Связаться с намиПодключиться

Сервис для анализа объёма серого и белого вещества мозга новорождённых

Разработан Yandex Cloud вместе с ШАД, врачами и учёными Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. С помощью нейросети позволяет рассчитать соотношение объёмов серого и белого вещества головного мозга на снимках МРТ.

Перейти к сервисуПодробнее о проекте

Как сервис помогает врачам и детям

Ранняя диагностика неврологических заболеваний у новорождённых

Система помогает врачам выявлять риск развития детского церебрального паралича (ДЦП) и других неврологических нарушений уже на ранних этапах жизни ребёнка.

Анализ мозга на основе медицинских данных

Технология основывается на расчёте объёма серого и белого вещества головного мозга новорождённых. Эти показатели играют ключевую роль в диагностике неврологических состояний.

Персонализированный подход к лечению и реабилитации

Полученные данные позволяют врачам разрабатывать индивидуальные программы терапии и реабилитации, что повышает эффективность лечения и улучшает качество жизни ребёнка.

Как работает сервис

Врач загружает МРТ-снимок головного мозга ребёнка.

Сервис анонимизирует и анализирует загруженный снимок.

Сервис определяет объёмы серого и белого вещества и выдаёт фото с разметкой.

На основе этих данных врач может сделать выводы о динамике развития головного мозга и сформировать тактику лечения.

Посмотрите видеоинструкцию

В коротком видео рассказываем, как воспользоваться сервисом.

Перейти к сервису

Команда проекта

В мире технологий, особенно в области здравоохранения, каждый проект — это шаг к улучшению жизни людей. Мы объединяем усилия, чтобы создавать решения, которые действительно имеют значение. Приглашаем стать частью команды, которая объединит инновации с миссией делать мир лучше.

Евгений Попов

Руководитель проектов по направлению «Медицина» в Yandex Cloud

Обсудить проект

Наши проекты