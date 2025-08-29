ClickHouse®: рассказываем о колоночной СУБД для аналитики больших данных

Повторяющиеся шаблоны поведения, указывающие на потенциальное мошенничество.

Где применяют ClickHouse

После публикации исходного кода ClickHouse вышел за пределы веб‑аналитики. Его используют для разных задач: транзакций в финтехе, трафика и качества связи у телеком‑операторов, поведения покупателей в ритейле, мониторинга IoT‑устройств, анализа логов безопасности и других.

Сценарии применения ClickHouse Сценарий Типичные задачи Ключевые возможности ClickHouse Преимущества управляемого сервиса Yandex Cloud Для кого нужно Аналитика веб‑трафика, логов и поведения пользователей Сбор и анализ логов

Отслеживание действий пользователей

Выявление аномалий в трафике

Мониторинг производительности сервисов

Анализ пользовательских путей и воронок Обработка миллионов событий в секунду, гибкое партиционирование, быстрая агрегация, материализованные представления, интеграция с BI и системами мониторинга Быстрый запуск и автоматическое масштабирование

Нет необходимости развёртывать и обслуживать инфраструктуру

Готовая интеграция с BI, журналирование, алерты, снижение нагрузки на DevOps/IT Аналитик продукта, маркетолог, DevOps, CTO, руководитель диджитал‑направления Аналитика в электронной коммерции Анализ продаж и запасов

Построение рекомендаций

Сегментация клиентов

Оптимизация цен

Отслеживание эффективности акций Агрегация больших объёмов, быстрые витрины, когортный и территориальный анализ, ABC/XYZ‑анализ, интеграция с CRM, ERP, рекламными платформами, материализованные представления Позволяет масштабироваться под всплески (акции, распродажи)

Автоматические бэкапы и высокая доступность

Нет нужды держать свой IT‑отдел

Интеграция с BI‑инструментами без кода Категорийный менеджер, продакт‑менеджер, маркетолог, CRM‑аналитик, финансовый директор Финансовая аналитика и мониторинг транзакций Анализ и аудит транзакций

Поиск мошенничества (антифрод)

Мониторинг и контроль рисков

Бухгалтерская аналитика

Соответствие регуляторным требованиям Обработка временных рядов, быстрое получение срезов и отчётов по фильтрам, высокая производительность агрегации, поддержка скоринга и ML‑интеграций Безопасность, соответствие требованиям регуляторов

Автоматические бэкапы, доступность

Работа без простоев при сбоях

Удобное разграничение прав (RBAC) Финансовый аналитик, служба безопасности (антифрод), бухгалтер IoT и промышленный мониторинг Сбор и хранение телеметрии

Мониторинг оборудования в реальном времени

Прогноз обслуживания

Выявление и оповещение о поломках или аномалиях

Аналитика производительности оборудования Компактное и быстрое хранение временных рядов, миллионы записей в реальном времени, высокая сжимаемость данных, быстрые выборки по устройствам, времени, событиям Нет необходимости закупать и обслуживать железо

Масштабирование без затрат

Интеграция с системами оповещений, дашбордами

SLA на доступность

Мониторинг кластера Главный инженер, оператор мониторинга, DevOps, IoT‑разработчик, IT‑директор Маркетинговые исследования и анализ кампаний Анализ эффективности рекламных кампаний

Оценка ROI

Проведение A/B‑тестов

Сегментация аудитории

Комплексная оценка каналов и креативов Мгновенные агрегации, многомерная аналитика, интеграция с BI, визуализация, A/B‑анализ, сквозная аналитика по рекламным источникам Быстрый запуск (менее 15 минут)

Бесплатные резервные копии

Интеграция с BI‑дашбордами в один клик

Экономия времени и средств на IT Маркетолог, бренд‑менеджер, growth hacker, BI‑аналитик, руководитель агентства Data Lake и Data Warehouse Централизация данных из разных систем

Подготовка витрин для BI

Интеграция с внешними API и CRM

Автоматизация ETL/ELT

Анализ исторических и потоковых данных Колоночное хранение, высокая сжимаемость, поддержка S3/объектных хранилищ, интеграция с ETL‑инструментами, гибридные сценарии Не нужны затраты на инфраструктуру

Резервирование и отказоустойчивость

Гибкость масштабирования

Быстрая реализация пилотов и миграций Руководитель IT, BI‑аналитик, DevOps, инженер данных, интегратор, бизнес‑аналитик

Как компании применяют ClickHouse: типовые ситуации

Таблица выше показывает функциональные возможности и задачи. Но как это работает на практике? Рассмотрим шесть типовых сценариев, для которых бизнес выбирает Yandex Managed Service for ClickHouse® и какие конкретные задачи помогает решить сервис.

Аналитика веб‑трафика и поведения пользователей

Типовая ситуация: владелец онлайн‑платформы сталкивается с проблемой — сайт периодически тормозит, продажи падают, но найти причину сложно. Логов накопились терабайты, искать вручную невозможно, а отчёты в BI формируются часами. Маркетологу нужно понимать путь клиента для оптимизации воронки. DevOps хочет узнавать об инцидентах до жалоб пользователей.

Как это решается с помощью Managed Service for ClickHouse®: стартап доставки еды может за два дня настроить сбор HTTP‑логов и событий clickstream с сайта и мобильного приложения. Аналитик сразу видит точки «отвала» в корзине, DevOps локализует периодические ошибки API. Вся команда строит отчёты в DataLens напрямую из ClickHouse. В дни акций кластер масштабируется автоматически — настройкой инфраструктуры занимается облако, IT‑отдел фокусируется на развитии продукта.

Аналитика электронной коммерции

Типовая ситуация: руководитель интернет‑магазина хочет не просто видеть объём продаж, а понимать поведение новых клиентов, товары в связке, пики возвратов, эффективность скидок. Маркетологу нужны результаты рассылок в реальном времени, а не через неделю после акции. Финансист хочет быстро сравнивать план с фактом.

Возможное решение: магазин техники может перенести витрины продаж, заказы и клиентские профили в управляемый ClickHouse. Маркетологи самостоятельно анализируют «залежалые» товары и реакцию на рассылки. Продакт‑менеджер обнаруживает неэффективность алгоритма кросс‑продаж — после обновления на основе свежей аналитики выручка от дополнительных продаж растёт на 15%. В пиковые периоды сервис масштабируется автоматически, компания экономит на IT‑отделе — обслуживание и безопасность обеспечивает Yandex Cloud.

Финансовая аналитика и мониторинг транзакций

Типовая ситуация: финансовая организация обрабатывает потоки транзакций, где мошенничество может привести к быстрым потерям. Финдиректору нужны предупреждения об аномалиях, бухгалтеру — быстрый поиск ошибочных платежей. Критически важны надёжность хранения и доступность истории операций для регуляторов.

Сценарий применения: микрофинансовая организация переводит транзакции в управляемый ClickHouse. Система автоматически выявляет мошеннические паттерны, проверяющие формируют отчёты для ЦБ РФ за минуты вместо дней. Резервное копирование работает как сервис, данные хранятся на территории РФ, IT‑специалисты не тратят время на обслуживание инфраструктуры.

IoT и промышленный мониторинг

Типовая ситуация: инженер на производстве следит за состоянием оборудования — при выходе параметров за норматив нужно мгновенно предупредить операторов или остановить линию. Директору важна общая картина: где простои, что оптимизировать, сколько теряют на неэффективности.

Пример решения: предприятие устанавливает датчики температуры и вибрации на упаковочную линию. Данные поступают в управляемый ClickHouse, оператор видит аномалии на дашборде. Профилактику проводят до поломки — простоев становится вдвое меньше. Руководство получает автоматические отчёты о времени работы агрегатов. При росте числа датчиков не нужно думать о серверах — кластер расширяется автоматически.

Маркетинговые исследования и оценка кампаний

Типовая ситуация: у маркетолога десятки гипотез по сегментам, каналам и креативам. Традиционный процесс — неделя ожидания отчёта, а потом выясняется, что тест прошёл зря. Компания хочет быстро проверять идеи, видеть честность рекламных источников и обоснованно распределять бюджет.

Возможный подход: рекламное агентство может предлагать клиентам отчёты «день в день», собирая данные из рекламных кабинетов в управляемый ClickHouse. Маркетолог подключает A/B‑тест, видит разницу конверсии баннера и видео, мгновенно перераспределяет бюджет. Время вывода услуг на рынок сокращается втрое.

Хранилища и озёра данных

Типовая ситуация: компания растёт — появляются филиалы, новые сервисы, интеграции с партнёрами. Нужно объединить данные продаж, складов, CRM, маркетинга и бухгалтерии в едином хранилище для отчётов. При on‑premises (размещение IT‑инфраструктуры на собственных мощностях компании) это дорого, долго и с рисками потери данных. Бизнесу нужны прозрачность и быстрый старт.

Типовое решение: сеть клиник объединяет данные электронной очереди, записей, посещаемости, расходов на маркетинг и зарплаты в DWH (Data Warehouse — хранилище данных для аналитики) на управляемом ClickHouse. BI‑аналитики формируют срезы по филиалам, видят эффективность акций и динамику обращений по часам. За полгода проект масштабируется с 5 до 25 источников без смены СУБД или покупки железа — инфраструктура подстраивается через сервис.

Преимущества управляемого ClickHouse для малого и среднего бизнеса

Yandex Managed Service for ClickHouse® даёт малым и средним компаниям аналитику уровня корпораций — быстро, безопасно, без лишних затрат и необходимости содержать дорогих IT‑специалистов: