью осуществить перенос DWH объёмом в 7 Тб данных. Читать →