Аудит по 152‑ФЗ в облаке. Опыт Granatum Solutions

Granatum Solutions — IT‑стартап, а значит собственные вычислительные мощности ограничены. При этом для компании критически важно иметь возможность быстрого масштабирования, так как сложно предсказать пиковые нагрузки онлайн‑платформы, работающей с крупными компаниями с большим штатом сотрудников. Заранее закупать физические сервера для того, чтобы они эффективно утилизировались только во время пиковых нагрузок, — неэффективная стратегия, поэтому было принято решение о поиске подходящей облачной платформы.

Компания работает с персональными данными и планировала пройти оценку эффективности мер защиты в соответствии с законом № 152‑ФЗ. Granatum Solutions искали одновременно и подходящую облачную платформу в России, и специализированную компанию, которая бы провела аудит бизнес‑процессов и сформировала рекомендации к документации, программным продуктам, требования к IT‑инфраструктуре для успешного прохождения оценки.

Для решения задачи Granatum Solutions обратились в компанию Б‑152, которая более 10 лет занимается аудитом и приведением документации в соответствие требованиям № 152‑ФЗ.

Б‑152 имеет большой опыт работы с облачными провайдерами и рекомендовала Granatum Solutions облачную платформу Yandex Cloud по нескольким причинам.

Платформа Yandex Cloud имеет аттестат соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации и персональных данных, выполняет постановление правительства РФ № 1119 и приказ ФСТЭК № 21, а также соответствует всем требованиям закона № 152‑ФЗ и имеет аттестат по высшему уровню защищённости — УЗ‑1.

Одно из преимуществ Yandex Cloud — соответствие требованиям законодательства всего единого сегмента публичного облака.

Клиенты могут размещать и обрабатывать в Yandex Cloud персональные данные любой категории. Требования законодательства, которые необходимо выполнить на стороне клиента, чётко определены в концепции разделения ответственности.

Кроме того, платформа Yandex Cloud обладает встроенными средствами защиты.