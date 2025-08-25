Своевременное выявление аномалий в развитии мозга младенцев позволяет начать лечение и реабилитацию на ранних стадиях. Это может значительно улучшить прогноз для детей с ДЦП и другими неврологическими нарушениями.

До внедрения решения объёмы серого и белого вещества на МРТ-снимках вычисляли вручную. На это уходило много времени, и часто оценка была неточной. У специального программного обеспечения есть ограниченения в применении — например, они работают только с данными пациентов старше года.