Как Hoff и AERO создали масштабируемое хранилище данных в Yandex Cloud

Hoff — это сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома, которая насчитывает 61 магазин по всей России. В компании работает более 6 400 сотрудников. Сайт hoff.ru и мобильное приложение компании посещают 113 миллионов пользователей, а гипермаркеты сети — более 17 миллионов человек. Для проведения продуктового и маркетингового анализа Hoff аккумулирует в облачном Data Warehouse много информации: звонки, визиты, обращения, оплаты, действия клиентов на сайте. За 5 лет в хранилище накопилось 93 ТБ данных, которые поступали более чем из 10 различных источников. Существующее хранилище позволяло решать текущие задачи компании, но у него было несколько проблем. Данные иногда противоречили друг другу, а структура хранилища была запутанной.

Hoff хотели улучшить веб‑аналитику и для этого обратились в eCommerce‑агентство AERO. В процессе обсуждения проекта стало ясно, что задачи Hoff значительно шире. Так целями проекта стали рефакторинг хранилища и его перенос на новую масштабируемую архитектуру, а также выстраивание алертинга.

Изначально DWH Hoff было развёрнуто на облачной платформе, которая предусматривала плату за каждое обращение к данным, что существенно ограничивало возможности компании. AERO предложили использовать опенсорс‑решения, лишённые этого недостатка. Компании планировали локализовать хранилище данных, поэтому подыскивали облачного провайдера в России. Самым подходящим вариантом стала платформа Yandex Cloud. Основное преимущество платформы для Hoff — наличие управляемых сервисов для опенсорс-продуктов, таких как ClickHouse и Greenplum®.