Продуктовый дайджест Yandex Cloud (август)

Платформа данных

Обновлённый Data Transfer

Усилили безопасность сервиса. Для источника Яндекс Метрики добавили:

Сохранение схемы БД после применения всех миграций в SQL‑файл с актуальной схемой со всеми таблицами.

Возможность указывать сразу несколько выражений‑фильтров для трансформера «Фильтр строк для источников APPEND-ONLY».

Доработали политику очистки в приёмнике Managed Service for ClickHouse для полной поддержки кластеров без ZooKeeper. Также с 1 августа обновили тарифы.

Yandex MetaData Hub

Добавили поддержку соединений для пользовательских инсталляций баз данных Redis™ и кластеров Managed Service for Redis™. Интегрировали Yandex Connection Manager с Managed Service for ClickHouse для автоматического создания подключений кластеров.

Managed Service for PostgreSQL

Поддержали расширение для PostgreSQL версий 15 и 16 для создания вставки UUID v7, которая в десять раз быстрее, чем UUID v4.

Managed Service for ClickHouse

Обновили сервис для управления кластерами ClickHouse® до версии 24.6 .

Что нового:

Настройка optimize_row_order увеличивает коэффициент сжатия данных до 30%. Улучшает использование дискового пространства и производительность чтения.

Настройки materialize_skip_indexes_on_insert и materialize_statistics_on_insert позволяют отложить построение индексов. Это ускоряет вставку данных и полезно для быстрой записи.

Индексирование с помощью кривых Гильберта улучшает обработку пространственных данных и ускоряет запросы по временным рядам и геоданным.

Функции base64URLEncode и base64URLDecode для работы с URL‑совместимым Base64‑кодированием помогают при безопасном хранении данных в URL.

Логирование привилегий в system.query_log упрощает диагностику проблем с правами доступа, позволяя детализировать необходимые привилегии.

Встроенная документация в системные таблицы помогает в понимании их структуры и назначения.

Managed Service for Apache Kafka®

Теперь в управляемом Apache Kafka можно автоматически увеличивать размер диска. Нужно задать порог его заполненности и максимальный размер. Когда порог достигнут, диск увеличивается до указанного максимума. Доступны два варианта: увеличение сразу или в ближайшее окно обслуживания. Всё настраивается в параметрах кластера.

​WebSQL

Добавили управление правами доступа для выполненных и сохранённых запросов и статистику по выполненным запросам. Обновили окно обращения в поддержку, улучшили инструменты мониторинга и анализа запросов.

DataLens

Группировка селекторов на дашбордах

Теперь в виджет с селекторами можно добавить дополнительные кнопки:

Применить — применяет все значения в виджете.

Сбросить — сбрасывает значения до значений по умолчанию.

Для виджета с несколькими селекторами можно настроить их порядок, расположение и ширину (в пикселях или процентах). Если у всех виджетов указать ширину 100%, то они будут располагаться вертикально.

Массовые операции с полями в датасете

Теперь в датасете можно отметить сразу несколько полей, а также удалить, скрыть или показать их.

Инфраструктура и сеть

Compute Cloud

Появилась возможность создавать снимки с высокопроизводительных и нереплицируемых SSD‑дисков (network‑ssd‑io и network‑ssd‑nonreplicated) без остановки операции на запись данных.

Foundation Models

Yandex Search API

Технология генеративного ответа заработала не только в документации, но и по всему сайту Yandex Cloud. Кроме того, теперь она доступна для поиска в консоли. Вся ключевая информация по запросу пользователя собрана в одном ответе с указанием ссылок на источники. Технология генеративного ответа доступна в рамках сервиса поисковых запросов Yandex Search API. Чтобы протестировать инструмент для автоматической генерации ответов на вопросы, оставьте заявку или обратитесь к вашему аккаунт‑менеджеру.