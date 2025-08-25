Связаться с намиПодключиться

ИИ для анализа развития мозга новорождённых

Yandex Cloud и студенты Школы анализа данных (ШАД) создали нейросеть, которая помогает врачам за несколько минут определять объёмы серого и белого вещества на МРТ-снимках головного мозга младенцев.

О проекте

Своевременное выявление аномалий в развитии мозга младенцев позволяет начать лечение и реабилитацию на ранних стадиях. Это может значительно улучшить прогноз для детей с ДЦП и другими неврологическими нарушениями.

До внедрения решения объёмы серого и белого вещества на МРТ-снимках вычисляли вручную. На это уходило много времени, и часто оценка была неточной. У специального программного обеспечения есть ограниченения в применении — например, они работают только с данными пациентов старше года.

Применение ИИ

Нейросеть помогает врачам точнее определять объёмы серого и белого вещества в мозге. Это важно для диагностики и мониторинга его развития и особенно ценно в случаях, когда различия между нормой и патологией минимальны.

Ускорение диагностики

Автоматизация анализа МРТ-снимков позволяет существенно сократить время, нужное для получения результатов. Это ускоряет постановку диагноза и начало лечения, что критически важно для здоровья и развития ребёнка.

Понимание нейропроцессов

Исследования в этой области помогают лучше понять процессы развития мозга и механизмы возникновения неврологических заболеваний, а также могут привести к разработке новых методов лечения и профилактики.

Человеческий мозг — сложная система, которая требует внимания с первых дней жизни. Существуют нарушения, связанные как со слишком медленным, так и со слишком быстрым его развитием. Выявить такие патологии помогает МРТ. Но МРТ головного мозга у младенцев — это комплексная и ответственная процедура. Одно такое исследование длится в среднем 20–40 минут, а на анализ изображений и написание медицинского заключения даже у опытного специалиста может уходить от нескольких часов до нескольких дней. Нейросеть Яндекса поможет врачам значительно ускорить диагностику и выбор терапии для маленьких пациентов.

Александр Поздняков

Заведующий кафедрой медицинской биофизики, д. м. н., профессор Санкт‑Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

Этапы создания решения

Сбор и подготовка данных

Собрали обезличенные МРТ-снимки, использовали сервисы Yandex Cloud для развёртывания системы архивирования, обработки и передачи медицинских диагностических изображений (PACS).

Предразметка данных

Для обучения нейросети применили предразметку модели BIBSNet. Из-за ограниченности данных дополнили её ручной разметкой от врачей.

Разработка и обучение нейросети

Для сегментации изображений использовали нейросеть ResNet (Residual Neural Network) и свёрточную нейронную сеть U-Net.

Тестирование решения

Проверили работу нейросети на МРТ-снимках, оценили точность и эффективность алгоритма.

Пилотирование и дальнейшие планы

Реализовали сервис для врачей-рентгенологов, планируем внедрение в IT-инфраструктуру университета.

Как работает решение

Врач загружает в него результаты МРТ, перед передачей данных на сервер метаданные анонимизируются — ФИО пациента удаляется.

Система за несколько минут обрабатывает изображение, чётко показывая контуры и процентное соотношение серого и белого вещества в мозге ребёнка.

Перейти к сервису

Технические аспекты реализации

Для реализации решения использовали Yandex Compute Cloud, Yandex DataSphere и Yandex Object Storage. Специалисты Yandex Cloud помогли настроить хранилище и доступ к данным, систематизировать автоматическую разметку, выбрать подходящие инструменты, а также предоставили вычислительные мощности для обучения и работы нейросети.

Результаты

Разработали инновационное решение для диагностики патологий мозга у детей

Нейросеть помогает врачам быстро и точно анализировать объёмы серого и белого вещества на МРТ-снимках мозга младенцев, сокращая время на диагностику и позволяя отслеживать развитие мозга.

Упростили работу специалистов

На платформе Yandex Cloud развернули облачный сервис, который помогает оптимизировать работу специалистов лучевой диагностики и сокращает время анализа МРТ-снимков. Каждый врач может воспользоваться сервисом.

Повысили эффективность диагностики

Предоставили возможность эффективнее отслеживать динамику развития мозга у детей, создали инструмент для научного изучения развития головного мозга в ранний период.

Что планируем делать дальше

Открыть доступ к разработке для мирового сообщества

Позднее разработку планируют выложить в открытый доступ, чтобы её могли использовать в медицинских и других проектах по всему миру.

Повысить качество работы нейросети

Нейросеть будут дополнительно обучать и применять для решения других задач в области диагностики заболеваний центральной нервной системы.

Внедрить сервис в другие медицинские учреждения

Решение планируют использовать другие медицинские организации России.

Наша команда

В мире технологий, особенно в области здравоохранения, каждый проект — это шаг к улучшению жизни людей. Мы объединяем усилия, чтобы создавать решения, которые действительно имеют значение. Приглашаем стать частью команды, которая объединит инновации с миссией делать мир лучше.

Евгений Попов

Руководитель проектов по направлению «Медицина» в Yandex Cloud

Обсудить проект

Наши проекты