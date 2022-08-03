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Yandex Cloud: результаты первого полугодия 2022

В этом отчёте мы хотим не просто поделиться нашими финансовыми показателями, но и больше рассказать о том, что изменилось в потреблении облачных сервисов среди компаний разных отраслей.

3 августа 2022 г.
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Миссия Yandex Cloud — быть надёжной платформой‑партнёром — никогда ещё не была такой актуальной, как сегодня. С одной стороны, усложнилась макроэкономическая ситуация, каждая компания на российском рынке ежедневно сталкивается с новыми вызовами. С другой — каждая компания стремится сохранять темпы роста и исполнять обязательства перед клиентами. В таких обстоятельствах мы стараемся ещё быстрее реагировать на изменения и развиваться, чтобы наши клиенты и партнёры были уверены в платформе и получали максимальную ценность от облачных технологий.

Мы продолжаем кратно наращивать темпы роста бизнеса

  • За 2021 год выручка Yandex Cloud выросла в 3 раза — до 2,9 млрд рублей.

  • В 2021 году мы опередили общие темпы роста российского облачного рынка в 6 раз.

  • По итогам I полугодия 2022 года выручка Yandex Cloud составила 3,2 млрд рублей.

  • Этот показатель в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, и уже превышает общую выручку Yandex Cloud за весь 2021 год.

23 100 клиентов используют сервисы Yandex Cloud

  • За 2021 год количество компаний, использующих Yandex Cloud, выросло более чем в 1,5 раза — до 16 000.

  • За I полугодие 2022 года количество платящих клиентов Yandex Cloud выросло ещё в 1,5 раза — до 23 100.

При этом вклад в выручку и крупных компаний, и среднего и малого бизнеса оставался относительно равным и в 2021 году, и в первом полугодии 2022 года — по 50%.

Доля потребления облачных сервисов компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud и в 2021 году, и в I полугодии 2022 по‑прежнему составляет незначительную часть и не превышает 5%.

72% пользователей стабильно видят в Yandex Cloud платформу для долгосрочного сотрудничества (по результатам внутреннего регулярного исследования удовлетворённости пользователей за I полугодие 2022 года).

Yandex Cloud всё чаще используют для production‑нагрузок и критических для бизнеса сервисов

В I полугодии 2022 потребление облачных сервисов Yandex Cloud выросло на 115% по сравнению с I полугодием 2021 года. Пользователи активнее потребляют сервисы и переносят в облако существенную часть IT‑решений: для внутренних и внешних пользователей. Также после знакомства с платформой на практике продолжают наращивать число новых проектов, разрабатываемых изначально в облачной среде.

Как в 2021, так и в первом полугодии 2022 заметно увеличилось не только число клиентов Yandex Cloud, но и росла скорость, с которой текущие и новые клиенты увеличивали потребление сервисов платформы. Такой тренд мы увидели с начала 2021 года — средний чек на одного клиента увеличился на 104% по сравнению с 2020 годом. В первом полугодии 2022 средний чек на одного клиента увеличился ещё на 64%. В первом полугодии 2022 на рост среднего чека незначительно повлияло и повышение цен на отдельные группы сервисов с мая 2022 года. При этом значимый эффект также снова оказал тот факт, что компании — и текущие клиенты Yandex Cloud, и новые пользователи — стали ещё активнее использовать платформу не для экспериментов в тестовой среде, а для создания и дальнейшей эксплуатации важных для бизнеса сервисов.

Развиваем экосистему сервисов

author
Данила Павлов
Руководитель направления финансового планирования и аналитики.

В этой статье мы расскажем:

«Мы продолжаем развивать облачную платформу, которая даёт пользователям доступ к полному спектру облачных сервисов для оптимизации затрат, более быстрого создания новых цифровых продуктов и трансформации бизнеса. Мы пополнили портфель сервисов, существенно расширили функциональность некоторых из имеющихся. В течение года мы планируем ещё ряд обновлений, над которыми сейчас работаем».

Сегодня Yandex Cloud — это более 50 сервисов. Это не только инфраструктурные сервисы, технологии для работы с данными и решения ML‑задач, но и бизнес‑инструменты.
Все сервисы
В марте 2021 года сервис для управления проектами Yandex Tracker стал частью Yandex Cloud. В апреле 2022 мы представили масштабное обновление сервиса.
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Летом 2021 мы запустили новый сервис для создания умных голосовых ассистентов с собственным уникальным голосом компании — Yandex SpeechKit Brand Voice.
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В июле 2021 в группе сервисов платформы данных появился сервис для управления кластерами Greenplum® в инфраструктуре Yandex Cloud.
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В 2022 году мы «научили» сервис Yandex SpeechKit распознавать более десяти языков одновременно: английский и французский, датский, финский, турецкий и другие.
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В июне 2022 запустили Yandex SmartCaptcha — сервис для верификации запросов и блокировки роботов. Более 300 клиентов начали тестировать продукт.
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Повышаем уровень безопасности платформы

  • В 2021 году Yandex Cloud прошла добровольную аттестацию информационных систем персональных данных.

  • В 2021 году мы подтвердили соответствие платформы серии стандартов платёжных данных совета PCI SSC, направленных на обеспечение безопасности платёжных данных и финансовых систем — PCI DSS и PCI 3DS, а также стандарту ГОСТ Р 57580.1‑2017.

  • C 2021 года Yandex Cloud соответствует стандарту, который позволяет обрабатывать в облаке и медицинские данные.

  • В 2022 году платформа также получила соответствие стандарту PCI PIN Security. Компании, которые оказывают финансовые услуги, разрабатывают платёжные шлюзы или системы электронных денежных переводов, теперь могут безопасно управлять, обрабатывать и передавать PIN-коды в облаке.

PaaS продолжает рост

Мы продолжаем наблюдать тенденцию укрепления доли выручки и роста потребления сервисов в группах «Платформа данных» и «Автоматизированное управление контейнерами». Компании всё чаще используют эти сервисы для создания и запуска новых цифровых продуктов.

В 2021 году доля выручки от инфраструктурных сервисов снизилась в пользу групп «Платформа данных» и «Контейнерная разработка» с 60% до 55%.

В I полугодии 2022 года возник дополнительный спрос на инфраструктурные сервисы, связанный с тем, что на фоне приостановки деятельности международных провайдеров пользователи в первую очередь мигрировали в IaaS. При этом клиенты Yandex Cloud продолжили активно наращивать потребление PaaS‑сервисов, что позволило сохранить распределение IaaS и PaaS на том же уровне. В I полугодии 2022 года доля выручки IaaS‑сервисов Yandex Cloud не изменилась и составила 55%.

Потребление сервисов группы «Контейнерная разработка» выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Компании продолжают переходить на микросервисную архитектуру. При этом потребление основного сервиса группы — Managed Service for Kubernetes® — за I полугодие 2022 выросло на 259%, и его всё чаще используют в связке с сервисами для управления базами данных.

Группа «Платформа данных» в 2022 году тоже остаётся одной из самых быстрорастущих. В первом полугодии 2022 потребление сервисов этой группы выросло в 2,5 раза.

Сейчас сервисами для работы с данными пользуются 3 358 клиентов. Корпоративные заказчики, которые хранят и обрабатывают данные, проявляют всё больший интерес к новым сценариям, связанным с динамическим ценообразованием, продуктовой аналитикой, анализом логов, созданием всех видов отчётности и разработкой рекомендательных систем.

Точкой роста потребления в группе «Машинное обучение» стали сценарии, связанные с синтезом и распознаванием речи. В абсолютных цифрах в первом полугодии 2022 рост потребления сервиса Yandex SpeechKit составил почти 60%.

Бизнес-инструменты — в фокусе клиентов

Yandex Tracker

Количество аккаунтов в системе для управления проектами Yandex Tracker по итогам I полугодия 2022 года выросло в 5,7 раз по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Ориентируясь на потребности и пожелания пользователей, в этом году мы добавили более 100 новых улучшений в сервис. Для автоматизации бизнес‑процессов сейчас сервис используют заказчики из разных отраслей, в частности, крупнейший производитель стройматериалов Технониколь и онлайн‑школа по работе с данными SkillFactory.

Yandex DataLens

Число пользователей сервиса визуализации и анализа данных Yandex DataLens за последний год выросло в более чем 1,6 раз.

Сегодня Yandex DataLens используют компании абсолютно разных отраслей и масштабов: от небольших технологических стартапов до крупных банков и федеральных розничных сетей. Торговая площадка KazanExpress внедрила BI‑систему с помощью DataLens для мониторинга ключевых метрик в реальном времени. Это позволило минимизировать недополученную прибыль и обеспечить рост прибыльных направлений, а возможности геоаналитики сервиса Yandex DataLens помогли за короткое время проанализировать локации для открытия более 90 ПВЗ в 25 городах России и заложить основу для роста компании.

Serverless-продукты

Одним из приоритетов платформы остаётся популяризация сервисов группы «Бессерверные вычисления». Более 15% крупных платящих клиентов уже пользуются уникальными для российского облачного рынка инструментами serverless‑разработки Yandex Cloud для создания веб‑приложений, чат‑ботов, работы с данными и др. Yandex Cloud уделяет особое внимание развитию сообщества serverless‑разработчиков в России, которые делятся новой экспертизой между собой и с рынком. Сейчас в сообществе уже больше 1000 экспертов, которые разрабатывают serverless‑продукты на платформе Yandex Cloud.

Инвестируем в развитие и поддержку ИТ‑сообщества

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Алексей Башкеев
Сооснователь и руководитель платформы Yandex Cloud

«Мы продолжим инвестировать в развитие и поддержку ИТ‑сообщества, ведь именно от этого зависит и возможность продолжать кратный рост Yandex Cloud. Помогает росту ИТ‑рынка и развитие экосистемы сервисных партнёров, которые дополняют нашу платформу своими специализациями. Также мы продолжим поддерживать ИТ‑стартапы и индивидуальных разработчиков, создающих цифровые продукты для массового рынка. И, пожалуй, самый долгосрочный и масштабный наш проект — общедоступное прикладное образование в сфере облачных технологий, которое помогает создавать новые возможности для специалистов и, конечно, для компаний, которым нужны практики, а не теоретики цифровой трансформации».

Увеличиваем количество компаний-партнёров

К Yandex Cloud присоединились уже 320 партнёров. За I полугодие 2022 года их число выросло на 25%.

Чтобы помочь интеграторам наиболее эффективно работать с клиентами, мы добавили в партнёрскую программу технологические специализации по фокусным продуктовым направлениям. Также в программе появились новые партнёрские инструменты, защищающие инвестиции в развитие практики Yandex Cloud, в том числе регистрация сделок, онлайн‑обучение партнёров, программы софинансирования проектов по миграции клиентов на платформу и ко‑маркетингу.

Делаем облачные компетенции более доступными

Для развития компетенций, необходимых для использования облачной платформы, в 2021 году мы запустили собственную образовательную программу и выступаем партнёрами по обучению облачным технологиям на сторонних площадках — Нетология, OTUS, SkillFactory и других. Кроме того, мы поддерживаем обучение студентов в вузах. Например, по нашему курсу «Инженер облачных сервисов» преподают в 5 топовых российских вузов.

Более 7,7 тыс. выпускников обучены облачным технологиям благодаря поддержке Yandex Cloud — только в I полугодии 2022 их число выросло вдвое.

Поддерживаем ИТ‑сообщество

Yandex Cloud продолжает поддерживать программу грантов для ИТ‑стартапов и научных проектов. За 1,5 года мы предоставили почти 300 стартапам облачные мощности на сумму более 89 млн рублей.

В мае 2022 года мы запустили программу поддержки небольших технологических компаний. Её задача — помочь снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период, чтобы ИТ‑компании могли быстрее проверять бизнес‑гипотезы, открывать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы. В рамках программы Yandex Cloud выделяет технологическим компаниям ресурсы для развития ИТ‑проектов. За полтора месяца уже 88 компаний подали заявки на получение облачных ресурсов Yandex Cloud.

Техподдержка: фокус на скорость ответа

  • На 116% выросла средняя скорость ответа.
  • Скорость решения по обращениям выросла на 26%.
  • За I полугодие 2022 года удовлетворённость пользователей решением обращения растёт: негативных оценок стало меньше — с 25% в Н2 2021 до 7% в Н1 2022.

Новые отраслевые лидеры по потреблению облачных сервисов

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Олег Коверзнев
Сооснователь платформы, глава экосистемы

«Многие компании уже прошли путь от первых экспериментов с облаком к его полноценному использованию для размещения бизнес‑критичных систем. Часть компаний в процессе успела нарастить серьёзную собственную экспертизу и в принципе делает cloud‑native подход опцией по умолчанию для любых новых цифровых продуктов и инициатив, — комментирует Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud. — При этом последние полгода были достаточно турбулентными и для отдельных клиентов, и для целых отраслей. На этом фоне стало очень заметно, что организации, которые оказались готовы к облачным подходам, гораздо быстрее реагируют на происходящие в бизнесе изменения и на порядок легче с ними справляются».

Транспорт и логистика, HealthTech и промышленность наращивают потребление

Лидерами по размеру среднего чека остаются компании из ИТ, банковского сектора и ритейла:

  • Группа М.Видео‑Эльдорадо перевела клиентские продукты в Yandex Cloud. Более 70% розничных операций М.Видео‑Эльдорадо поддерживаются облачными решениями. С 2021 года компания нарастила объём потребления сервисов платформы втрое.
  • Rubetek развернул в Yandex Cloud инфраструктуру единой IoT‑платформы, объединяющую системы автоматической пожарной сигнализации, охраны входов и контроля доступа, потребления ресурсов, видеонаблюдения, умного дома.

При этом растёт спрос на различные группы сервисов и среди компаний других отраслей. В первом полугодии 2022 года транспортные компании активно наращивали потребление облачных сервисов — средний чек вырос в 2 раза. Транспортная отрасль использует облачные сервисы для локализации данных систем обслуживания и автоматизации коммуникаций с пассажирами:

  • Компания «Уральские авиалинии» развернула систему онлайн‑бронирования (Passenger Service System, PSS) в Yandex Cloud.

Компании из сферы HealthTech стали проявлять более живой интерес к облачным сервисам (средний чек вырос в 2,7 раза). Особенно активно эта отрасль использует сервисы для данных в облаке — средний чек по потреблению этой группы сервисов вырос в 4,3 раза. В медицине платформу применяют для безопасного хранения и обработки чувствительных данных, для быстрой проверки гипотез и быстрого масштабирования инфраструктуры:

  • CVisionLab разработали в Yandex Cloud сервис для анализа КТ‑снимков легких. Технология обрабатывает 90% исследований за 2,5 минуты — от входящего запроса из медучреждения до сообщения о выгруженном в ответ результате.

Стоит также отметить рост реального потребления и активный интерес к возможностям платформы со стороны производства и промышленности. Средний чек у компаний этой отрасли также вырос в 2 раза. Так, за последние 1,5 года промышленные компании стали активнее использовать машинное обучение и Managed Service for Kubernetes® для автоматизации развёртывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.

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Александр Черников
Генеральный директор Yandex Cloud в России и СНГ

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Статьи
Yandex Cloud: результаты первого полугодия 2022
3 августа 2022 г.
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