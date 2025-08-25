Сервис для анализа объёма серого и белого вещества мозга новорождённых
Разработан Yandex Cloud вместе с ШАД, врачами и учёными Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. С помощью нейросети позволяет рассчитать соотношение объёмов серого и белого вещества головного мозга на снимках МРТ.
Как сервис помогает врачам и детям
Как работает сервис
Врач загружает МРТ-снимок головного мозга ребёнка.
Сервис анонимизирует и анализирует загруженный снимок.
Сервис определяет объёмы серого и белого вещества и выдаёт фото с разметкой.
На основе этих данных врач может сделать выводы о динамике развития головного мозга и сформировать тактику лечения.
Посмотрите видеоинструкцию
В коротком видео рассказываем, как воспользоваться сервисом.
Евгений Попов
Руководитель проектов по направлению «Медицина» в Yandex Cloud