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Дайджест новостей за август

Программа Yandex Scale 2022, спецвыпуск Monthly Cloud News, публикации в СМИ и блогах, обновления в сервисах, мероприятия и другие главные новости платформы Yandex Cloud.

8 сентября 2022 г.
15 минут чтения

Новости платформы

Yandex Cloud: результаты первого полугодия 2022

За I полугодие 2022 года число клиентов Yandex Cloud выросло в 1,5 раза — до 23,1 тысяч. Спасибо, что выбираете Yandex Cloud как надежного партнёра, чтобы быстрее создавать новые цифровые продукты, оптимизировать затраты и трансформировать бизнес! Больше подробностей в блоге. Читать →

Yandex Scale 2022 — программа мероприятия уже на сайте!

На Yandex Scale вас снова ждёт насыщенная программа: 30 докладов, 50 докладчиков, общение с командой разработки и истории наших пользователей. Переходите на сайт, чтобы посмотреть список докладов и сформировать своё расписание.
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Безопасность в облаке. Специальный выпуск Monthly Cloud News

Наши эксперты обсудили безопасность облачных сервисов, Yandex Identity and Access Management и подход к разработке infrastructure as a code.

Подробности и все ссылки, упомянутые в выпуске, в блоге. Читать →

Обучение Yandex Cloud

Мы собрали все возможности для изучения облачных сервисов в одном разделе. Каталог курсов будет пополняться — следите за новостями в нашем телеграм-канале.

Новости сервисов

Yandex Unified Agent

Реализовали простую установку агента Yandex Unified Agent при создании виртуальной машины. Читать →

Yandex Network Load Balancer

Наш внутренний сетевой балансировщик нагрузки вышел из стадии Preview. Теперь он доступен напрямую в консоли управления, а также у сервиса появилась тарификация.

Yandex Cloud Organization

Появилось управление группами пользователей. Вы можете группировать пользователей по любому признаку, например, в соответствии с их должностными обязанностями или отделом. Подробности →

Новости Marketplace

Резервное копирование данных в Yandex Cloud с помощью Hystax Acura

В Yandex Cloud Marketplace добавлен образ Hystax Acura Backup, который позволяет восстановить данные с любой платформы — виртуальной и физической. Собрали в одной статье возможности решения и его преимущества перед другими аналогичными продуктами.

Обновления в Marketplace

AlmaLinux 9

Ubuntu 22.04 LTS

СУБД Ред База Данных 3.0 Промышленная редакция

Вакансии

DevOps-инженер в группу офисной инфраструктуры

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Data engineer в Yandex Cloud

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Разработчик сетевого блочного устройства

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Техлид в команду системной разработки внутреннего облака Яндекса

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Разработчик бэкенда в команду коммуникационной платформы

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Разработчик в отдел технологий разработки

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Разработчик бэкенда CRM-системы

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Product Marketing Manager

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Менеджер по маркетингу serverless-продуктов в Yandex Cloud

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author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии.

В этой статье мы расскажем:

Бюллетени безопасности

CVE-2022-2884 — Удалённое выполнение команды через импорт GitHub в GitLab

Уязвимость в GitLab CE/EE позволяла аутентифицированному пользователю удалённо выполнить код через импорт от эндпоинта API GitHub.

Уязвимость не влияет на пользователей Yandex Cloud. Версии GitLab в Managed Service for GitLab и Cloud Marketplace обновлены до безопасной версии. Подробнее →

CVE-2020-8561 — Перенаправление запросов сервера Kubernetes API

В Kubernetes пользователь, который контролирует ответы на запросы MutatingWebhookConfiguration или ValidatingWebhookConfiguration, может перенаправить запросы kube-apiserver в частные сети, к которым подключён сервер API. Если уровень логирования — 10, то в логи попадают ответы из частной сети.

Влияние отсутствует. API-сервер в Yandex Managed Service for Kubernetes изолирован от сервисного интерфейса. Сервер работает от имени отдельного пользователя, который изолирован локальным межсетевым экраном. Подробнее →

Публикации в блогах

Продуктовая аналитика: пошаговая инструкция по сбору и визуализации данных

Подготовили для вас инструкцию, которая поможет сделать продвинутую и наглядную продуктовую аналитику с помощью облачных технологий. Читать →

Визуализация данных: почему это важно для бизнеса. Инструменты и особенности

В бизнесе визуализация необходима для решения широкого спектра задач, начиная от кадровых вопросов и заканчивая предоставлением скидки конкретному покупателю. В блоге мы рассказали про инструменты для визуализации бизнес‑данных и как BI‑системы помогают бизнесу. Читать →

Фрикулинг 2.0: зачем строят дата-центры в скалах и вечной мерзлоте

Во время строительства дата-центра одна из важнейших задач — решить, как отводить тепло от серверных стоек, иначе долго ЦОД не проживет. Некоторые ИТ-компании ищут поддержку у природы. В блоге на VC рассказываем, где и как за охлаждение серверов отвечают ледяные озера и вечная мерзлота, а также как устроены системы охлаждения в дата-центрах Яндекса. Читать →

Зачем игровой индустрии сервис CDN

Продуманного сеттинга и сюжета не всегда достаточно для успешной онлайн-игры. Захватывающий геймплей также зависит и от безупречной работы инфраструктуры. Рассказываем про сеть CDN, которая поможет обеспечить быструю загрузку игрового контента. Читать →

Кейсы на сайте

Развёртывание DWH в Yandex Cloud: опыт Faberlic и Navicon

Faberlic, совместно с компанией Navicon, перенесли хранилище данных в Yandex Cloud. Благодаря взаимодействию команд самой компании, партнёра и архитекторов облачной платформы удалось всего за полтора месяца полностью осуществить перенос DWH объёмом в 7 Тб данных. Читать →

Мероприятия

Управляемый сервис YDB: настройка, применение, мониторинг

YDB — реляционная СУБД, которая была разработана в Яндексе. Применение YDB как управляемого сервиса позволяет разработчикам и архитекторам сосредоточиться на бизнес-задачах, а команда Yandex Cloud возьмёт на себя заботы о надёжности, производительности и ресурсной эффективности баз данных.

На вебинаре показали, как:

  • начать работу с сервисом;

  • подключить приложения и настроить аутентификацию;

  • контролировать потребление ресурсов;

  • работать с доступными инструментами мониторинга;

  • масштабировать базы данных, когда нагрузка растёт.

Как разместить сайт в Yandex Cloud

На вебинаре архитектор Yandex Cloud показал базовые этапы размещения сайта и рассказал, о чём стоит помнить:

  • какие готовые образы виртуальных машин с предустановленными CMS существуют;

  • как и зачем размещать свой сервис сразу в нескольких зонах доступности;

  • что такое масштабирование нагрузки и зачем его применять;

  • как защититься от DDoS-атак;

  • почему важно платить только за потребляемые ресурсы.

Yandex SpeechKit и МТТ VoiceBox

Эксперты Yandex Cloud и МТТ рассказали о технологиях Yandex SpeechKit и возможностях голосовых роботов МТТ VoiceBox.

Bank Security Challenge

С 9 по 11 сентября «БСС-Безопасность» и Yandex Cloud проведут соревнования по кибербезопасности Bank Security Challenge в формате Task-Based CTF (Capture The Flag) и LAB CTF (Penetration Test Laboratory). Для проведения соревнований платформа Yandex Cloud предоставит собственные облачные ресурсы: более 70000 Gb пространства HDD-дисков и 400 Gb SSD-дисков, 3000 виртуальных машин с 6500 vCPU и объемом RAM более 6000 Gb. Подробности и регистрация.

CyberCamp 2022

Yandex Cloud стала технологическим партнёром трехдневного масштабного кибертренинга. С 14 по 16 сентября более 5000 представителей информационной безопасности соберутся на одном из самых масштабных онлайн-мероприятий этого года.

Дайджест совместных мероприятий с партнёрами Yandex Cloud

Собрали список мероприятий наших партнёров. Посмотреть →

Документация

Microsoft в Yandex Cloud
Yandex Compute Cloud
Yandex Data Transfer
Yandex Load Testing
Yandex Managed Service for Apache Kafka
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for Greenplum
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Managed Service for MySQL
Yandex Managed Service for YDB
Yandex Network Load Balancer
Yandex Object Storage
Yandex SmartCaptcha
Yandex Tracker
Yandex Virtual Private Cloud

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Мероприятия

Календарь событий Yandex Cloud
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Дайджест новостей за август
8 сентября 2022 г.
15 минут чтения
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