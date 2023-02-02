Scrum или Kanban: что выбрать и как с ними работать в Yandex Tracker

Кому подходит Kanban управление

Kanban работает даже если команда состоит из одного человека — ему всегда видно, что находится в работе, какие задачи заблокированы, в какой они стадии завершённости, что требует внимания прямо сейчас. Если вспомнить пример с колл‑центром, то Kanban после обработки статистики клиентских запросов поможет увидеть типы запросов, которые чаще всего вызывают затруднения у операторов, узкие места, препятствующие бесперебойной обработке потока звонков.

В крупных компаниях этот подход тоже работает. Правда, потребуется масштабирование и создание иерархии Kanban‑досок от общего стратегического уровня до локального тактического. А для синхронизации всех команд будут нужны встречи горизонтального и вертикального уровней.

Рассмотрим пример применения метода для промышленной компании. Допустим, подразделение создаёт новые материалы и оборудование, занимается строительством производственных площадок. Задачи и идеи по улучшению распланированы на несколько лет вперёд. Но скорость реализации проектов невелика, что не устраивает руководство. В рамках Kanban‑метода можно ввести ограничение на количество одновременных проектов. Тогда новые проекты будут находиться в бэклоге, пока не закончатся какие‑то из тех, что уже в работе. В таких условиях становится проще оценить статусы проектов и можно быстрее принимать решения по текущим вопросам, чтобы уменьшить количество блокеров и ускорить выполнение каждого проекта в отдельности.

Kanban отлично подходит и для выстраивания процессов контент‑маркетинга. Большинство таких процессов начинаются с редакционного календаря: генерация идей, которые распределяются по календарной сетке менеджерами по контент‑маркетингу. Идеи попадают на проработку к SEO‑специалисту, потом к контент‑мейкеру, редактору, дизайнеру‑оформителю и так далее. Инструменты Kanban позволяют добиться эффективного взаимодействия разных отделов, чтобы контент генерировался, оформлялся и публиковался непрерывно.

В операционных процессах Kanban тоже будет полезен — он даст прозрачность, позволит наладить эффективное взаимодействие между командами, найти баланс между сроками выполнения задач и необходимыми для этого ресурсами.

Для руководителя удобно, что новые задачи сразу появляются на доске, ничего не теряется и видны все этапы работы. Фильтры и поиск позволяют искать задачи по исполнителю, контролировать объём задач на отдельных этапах.