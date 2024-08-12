Шифрование данных и управление ключами
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Бесплатный курс
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2 темы с теорией и практикой
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Сертификат об окончании курса
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Обновлено в июле 2024
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10 часов на прохождение
На курсе вы узнаете
О криптографии и областях её применения
Познакомитесь с базовыми криптопримитивами: блочным шифром, хэш-функцией, схемами электронной подписи и выработки общего ключа — и узнаете, как с их помощью обеспечивать безопасность информации
О сервисах криптографии Yandex Cloud
Поработаете с Yandex Key Management Service (Yandex KMS) и стандартными криптографическими инструментами
О том, как применять эти сервисы в стандартных приложениях
Попрактикуетесь защищать микросервисную среду, используя криптографические сервисы Yаndex Cloud вместе с Kubernetes® (K8s)
Для кого этот курс
Для кого этот курс
Курс будет полезен системным администраторам, специалистам по информационной безопасности и DevOps‑инженерам уровней Middle и Senior.
На курсе вы примерите роль DevOps-инженера в небольшом банке, занимающегося информационной безопасностью. Ваша задача — создать вокруг чувствительных данных неприступную защиту от внешних и внутренних угроз, включая самих сотрудников. Мы покажем, как с помощью криптографии обезопасить облачные процессы разработки и защитить пользовательскую инфраструктуру от кражи данных.
Вам потребуются знания и навыки
Умеете использовать облачные сервисы
Знание основных принципов работы с облаком: механизмов хранения данных, масштабирования и мониторинга, инструментов управления облачными сервисами
Знакомы с Docker и его базовыми командами
Понимание принципов работы Docker-контейнеров и их среды выполнения, использование базовых команд
Работали с K8s на базовом уровне
Умение разворачивать контейнеры, масштабировать приложения, управлять конфигурациями и мониторить работу K8s
Программа обучения
Тема 1. Основы криптографии
Тема 1. Основы криптографии
- Криптография и её основы
- Симметричная криптография
- Лабораторная работа: используем Yandex KMS для шифрования данных
- Асимметричная криптография
- Лабораторная работа: используем Yandex KMS для асимметричной криптографии
Тема 2. Практические сценарии использования криптосервисов в облаке
Тема 2. Практические сценарии использования криптосервисов в облаке
Авторы курса
Алексей Миртов
Руководитель группы продуктовой архитектуры Security & Compliance Yandex Cloud
Евгений Парфёнов
Архитектор облачных решений Yandex Cloud
Василий Николаев
Разработчик сервисов криптографии Yandex Cloud
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в любое удобное время
Решение практических заданий
Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам
Поддержка и обмен опытом
FAQ
Как организована практическая часть курса?
Как организована практическая часть курса?
Практические задания курса вы будете выполнять на платформе Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант.
Стартовый грант будет выдан, когда вы создадите свой первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней.
Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.
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