От карточек товаров до обучения сотрудников: как ИИ трансформирует современный ритейл

Согласно исследованию Яндекса и консалтинговой компании «Яков и Партнёры», каждый пятый крупный бизнес в России уже использует технологии на базе искусственного интеллекта. Особенно активно ИИ внедряют торговые сети: автоматизируют закупки, оптимизируют логистику, улучшают клиентский сервис и анализируют поведение покупателей.

Конкуренция в ритейле усиливается, и без цифровых инструментов компаниям всё труднее адаптироваться. Чтобы удерживать позиции на рынке, бизнесу нужно оперативно обновлять ассортимент, гибко управлять ценами, учитывать индивидуальные запросы покупателей — и в этом всё чаще помогают генеративный ИИ и машинное обучение.

В этой статье менеджер по работе с клиентами Yandex Cloud в сфере ритейла Валерия Дорофеева рассказывает, как нейросети и облачные сервисы решают прикладные задачи участников рынка: от генерации описаний карточек товаров до клиентского сервиса и обучения персонала.