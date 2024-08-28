Создание инфраструктуры Application Load Balancer с помощью визарда
Yandex Application Load Balancer служит для распределения запросов по бэкендам ваших сетевых приложений и терминирования TLS-шифрования. Application Load Balancer работает на 7-м уровне модели OSI с протоколами HTTP и HTTPS.
С помощью этой инструкции вы развернете инфраструктуру сервиса Application Load Balancer и настроите передачу трафика на бэкенд тестового приложения.
Ниже описано как создать инфраструктуру с помощью визарда. Также вы можете создавать каждый компонент по отдельности.
Перед началом работы
- Войдите в консоль управления или зарегистрируйтесь. Если вы еще не зарегистрированы, перейдите в консоль управления и следуйте инструкциям.
- На странице Биллинг убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт и он находится в статусе
ACTIVEили
TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его.
- Если у вас еще нет каталога, создайте его. Во время создания каталога вы можете создать виртуальную сеть по умолчанию с подсетями во всех зонах доступности.
Создайте ВМ и запустите на ней тестовый веб-сервер
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Создайте виртуальную машину
test-vm1из публичного образа Ubuntu 24.04 в зоне доступности
ru-central1-a.
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Если у вас установлен интерфейс командной строки Yandex Cloud, вы можете подключиться к ВМ по OS Login:
yc compute ssh --name test-vm1
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Запустите тестовый веб-сервер, который будет отвечать на запросы на порте
8080:
mkdir test-server; echo 'HELLO' > test-server/hello.txt; python3 -m http.server -d test-server 8080
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Убедитесь, что веб-сервер возвращает список папок из каталога
test-server. В терминале вашего компьютера выполните:
curl -v <публичный_IP-адрес_ВМ>:8080
Создайте инфраструктуру Application Load Balancer
- В консоли управления выберите каталог, в котором будет создан балансировщик.
- В списке сервисов выберите Application Load Balancer.
- Нажмите кнопку Создать L7-балансировщик и выберите Визард.
Настройки целевой группы
На ВМ из целевой группы развертываются бэкенды вашего приложения. Целевая группа будет подключена к балансировщику, чтобы на эндпоинты бэкендов вашего приложения можно было направлять запросы.
Для примера в целевой группе будет находиться только одна виртуальная машина.
- Введите имя целевой группы:
test-target-group.
- Выберите ВМ
test-vm1.
- Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку Создать и продолжить.
Настройки группы бэкендов
Группы бэкендов содержат настройки балансировки трафика и проверок состояния целевых ресурсов. Визард автоматически создает один бэкенд и одну группу проверки состояния. В качестве целевой группы будет выбрана группа, созданная на предыдущем шаге.
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Введите имя группы бэкендов:
test-backend-group.
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Чтобы открыть настройки бэкенда и группы проверки состояния, включите переключатель Расширенные настройки.
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Введите имя бэкенда:
backend-1.
-
Задайте настройки проверки состояния:
- Интервал:
3.
- Порог работоспособности:
2.
- Интервал:
-
Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку Создать и продолжить.
Настройки HTTP-роутера
HTTP-роутеры определяют правила маршрутизации запросов к бэкендам и позволяют модифицировать запросы прямо на балансировщике. Визард автоматически создает виртуальный хост и правило маршрутизации. В качестве группы бэкендов будет выбрана группа, созданная на предыдущем шаге.
- Введите имя роутера:
test-http-router.
- Включите переключатель Расширенные настройки.
- В блоке Виртуальные хосты введите:
- Имя хоста:
test-virtual-host.
- Имя маршрута:
test-route.
- Имя хоста:
- Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку Создать и продолжить.
Настройки L7-балансировщика
Балансировщик принимает запросы и распределяет их по ВМ из целевой группы по правилам, указанным в HTTP-роутере. Для приема трафика балансировщик использует обработчики. Визард создает обработчик автоматически. В качестве HTTP-роутера будет выбран роутер, созданный на предыдущем шаге.
Для примера будет создан балансировщик с узлом в одной подсети в одной зоне доступности.
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Введите имя балансировщика:
test-load-balancer.
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В блоке Сетевые настройки выберите сеть, в подсети которой будет размещаться узел балансировщика.
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Включите переключатель Расширенные настройки.
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В блоке Размещение выберите подсеть в одной зоне доступности и включите прием трафика в этой подсети.
Остальные зоны доступности удалите, нажав в соответствующей строке.
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В блоке Обработчики введите имя обработчика:
test-listener.
-
Остальные настройки оставьте без изменений и нажмите кнопку *Создать.
Протестируйте работу балансировщика
В терминале выполните следующую команду:
curl -v <публичный_IP-адрес_балансировщика>:80
В ответ должен вернуться HTTP-ответ с кодом
200 и список папок из каталога тестовой ВМ в HTML-разметке.
После этого вы можете добавить другие виртуальные машины в целевую группу, создать новые бэкенды для вашего приложения и построить маршруты до их эндпоинтов.
Как удалить созданные ресурсы
Чтобы перестать платить за созданные ресурсы, удалите их в указанном порядке: