Yandex Cloud: результаты первого полугодия 2022

В этом отчёте мы хотим не просто поделиться нашими финансовыми показателями, но и больше рассказать о том, что изменилось в потреблении облачных сервисов среди компаний разных отраслей.
3 августа 2022 г.
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Миссия Yandex Cloud — быть надёжной платформой‑партнёром — никогда ещё не была такой актуальной, как сегодня. С одной стороны, усложнилась макроэкономическая ситуация, каждая компания на российском рынке ежедневно сталкивается с новыми вызовами. С другой — каждая компания стремится сохранять темпы роста и исполнять обязательства перед клиентами. В таких обстоятельствах мы стараемся ещё быстрее реагировать на изменения и развиваться, чтобы наши клиенты и партнёры были уверены в платформе и получали максимальную ценность от облачных технологий.
За 2021 год количество компаний, использующих Yandex Cloud, выросло более чем в 1,5 раза — до 16 000.
За I полугодие 2022 года количество платящих клиентов Yandex Cloud выросло ещё в 1,5 раза — до 23 100.
При этом вклад в выручку и крупных компаний, и среднего и малого бизнеса оставался относительно равным и в 2021 году, и в первом полугодии 2022 года — по 50%.
Доля потребления облачных сервисов компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud и в 2021 году, и в I полугодии 2022 по‑прежнему составляет незначительную часть и не превышает 5%.
72% пользователей стабильно видят в Yandex Cloud платформу для долгосрочного сотрудничества (по результатам внутреннего регулярного исследования удовлетворённости пользователей за I полугодие 2022 года).
В I полугодии 2022 потребление облачных сервисов Yandex Cloud выросло на 115% по сравнению с I полугодием 2021 года. Пользователи активнее потребляют сервисы и переносят в облако существенную часть IT‑решений: для внутренних и внешних пользователей. Также после знакомства с платформой на практике продолжают наращивать число новых проектов, разрабатываемых изначально в облачной среде.
Как в 2021, так и в первом полугодии 2022 заметно увеличилось не только число клиентов Yandex Cloud, но и росла скорость, с которой текущие и новые клиенты увеличивали потребление сервисов платформы. Такой тренд мы увидели с начала 2021 года — средний чек на одного клиента увеличился на 104% по сравнению с 2020 годом. В первом полугодии 2022 средний чек на одного клиента увеличился ещё на 64%. В первом полугодии 2022 на рост среднего чека незначительно повлияло и повышение цен на отдельные группы сервисов с мая 2022 года. При этом значимый эффект также снова оказал тот факт, что компании — и текущие клиенты Yandex Cloud, и новые пользователи — стали ещё активнее использовать платформу не для экспериментов в тестовой среде, а для создания и дальнейшей эксплуатации важных для бизнеса сервисов.
«Мы продолжаем развивать облачную платформу, которая даёт пользователям доступ к полному спектру облачных сервисов для оптимизации затрат, более быстрого создания новых цифровых продуктов и трансформации бизнеса. Мы пополнили портфель сервисов, существенно расширили функциональность некоторых из имеющихся. В течение года мы планируем ещё ряд обновлений, над которыми сейчас работаем».
Сегодня Yandex Cloud — это более 50 сервисов. Это не только инфраструктурные сервисы, технологии для работы с данными и решения ML‑задач, но и бизнес‑инструменты.
В 2021 году Yandex Cloud прошла добровольную аттестацию информационных систем персональных данных.
В 2021 году мы подтвердили соответствие платформы серии стандартов платёжных данных совета PCI SSC, направленных на обеспечение безопасности платёжных данных и финансовых систем — PCI DSS и PCI 3DS, а также стандарту ГОСТ Р 57580.1‑2017.
C 2021 года Yandex Cloud соответствует стандарту, который позволяет обрабатывать в облаке и медицинские данные.
В 2022 году платформа также получила соответствие стандарту PCI PIN Security. Компании, которые оказывают финансовые услуги, разрабатывают платёжные шлюзы или системы электронных денежных переводов, теперь могут безопасно управлять, обрабатывать и передавать PIN-коды в облаке.
Мы продолжаем наблюдать тенденцию укрепления доли выручки и роста потребления сервисов в группах «Платформа данных» и «Автоматизированное управление контейнерами». Компании всё чаще используют эти сервисы для создания и запуска новых цифровых продуктов.
В 2021 году доля выручки от инфраструктурных сервисов снизилась в пользу групп «Платформа данных» и «Контейнерная разработка» с 60% до 55%.
В I полугодии 2022 года возник дополнительный спрос на инфраструктурные сервисы, связанный с тем, что на фоне приостановки деятельности международных провайдеров пользователи в первую очередь мигрировали в IaaS. При этом клиенты Yandex Cloud продолжили активно наращивать потребление PaaS‑сервисов, что позволило сохранить распределение IaaS и PaaS на том же уровне. В I полугодии 2022 года доля выручки IaaS‑сервисов Yandex Cloud не изменилась и составила 55%.
Потребление сервисов группы «Контейнерная разработка» выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Компании продолжают переходить на микросервисную архитектуру. При этом потребление основного сервиса группы — Managed Service for Kubernetes® — за I полугодие 2022 выросло на 259%, и его всё чаще используют в связке с сервисами для управления базами данных.
Группа «Платформа данных» в 2022 году тоже остаётся одной из самых быстрорастущих. В первом полугодии 2022 потребление сервисов этой группы выросло в 2,5 раза.
Сейчас сервисами для работы с данными пользуются 3 358 клиентов. Корпоративные заказчики, которые хранят и обрабатывают данные, проявляют всё больший интерес к новым сценариям, связанным с динамическим ценообразованием, продуктовой аналитикой, анализом логов, созданием всех видов отчётности и разработкой рекомендательных систем.
Точкой роста потребления в группе «Машинное обучение» стали сценарии, связанные с синтезом и распознаванием речи. В абсолютных цифрах в первом полугодии 2022 рост потребления сервиса Yandex SpeechKit составил почти 60%.
Количество аккаунтов в системе для управления проектами Yandex Tracker по итогам I полугодия 2022 года выросло в 5,7 раз по сравнению с первым полугодием 2021 года.
Ориентируясь на потребности и пожелания пользователей, в этом году мы добавили более 100 новых улучшений в сервис. Для автоматизации бизнес‑процессов сейчас сервис используют заказчики из разных отраслей, в частности, крупнейший производитель стройматериалов Технониколь и онлайн‑школа по работе с данными SkillFactory.
Число пользователей сервиса визуализации и анализа данных Yandex DataLens за последний год выросло в более чем 1,6 раз.
Сегодня Yandex DataLens используют компании абсолютно разных отраслей и масштабов: от небольших технологических стартапов до крупных банков и федеральных розничных сетей. Торговая площадка KazanExpress внедрила BI‑систему с помощью DataLens для мониторинга ключевых метрик в реальном времени. Это позволило минимизировать недополученную прибыль и обеспечить рост прибыльных направлений, а возможности геоаналитики сервиса Yandex DataLens помогли за короткое время проанализировать локации для открытия более 90 ПВЗ в 25 городах России и заложить основу для роста компании.
Одним из приоритетов платформы остаётся популяризация сервисов группы «Бессерверные вычисления». Более 15% крупных платящих клиентов уже пользуются уникальными для российского облачного рынка инструментами serverless‑разработки Yandex Cloud для создания веб‑приложений, чат‑ботов, работы с данными и др. Yandex Cloud уделяет особое внимание развитию сообщества serverless‑разработчиков в России, которые делятся новой экспертизой между собой и с рынком. Сейчас в сообществе уже больше 1000 экспертов, которые разрабатывают serverless‑продукты на платформе Yandex Cloud.
Сооснователь и руководитель платформы Yandex Cloud
«Мы продолжим инвестировать в развитие и поддержку ИТ‑сообщества, ведь именно от этого зависит и возможность продолжать кратный рост Yandex Cloud. Помогает росту ИТ‑рынка и развитие экосистемы сервисных партнёров, которые дополняют нашу платформу своими специализациями. Также мы продолжим поддерживать ИТ‑стартапы и индивидуальных разработчиков, создающих цифровые продукты для массового рынка. И, пожалуй, самый долгосрочный и масштабный наш проект — общедоступное прикладное образование в сфере облачных технологий, которое помогает создавать новые возможности для специалистов и, конечно, для компаний, которым нужны практики, а не теоретики цифровой трансформации».
К Yandex Cloud присоединились уже 320 партнёров. За I полугодие 2022 года их число выросло на 25%.
Чтобы помочь интеграторам наиболее эффективно работать с клиентами, мы добавили в партнёрскую программу технологические специализации по фокусным продуктовым направлениям. Также в программе появились новые партнёрские инструменты, защищающие инвестиции в развитие практики Yandex Cloud, в том числе регистрация сделок, онлайн‑обучение партнёров, программы софинансирования проектов по миграции клиентов на платформу и ко‑маркетингу.
Для развития компетенций, необходимых для использования облачной платформы, в 2021 году мы запустили собственную образовательную программу и выступаем партнёрами по обучению облачным технологиям на сторонних площадках — Нетология, OTUS, SkillFactory и других. Кроме того, мы поддерживаем обучение студентов в вузах. Например, по нашему курсу «Инженер облачных сервисов» преподают в 5 топовых российских вузов.
Более 7,7 тыс. выпускников обучены облачным технологиям благодаря поддержке Yandex Cloud — только в I полугодии 2022 их число выросло вдвое.
Yandex Cloud продолжает поддерживать программу грантов для ИТ‑стартапов и научных проектов. За 1,5 года мы предоставили почти 300 стартапам облачные мощности на сумму более 89 млн рублей.
В мае 2022 года мы запустили программу поддержки небольших технологических компаний. Её задача — помочь снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период, чтобы ИТ‑компании могли быстрее проверять бизнес‑гипотезы, открывать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы. В рамках программы Yandex Cloud выделяет технологическим компаниям ресурсы для развития ИТ‑проектов. За полтора месяца уже 88 компаний подали заявки на получение облачных ресурсов Yandex Cloud.
«Многие компании уже прошли путь от первых экспериментов с облаком к его полноценному использованию для размещения бизнес‑критичных систем. Часть компаний в процессе успела нарастить серьёзную собственную экспертизу и в принципе делает cloud‑native подход опцией по умолчанию для любых новых цифровых продуктов и инициатив, — комментирует Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud. — При этом последние полгода были достаточно турбулентными и для отдельных клиентов, и для целых отраслей. На этом фоне стало очень заметно, что организации, которые оказались готовы к облачным подходам, гораздо быстрее реагируют на происходящие в бизнесе изменения и на порядок легче с ними справляются».
Лидерами по размеру среднего чека остаются компании из ИТ, банковского сектора и ритейла:
Группа М.Видео‑Эльдорадоперевела клиентские продукты в Yandex Cloud. Более 70% розничных операций М.Видео‑Эльдорадо поддерживаются облачными решениями. С 2021 года компания нарастила объём потребления сервисов платформы втрое.
Rubetekразвернул в Yandex Cloud инфраструктуру единой IoT‑платформы, объединяющую системы автоматической пожарной сигнализации, охраны входов и контроля доступа, потребления ресурсов, видеонаблюдения, умного дома.
При этом растёт спрос на различные группы сервисов и среди компаний других отраслей. В первом полугодии 2022 года транспортные компании активно наращивали потребление облачных сервисов — средний чек вырос в 2 раза. Транспортная отрасль использует облачные сервисы для локализации данных систем обслуживания и автоматизации коммуникаций с пассажирами:
Компания «Уральские авиалинии» развернула систему онлайн‑бронирования (Passenger Service System, PSS) в Yandex Cloud.
Компании из сферы HealthTech стали проявлять более живой интерес к облачным сервисам (средний чек вырос в 2,7 раза). Особенно активно эта отрасль использует сервисы для данных в облаке — средний чек по потреблению этой группы сервисов вырос в 4,3 раза. В медицине платформу применяют для безопасного хранения и обработки чувствительных данных, для быстрой проверки гипотез и быстрого масштабирования инфраструктуры:
CVisionLabразработали в Yandex Cloud сервис для анализа КТ‑снимков легких. Технология обрабатывает 90% исследований за 2,5 минуты — от входящего запроса из медучреждения до сообщения о выгруженном в ответ результате.
Стоит также отметить рост реального потребления и активный интерес к возможностям платформы со стороны производства и промышленности. Средний чек у компаний этой отрасли также вырос в 2 раза. Так, за последние 1,5 года промышленные компании стали активнее использовать машинное обучение и Managed Service for Kubernetes® для автоматизации развёртывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.