Главные новости платформы в одном дайджесте: специальный выпуск Monthly Cloud News, расширенные условия программы Yandex Cloud Boost, обновления в документации и Marketplace, новые вакансии, а также публикации в СМИ и блогах.
10 марта 2023 г.
15 минут чтения
Новости платформы
Персональные данные в облаке. Специальный выпуск Monthly Cloud News
Персональные данные в облаке — это возможно? Как и на каких условиях компании могут использовать облачную инфраструктуру для хранения и обработки чувствительных данных?
Про людей. Бизнес‑команда Yandex Cloud
Смотрите новый выпуск «Про людей» на нашем YouTube‑канале. Говорим с коммерческим директором Yandex Cloud Сашей Черниковым о том, как руководить направлением так, чтобы помогать компании постоянно расти. Про ценности, сёрфинг и бизнес всерьёз и надолго.
Грант до 5 миллионов рублей на разработку цифровых продуктов
Мы расширили условия программы Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и технопарков. Теперь компании могут получить грант до 5 миллионов рублей на сервисы Яндекса и партнёров (поиск разработчиков, тестировщиков). Помимо этого, участникам доступна приоритетная техническая поддержка, индивидуальные консультации с архитекторами Yandex Cloud, а также закрытое тестирование новых сервисов платформы.
Новости сервисов
Смена настроек по умолчанию для получения токена из сервиса метаданных
В целях безопасности для вновь создаваемых виртуальных машин 6 февраля мы сменили значение по умолчанию для получения токена через API метаданных в формате Amazon EC2. Теперь для получения токена из сервиса метаданных необходимо использовать формат Google Compute Engine. Подробнее →
Новости Marketplace
Платформа корпоративной коммуникации CommuniGate Pro
В Yandex Cloud Marketplace добавлена платформа CommuniGate Pro от российского разработчика CommuniGate Systems. Решение позволяет объединить все внутрикорпоративные и внешние коммуникации компании на одной платформе и предоставить к ним доступ из любой точки мира.
Обновления в Marketplace
OpenNix FreeBSD — современная операционная система для серверов, десктопов и встроенных платформ. FreeBSD обеспечивает современные сетевые возможности, безопасность и производительность, используется на самых загруженных веб-сайтах, в популярных встроенных сетевых устройствах и системах хранения данных.
Роса Хром Рабочая станция — полностью переработанный дизайн операционной системы (за базу взята DE Plasma 5), соответствующий общей стилистике ОС Роса. Включает «из коробки» полный набор приложений, позволяющий начать работу сразу после установки: почтовый клиент, браузер, офисный пакет, клиент быстрого обмена сообщениями и многое другое.
Astra Linux SE (конфигурация «Орел») — это вариант лицензирования российской полнофункциональной операционной системы специального назначения Astra Linux.
Nemesida AI MLC — модуль машинного обучения, который позволяет строить поведенческие модели, генерировать схему OpenAPI и выявлять различного типа атаки: попытки компрометации веб-приложения, атаки методом перебора/флуда, DDoS-атаки и т. д.
Nemesida WAF WEB (OnPrem) — платформа для защиты сайтов, интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, маркетплейсов, API и других веб-приложений от атак, компрометации, L7 DDoS, подбора паролей и паразитных ботов.
Nemesida WAF — динамический модуль с установленным сервером NGINX и агентом машинного обучения Nemesida AI MLA.
Альт СП Сервер — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России.
СУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ — обеспечивает решение основных задач, возникающих при автоматизации бизнес-процессов предприятий различных отраслей.
Проект OpenSSL выпустил патч для закрытия критичных уязвимостей, связанных с переполнением буфера при проверке сертификата X.509. Уязвимости CVE‑2022‑3602 и CVE‑2022‑3786 исправлены в OpenSSL, начиная с версии 3.0.7. Мы собрали и внедрили актуальные версии OpenSSL в используемые образы. В облачных ресурсах среди загруженных модулей и установленных пакетов уязвимый компонент отсутствует. Подробнее →
Публикации в блогах
On‑premise или облако? Сравниваем инфраструктуру для ML‑проектов
Сравнили стоимость развёртывания ML‑проектов на физической инфраструктуре, на виртуальных машинах в облаке и с использованием сервиса для ML‑разработки полного цикла Yandex DataSphere. Читать →
Как работают трансформеры в речевых технологиях Яндекса
Рассказали про трансформеры — архитектуру глубоких нейронных сетей. Как она развивались и как применяется для задач распознавания и генерации речи в Yandex SpeechKit. Читать →
Что такое ETL и с какими задачами поможет
Разобрали каждый этап процесса управления данными ETL (Extract, Transform, Load), а также рассказали, с какими задачами он поможет и какие преимущества предоставляет бизнесу. Читать →
Scrum или Kanban: что выбрать и как с ними работать в Yandex Tracker
На примерах показали, как в бизнесе применяют Scrum и Kanban и что может предложить Yandex Tracker, чтобы повысить эффективность команд разработки. Читать →
Истории успеха компаний
Как Hoff и AERO создали масштабируемое хранилище данных в Yandex Cloud
Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff с помощью eCommerce‑агентства AERO провела рефакторинг хранилища 93 ТБ данных и его перенос на платформу Yandex Cloud. Команда проекта создала отказоустойчивую масштабируемую инфраструктуру на базе управляемых сервисов Yandex Cloud. Также удалось убрать устаревшую информацию, оптимизировать финансовые затраты, сократить время создания аналитических отчётов до 20 минут и в 3 раза увеличить скорость реагирования на ошибки. Читать →
Аудит по 152‑ФЗ в облаке. Опыт Granatum Solutions
Для того чтобы подтвердить соответствие высоким требованиям безопасности, Granatum Solutions обратились в компанию Б‑152, которая специализируется на защите персональных данных и занимается приведением бизнес‑процессов организаций в соответствие требованиям закона № 152‑ФЗ. Б‑152 провела аудит и помогла Granatum Solutions подготовиться к оценке эффективности всего за 3 месяца. Компания успешно прошла оценку эффективности мер защиты персональных данных в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК № 21. Читать →
Как Skyeng обрабатывает до 30 000 звонков в неделю
В 2020 году компания Skyeng, один из лидеров российского EdTech, автоматизировала обработку обращений учеников и преподавателей с помощью умного омниканального контакт‑центра Voximplant Kit и технологий распознавания и синтеза речи от Yandex Cloud. Сегодня через облачный контакт‑центр Voximplant Kit проходит порядка 10 000–30 000 обращений пользователей Skyeng в неделю. Читать →
Мероприятия
Как готовить данные в Greenplum®
Виктор Бородаенко, архитектор Yandex Cloud, рассказал, как спроектировать и создать надёжное и оптимизированное хранилище данных на базе управляемого сервиса Greenplum.
Подготовили вебинар, где показали готовые решения по развёртыванию защищённой высокодоступной сетевой инфраструктуры.
Запускаем контейнерные приложения в Yandex Serverless Containers
Рассказали, как запускать готовые контейнерные приложения в бессерверной среде, о преимуществах и ограничениях этого подхода, а также о том, какую архитектуру выбрать для решения ваших задач.
Как настроить сквозную аналитику в Yandex Cloud: возможности и практический опыт
Эксперты Yandex Cloud и Data Stories провели совместный вебинар, где рассказали об аналитических сервисах облачной платформы Yandex Cloud, их возможностях, а также поделились практическим опытом миграции.
Проектное управление в Yandex Tracker
Александр Пилевский, архитектор Yandex Cloud, рассказал, как построить управление проектами в Yandex Tracker и как команды Яндекса используют возможности продукта для ежедневной работы.