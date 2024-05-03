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Yandex Cloud Session: работа с синтезом речи Yandex SpeechKit. Видео

Подробно рассказываем о сервисе Yandex SpeechKit и на примерах показываем возможности работы с синтезом речи для эффективного решения задач вашего бизнеса.

3 мая 2024 г.
5 минут чтения

Сервис Yandex SpeechKit позволяет разработчикам приложений использовать такие технологии, как распознавание (Speech-to-Text) и синтез (Text-to-Speech) речи. Сегодня Анастасия Каримова, менеджер сервиса Yandex SpeechKit в Yandex Cloud, познакомит вас с возможностями сервиса синтеза речи с помощью понятных примеров.

Вы узнаете:

  • что представляет собой сервис Yandex SpeechKit;
  • какие режимы работы в нём есть;
  • о подборе и настройке голоса;
  • как настроить синтез речи с помощью текстовой разметки и аудиошаблонов.

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Статьи
Yandex Cloud Session: работа с синтезом речи Yandex SpeechKit. Видео
3 мая 2024 г.
5 минут чтения
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