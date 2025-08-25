Сервис для анализа объёма серого и белого вещества мозга новорождённых

В мире технологий, особенно в области здравоохранения, каждый проект — это шаг к улучшению жизни людей. Мы объединяем усилия, чтобы создавать решения, которые действительно имеют значение. Приглашаем стать частью команды, которая объединит инновации с миссией делать мир лучше.