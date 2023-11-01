Retina.AI развернула офтальмологический сервис в Yandex Cloud Functions

«Диджитал Вижн Солюшнс» — разработчик облачной офтальмологической платформы Retina.AI. Решение компании — облачный сервис по поиску патологий сетчатки глаза человека на изображениях, сделанных с помощью медицинских фундус‑камер, которые выполняют снимок глазного дна, или приборов оптической когерентной томографии. Retina.AI входит в Реестр российского ПО, запатентована и успешно прошла клинические исследования на базе Федерального научно‑клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России.

Сервис в стадии тестирования, сейчас его используют более 800 пользователей в России и других странах мира.

Алгоритмы искусственного интеллекта диагностируют наиболее распространённые офтальмологические заболевания сетчатки глаза человека, включая диабетическую ретинопатию и ряд других. Модель данных обучена на результатах анализа других снимков и логике принятия решения профильных врачей. Для быстрой и безошибочной работы системы требуется гибкая и производительная вычислительная платформа.

Физическая инфраструктура ограничивала возможности масштабирования и производительности, поэтому компания решила перейти на облачную платформу. У «Диджитал Вижн Солюшнс» был опыт взаимодействия с Microsoft Azure, но такое развёртывание не позволило бы решению пройти необходимую регистрацию медицинского изделия, а также выполнить требование ФЗ‑152 по хранению персональных данных на территории РФ.

Чтобы решить вопросы локализации, соответствия требованиям российского законодательства и обеспечить высокую производительность системы искусственного интеллекта, компания решила перенести проект на облачную платформу Yandex Cloud.

Компания выбирала облачную платформу, основываясь на опыте работы с подобными решениями других вендоров, а также учитывая наличие необходимых облачных сервисов.

Выбор в пользу Yandex Cloud сделали после анализа аналогичных платформ. Решающими факторами принятия решения стали:

возможность бессерверных вычислений;

удобные управляемые сервисы;

локализация на территории РФ;

соответствие облака ФЗ‑152;

отзывчивая клиентская и сервисная поддержки;

возможность быстрого и простого масштабирования ресурсов;

прозрачная финансовая модель и оплата только за потребляемые ресурсы.

Yandex Cloud предлагает высокий уровень отказоустойчивости и надёжности за счёт использования современной геораспределённой инфраструктуры, соответствует высоким требованиям информационной безопасности и российского законодательства. Также важным критерием выбора была высокая экономическая эффективность использования ресурсов Yandex Cloud.

Так как Retina.AI — узкоспециализированное решение, а его разработчик по сути своей стартап, то возможность оплаты только потребляемых ресурсов позволила сократить расходы на вычисления и использовать больше средств на развитие продукта и бизнеса.