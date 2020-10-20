Мгновенный анализ снимков для диагностики коронавируса COVID–19 в Yandex Cloud

RADLogics — один из пионеров технологии компьютерного зрения и ее применения для обработки медицинских изображений.

Решения компании используются в России, США, Китае, Индии, Сербии, Италии и других странах. RADLogics сотрудничает с ведущими госпиталями и университетами мира, в том числе Mount Sinai Hospital (Нью Йорк), San Raffaele Hospital (Милан) и Albert Einstein Israelite Hospital (Сан-Паоло).

В России компания интегрировала свою платформу в эксперимент по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, мгновенного выявления коронавируса (COVID-19) на основе анализа снимков компьютерной томографии и дальнейшего применения в системе здравоохранения города Москвы.