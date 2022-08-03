Yandex Cloud: результаты первого полугодия 2022

При этом вклад в выручку и крупных компаний, и среднего и малого бизнеса оставался относительно равным и в 2021 году, и в первом полугодии 2022 года — по 50%.

Доля потребления облачных сервисов компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud и в 2021 году, и в I полугодии 2022 по‑прежнему составляет незначительную часть и не превышает 5%.

72% пользователей стабильно видят в Yandex Cloud платформу для долгосрочного сотрудничества (по результатам внутреннего регулярного исследования удовлетворённости пользователей за I полугодие 2022 года).