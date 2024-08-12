Практические задания курса вы будете выполнять на платформе Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант.

Стартовый грант будет выдан, когда вы создадите свой первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней.

Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.