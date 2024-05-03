Yandex Cloud Session: работа с синтезом речи Yandex SpeechKit. Видео

Сервис Yandex SpeechKit позволяет разработчикам приложений использовать такие технологии, как распознавание (Speech-to-Text) и синтез (Text-to-Speech) речи. Сегодня Анастасия Каримова, менеджер сервиса Yandex SpeechKit в Yandex Cloud, познакомит вас с возможностями сервиса синтеза речи с помощью понятных примеров.

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