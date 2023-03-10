Бюллетени безопасности

CVE‑2022‑41903 and CVE‑2022‑23521 — GitLab Critical Security Release: 15.7.5, 15.6.6, 15.5.9

Множественные уязвимости в GitLab: полный список . Для удобства пользователей сервиса Managed Service for GitLab, мы уже обновили существующие и будущие инстансы до актуальной версии. Подробнее →

CVE‑2022‑3411, CVE‑2022‑4138, CVE‑2022‑3759, CVE‑2023‑0518, — GitLab Security Release: 15.8.1, 15.7.6, 15.6.7

CVE-2022-3602, CVE-2022-3786 — OpenSSL Security release v.3.0.7

Проект OpenSSL выпустил патч для закрытия критичных уязвимостей, связанных с переполнением буфера при проверке сертификата X.509. Уязвимости CVE‑2022‑3602 и CVE‑2022‑3786 исправлены в OpenSSL, начиная с версии 3.0.7. Мы собрали и внедрили актуальные версии OpenSSL в используемые образы. В облачных ресурсах среди загруженных модулей и установленных пакетов уязвимый компонент отсутствует. Подробнее →

Публикации в блогах

On‑premise или облако? Сравниваем инфраструктуру для ML‑проектов

Сравнили стоимость развёртывания ML‑проектов на физической инфраструктуре, на виртуальных машинах в облаке и с использованием сервиса для ML‑разработки полного цикла Yandex DataSphere. Читать →

Как работают трансформеры в речевых технологиях Яндекса

Рассказали про трансформеры — архитектуру глубоких нейронных сетей. Как она развивались и как применяется для задач распознавания и генерации речи в Yandex SpeechKit. Читать →

Что такое ETL и с какими задачами поможет

Разобрали каждый этап процесса управления данными ETL (Extract, Transform, Load), а также рассказали, с какими задачами он поможет и какие преимущества предоставляет бизнесу. Читать →

Scrum или Kanban: что выбрать и как с ними работать в Yandex Tracker

На примерах показали, как в бизнесе применяют Scrum и Kanban и что может предложить Yandex Tracker, чтобы повысить эффективность команд разработки. Читать →

Истории успеха компаний

Как Hoff и AERO создали масштабируемое хранилище данных в Yandex Cloud

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff с помощью eCommerce‑агентства AERO провела рефакторинг хранилища 93 ТБ данных и его перенос на платформу Yandex Cloud. Команда проекта создала отказоустойчивую масштабируемую инфраструктуру на базе управляемых сервисов Yandex Cloud. Также удалось убрать устаревшую информацию, оптимизировать финансовые затраты, сократить время создания аналитических отчётов до 20 минут и в 3 раза увеличить скорость реагирования на ошибки. Читать →

Аудит по 152‑ФЗ в облаке. Опыт Granatum Solutions

Для того чтобы подтвердить соответствие высоким требованиям безопасности, Granatum Solutions обратились в компанию Б‑152, которая специализируется на защите персональных данных и занимается приведением бизнес‑процессов организаций в соответствие требованиям закона № 152‑ФЗ. Б‑152 провела аудит и помогла Granatum Solutions подготовиться к оценке эффективности всего за 3 месяца. Компания успешно прошла оценку эффективности мер защиты персональных данных в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК № 21. Читать →

Как Skyeng обрабатывает до 30 000 звонков в неделю

В 2020 году компания Skyeng, один из лидеров российского EdTech, автоматизировала обработку обращений учеников и преподавателей с помощью умного омниканального контакт‑центра Voximplant Kit и технологий распознавания и синтеза речи от Yandex Cloud. Сегодня через облачный контакт‑центр Voximplant Kit проходит порядка 10 000–30 000 обращений пользователей Skyeng в неделю. Читать →

Мероприятия

Как готовить данные в Greenplum®

Виктор Бородаенко, архитектор Yandex Cloud, рассказал, как спроектировать и создать надёжное и оптимизированное хранилище данных на базе управляемого сервиса Greenplum.