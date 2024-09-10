Связаться с намиПодключиться

Продуктовый дайджест Yandex Cloud (август)

Рассказываем о запуске сервиса Yandex Cloud Video и курса по шифрованию данных, новых возможностях Data Transfer, обновлениях в Managed Service for ClickHouse® и DataLens, а также делимся другими новостями платформы.

10 сентября 2024 г.
Платформа данных

Обновлённый Data Transfer

Усилили безопасность сервиса. Для источника Яндекс Метрики добавили:

  • Сохранение схемы БД после применения всех миграций в SQL‑файл с актуальной схемой со всеми таблицами.

  • Возможность указывать сразу несколько выражений‑фильтров для трансформера «Фильтр строк для источников APPEND-ONLY».

Доработали политику очистки в приёмнике Managed Service for ClickHouse для полной поддержки кластеров без ZooKeeper. Также с 1 августа обновили тарифы.

Yandex MetaData Hub

Добавили поддержку соединений для пользовательских инсталляций баз данных Redis и кластеров Managed Service for Redis. Интегрировали Yandex Connection Manager с Managed Service for ClickHouse для автоматического создания подключений кластеров.

Managed Service for PostgreSQL

Поддержали расширение для PostgreSQL версий 15 и 16 для создания вставки UUID v7, которая в десять раз быстрее, чем UUID v4.

Managed Service for ClickHouse

Обновили сервис для управления кластерами ClickHouse® до версии 24.6.

Что нового:

  • Настройка optimize_row_order увеличивает коэффициент сжатия данных до 30%. Улучшает использование дискового пространства и производительность чтения.

  • Настройки materialize_skip_indexes_on_insert и materialize_statistics_on_insert позволяют отложить построение индексов. Это ускоряет вставку данных и полезно для быстрой записи.

  • Индексирование с помощью кривых Гильберта улучшает обработку пространственных данных и ускоряет запросы по временным рядам и геоданным.

  • Функции base64URLEncode и base64URLDecode для работы с URL‑совместимым Base64‑кодированием помогают при безопасном хранении данных в URL.

  • Логирование привилегий в system.query_log упрощает диагностику проблем с правами доступа, позволяя детализировать необходимые привилегии.

  • Встроенная документация в системные таблицы помогает в понимании их структуры и назначения.

Managed Service for Apache Kafka®

Теперь в управляемом Apache Kafka можно автоматически увеличивать размер диска. Нужно задать порог его заполненности и максимальный размер. Когда порог достигнут, диск увеличивается до указанного максимума. Доступны два варианта: увеличение сразу или в ближайшее окно обслуживания. Всё настраивается в параметрах кластера.

​WebSQL

Добавили управление правами доступа для выполненных и сохранённых запросов и статистику по выполненным запросам. Обновили окно обращения в поддержку, улучшили инструменты мониторинга и анализа запросов.

DataLens

Группировка селекторов на дашбордах

Теперь в виджет с селекторами можно добавить дополнительные кнопки:

  • Применить — применяет все значения в виджете.

  • Сбросить — сбрасывает значения до значений по умолчанию.

Для виджета с несколькими селекторами можно настроить их порядок, расположение и ширину (в пикселях или процентах). Если у всех виджетов указать ширину 100%, то они будут располагаться вертикально.

Массовые операции с полями в датасете

Теперь в датасете можно отметить сразу несколько полей, а также удалить, скрыть или показать их.

Инфраструктура и сеть

Compute Cloud

Появилась возможность создавать снимки с высокопроизводительных и нереплицируемых SSD‑дисков (network‑ssd‑io и network‑ssd‑nonreplicated) без остановки операции на запись данных.

Foundation Models

Yandex Search API

Технология генеративного ответа заработала не только в документации, но и по всему сайту Yandex Cloud. Кроме того, теперь она доступна для поиска в консоли. Вся ключевая информация по запросу пользователя собрана в одном ответе с указанием ссылок на источники. Технология генеративного ответа доступна в рамках сервиса поисковых запросов Yandex Search API. Чтобы протестировать инструмент для автоматической генерации ответов на вопросы, оставьте заявку или обратитесь к вашему аккаунт‑менеджеру.

Работа технологии генеративного ответа Yandex Search API на примере поисковой выдачи с сайта Yandex Cloud. В результатах поиска — объединённый ответ из нескольких подходящих источников и ссылки на них

Обучение и сертификация

Greenplum® для разработчиков

Запустили обучение по Greenplum. Первый в этом году поток провели для 17 компаний‑партнёров и клиентов. Второй поток стартует в октябре.

В течение месяца специалисты из Альфа‑Банка, «БОКСБЕРРИ СОФТ», «МигКредита» и других компаний проходили углублённый курс для разработчиков: изучали теорию, выполняли практические задания и посещали воркшопы.

Они обучались создавать облачную инсталляцию Managed Service for Greenplum® и работать с ней, проектировать оптимальную физическую модель данных, разбирались в архитектуре сервиса и других аспектах, имеющих критическое значение для работы с Greenplum.

Результаты обучения:

  • 24 участника успешно завершили курс и получили сертификаты.

  • Коэффициент успешного прохождения курса (COR) — 46%.

  • Уровень общей удовлетворённости от обучения — 75%.

  • Уверенность в приобретённых знаниях — 75%.

Шифрование данных и управление ключами

Запустили новый курс для security‑трека. Он рассчитан на системных администраторов, специалистов по информационной безопасности и DevOps‑инженеров уровней Middle и Senior. Курс поможет разобраться с криптографическими сервисами Yandex Cloud и c тем, как с их помощью обеспечивать безопасность информации. Подробнее читайте на странице сайта про курс.

Serverless

Kotlin Runtime в Cloud Functions

Теперь в Cloud Functions доступен язык Kotlin Runtime. Для использования выберите его в качестве среды выполнения. Она автоматически загружает код и вызывает указанный обработчик запросов, аргументы которого зависят от выбранной модели программирования на Kotlin.

Yandex API Gateway

В Yandex API Gateway теперь можно преобразовывать тело запроса, ответ и коды ответов, чтобы упростить работу с API. Используйте расширения x‑yc‑schema‑mapping и x‑yc‑status‑mapping в спецификации API‑шлюза.

Интеграция с YandexGPT API

Добавили в Yandex API Gateway интеграцию с YandexGPT API. Это упрощает его вызов через REST endpoint.

На экране конструктора спецификации Yandex API Gateway нажмите кнопку Интеграция с YandexGPT, укажите все детали, а конструктор создаст фрагмент спецификации для этой интеграции.

Обозреватель для событий отправки писем

Добавили обозреватель для событий отправки писем по заданным адресам. Теперь пользователи могут отслеживать статусы сообщений: «Принято к отправке», «Доставлено», «Не доставлено» и другие.

Как использовать: при создании или редактировании адреса в сервисе Yandex Cloud Postbox включите логирование в каталог или лог‑группу.

Интеграция Yandex API Gateway со Smart Web Security

Теперь доступна интеграция Yandex API Gateway со Smart Web Security для защиты API‑шлюзов от DDoS‑атак и ботов. Для подключения укажите в спецификации Yandex API Gateway расширение x‑yc‑apigateway:smartWebSecurity и параметр профиля безопасности securityProfileId.

Marketplace

Traffic Inspector Next Generation

На Yandex Cloud Marketplace появился Traffic Inspector Next Generation — продукт решения NGFW на базе OPNsense® для малого, среднего, крупного бизнеса и госструктур. Он обеспечивает высокий уровень сетевой безопасности, защищает от киберугроз IT‑инфраструктуру любого формата и размера (как виртуальную, так и реальную), позволяет организовать контролируемый доступ пользователей в интернет и мониторинг сетевой активности.

Продукт входит в реестр российского ПО.

SVZCloud Backup

Обновился безагентный бэкап виртуальных машин и дисков в Yandex Cloud. Он автоматизирует операции резервного копирования и восстановления, в том числе в объектное хранилище S3. По запросам пользователей в новой версии добавлена поддержка VSS для обеспечения целостности данных приложений виртуальных машин на базе MS Windows Server.

Cloud Advisor

Федеральный закон «О персональных данных».

Центр интернет‑безопасности, разрабатывающий стандарты безопасности.

Стандарт безопасности данных платёжных карт.

Свободная операционная система от Linux.

Cloud Advisor — единая платформа, которая обеспечивает безопасность, инвентаризацию и сокращение расходов в публичном облаке. Она предоставляет комплексную защиту облака и решает задачи управления уязвимостями, контроля конфигурации, защиты контейнерных сред, соответствия требованиям (ФЗ‑152, CIS, PCI DSS) и поиска вредоносного ПО.

Cloud Advisor создан специально для облака. Он обеспечивает стопроцентное покрытие всех ресурсов за минуты без установки агентов и без влияния на производительность инфраструктуры.

Calculate Directory Server

Свободный дистрибутив, представляющий собой LDAP‑сервер для централизованного хранения настроек пользователей, приложений и прав доступа в едином сетевом хранилище. Calculate Directory Server основан на Gentoo. Он стабильно работает и показывает высокую производительность на различных типах оборудования — от Pentium Pro до современных процессоров.

Security

Системные группы

Добавили новые типы системных групп: «All users in organization» и «All users in federation». Они охватывают всех пользователей внутри облачной организации или федерации. Это даёт доступ большому числу пользователей, а облачные ресурсы при этом остаются закрытыми публично.

Анонсы

Yandex Cloud Video

Запустили сервис Yandex Cloud Video для хранения, обработки и трансляции видео. С его помощью можно добавлять видеообзоры и отзывы на корпоративные сайты и интегрировать их в приложения, размещать образовательный видеоконтент на LMS‑платформах и проводить онлайн‑трансляции для большого числа зрителей с минимальной задержкой.

Yandex Cloud Video — единый инструмент с мультиформатным видеоплеером, встроенными инструментами для автоматической обработки видео до нужного качества и мультибитрейта, а также безопасным хранением контента в S3‑хранилище.

Сервис находится на стадии Preview. Вы можете оставить заявку на бесплатное подключение для технического тестирования.

Документация

Появилась документация нового сервиса: Yandex Cloud Video.

