Yandex Cloud Session: работа с синтезом речи Yandex SpeechKit. Видео
Подробно рассказываем о сервисе Yandex SpeechKit и на примерах показываем возможности работы с синтезом речи для эффективного решения задач вашего бизнеса.
3 мая 2024 г.
5 минут чтения
Сервис Yandex SpeechKit позволяет разработчикам приложений использовать такие технологии, как распознавание (Speech-to-Text) и синтез (Text-to-Speech) речи. Сегодня Анастасия Каримова, менеджер сервиса Yandex SpeechKit в Yandex Cloud, познакомит вас с возможностями сервиса синтеза речи с помощью понятных примеров.
Вы узнаете:
- что представляет собой сервис Yandex SpeechKit;
- какие режимы работы в нём есть;
- о подборе и настройке голоса;
- как настроить синтез речи с помощью текстовой разметки и аудиошаблонов.
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