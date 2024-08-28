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Yandex Application Load Balancer

Создание инфраструктуры Application Load Balancer с помощью визарда

Статья создана
Обновлена 28 августа 2024 г.

Yandex Application Load Balancer служит для распределения запросов по бэкендам ваших сетевых приложений и терминирования TLS-шифрования. Application Load Balancer работает на 7-м уровне модели OSI с протоколами HTTP и HTTPS.

С помощью этой инструкции вы развернете инфраструктуру сервиса Application Load Balancer и настроите передачу трафика на бэкенд тестового приложения.

Ниже описано как создать инфраструктуру с помощью визарда. Также вы можете создавать каждый компонент по отдельности.

Перед началом работы

  1. Войдите в консоль управления или зарегистрируйтесь. Если вы еще не зарегистрированы, перейдите в консоль управления и следуйте инструкциям.
  2. На странице Биллинг убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт и он находится в статусе ACTIVE или TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его.
  3. Если у вас еще нет каталога, создайте его. Во время создания каталога вы можете создать виртуальную сеть по умолчанию с подсетями во всех зонах доступности.

Создайте ВМ и запустите на ней тестовый веб-сервер

  1. Создайте виртуальную машину test-vm1 из публичного образа Ubuntu 24.04 в зоне доступности ru-central1-a.

  2. Подключитесь к ВМ по SSH.

    Если у вас установлен интерфейс командной строки Yandex Cloud, вы можете подключиться к ВМ по OS Login:

    yc compute ssh --name test-vm1

  3. Запустите тестовый веб-сервер, который будет отвечать на запросы на порте 8080:

    mkdir test-server; echo 'HELLO' > test-server/hello.txt; python3 -m http.server -d test-server 8080

  4. Убедитесь, что веб-сервер возвращает список папок из каталога test-server. В терминале вашего компьютера выполните:

    curl -v <публичный_IP-адрес_ВМ>:8080

Создайте инфраструктуру Application Load Balancer

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором будет создан балансировщик.
  2. В списке сервисов выберите Application Load Balancer.
  3. Нажмите кнопку Создать L7-балансировщик и выберите Визард.

Настройки целевой группы

На ВМ из целевой группы развертываются бэкенды вашего приложения. Целевая группа будет подключена к балансировщику, чтобы на эндпоинты бэкендов вашего приложения можно было направлять запросы.

Для примера в целевой группе будет находиться только одна виртуальная машина.

  1. Введите имя целевой группы: test-target-group.
  2. Выберите ВМ test-vm1.
  3. Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку Создать и продолжить.

Настройки группы бэкендов

Группы бэкендов содержат настройки балансировки трафика и проверок состояния целевых ресурсов. Визард автоматически создает один бэкенд и одну группу проверки состояния. В качестве целевой группы будет выбрана группа, созданная на предыдущем шаге.

  1. Введите имя группы бэкендов: test-backend-group.

  2. Чтобы открыть настройки бэкенда и группы проверки состояния, включите переключатель Расширенные настройки.

  3. Введите имя бэкенда: backend-1.

  4. Задайте настройки проверки состояния:

    1. Интервал: 3.
    2. Порог работоспособности: 2.

  5. Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку Создать и продолжить.

Настройки HTTP-роутера

HTTP-роутеры определяют правила маршрутизации запросов к бэкендам и позволяют модифицировать запросы прямо на балансировщике. Визард автоматически создает виртуальный хост и правило маршрутизации. В качестве группы бэкендов будет выбрана группа, созданная на предыдущем шаге.

  1. Введите имя роутера: test-http-router.
  2. Включите переключатель Расширенные настройки.
  3. В блоке Виртуальные хосты введите:
    1. Имя хоста: test-virtual-host.
    2. Имя маршрута: test-route.
  4. Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку Создать и продолжить.

Настройки L7-балансировщика

Балансировщик принимает запросы и распределяет их по ВМ из целевой группы по правилам, указанным в HTTP-роутере. Для приема трафика балансировщик использует обработчики. Визард создает обработчик автоматически. В качестве HTTP-роутера будет выбран роутер, созданный на предыдущем шаге.

Для примера будет создан балансировщик с узлом в одной подсети в одной зоне доступности.

  1. Введите имя балансировщика: test-load-balancer.

  2. В блоке Сетевые настройки выберите сеть, в подсети которой будет размещаться узел балансировщика.

  3. Включите переключатель Расширенные настройки.

  4. В блоке Размещение выберите подсеть в одной зоне доступности и включите прием трафика в этой подсети.

    Остальные зоны доступности удалите, нажав в соответствующей строке.

  5. В блоке Обработчики введите имя обработчика: test-listener.

  6. Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку *Создать.

Протестируйте работу балансировщика

В терминале выполните следующую команду:

curl -v <публичный_IP-адрес_балансировщика>:80

В ответ должен вернуться HTTP-ответ с кодом 200 и список папок из каталога тестовой ВМ в HTML-разметке.

После этого вы можете добавить другие виртуальные машины в целевую группу, создать новые бэкенды для вашего приложения и построить маршруты до их эндпоинтов.

Как удалить созданные ресурсы

Чтобы перестать платить за созданные ресурсы, удалите их в указанном порядке:

  1. Удалите L7-балансировщик test-load-balancer.
  2. Удалите HTTP-роутер test-http-router.
  3. Удалите группу бэкендов test-backend-group.
  4. Удалите целевую группу test-target-group.
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