Дайджест новостей облака за май

Исследование EY и Yandex.Cloud: облака в российских компаниях все чаще закупают не айтишники, а бизнес Исследование EY и Yandex.Cloud: облака в российских компаниях все чаще закупают не айтишники, а бизнес

Совместно с Ernst & Young мы провели исследование и выяснили, каких перемен добиваются компании, которые уже в облаке, и как из технологии облака становятся бизнес-платформой. Подробнее о том, как облака меняют российский бизнес, как компании выбирают провайдера и почему мигрируют не все, в спецпроекте Прививка облаком: как одна технология меняет крупные российские компании.

Yandex.Cloud ещё раз подтвердила высокий уровень безопасности Yandex.Cloud ещё раз подтвердила высокий уровень безопасности

Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию информационных систем персональных данных (ИСПДн). Этим мы ещё раз подтвердили высокий уровень безопасности данных, размещённых в облаке, и дали нашим клиентам возможность аттестовать собственные системы. Ещё раз подтвердили высокий уровень безопасности данных и получили аттестат безопасности на 3 года.

Новая программа поддержки образования и науки в области Computer Science Новая программа поддержки образования и науки в области Computer Science

Мы запустили инициативу «Программа содействия образованию и науке в области Computer Science», в рамках которой поддерживаем учебные и научные учреждения с помощью грантов на сервис для ML-разработки и анализа данных Yandex DataSphere. Узнать больше об условиях и подать заявку на грант можно на сайте программы.

Бесплатный курс по визуализации данных совместно с Нетологией Бесплатный курс по визуализации данных совместно с Нетологией

Совместно с командой Нетологии мы запустили бесплатный курс-симулятор «Визуализация данных: от скучных графиков к интерактивным дашбордам» . На нём вы попробуете себя в роли аналитика в крупной компании, построите интерактивную карту клиентов в DataLens, соберёте отчёт-конструктор расходов в Excel, сравните показатели в Power BI, а в конце наведёте красоту в Tableau.

Российские ученые научили нейросеть прогнозировать урожай вместе с Yandex.Cloud Российские ученые научили нейросеть прогнозировать урожай вместе с Yandex.Cloud

Биологический факультет МГУ вместе с консорциумом в составе ФНЦ имени Мичурина, Тамбовского государственного университета и агроинженерного центра ВИМ создали в Yandex.Cloud полноценную систему мониторинга и прогнозирования урожая .

Новости сервисов Новости сервисов

Yandex Database Yandex Database

Появился PHP SDK Появился PHP SDK

Мы продолжаем расширять список нативных SDK для Yandex Database.

С исходным кодом можно ознакомиться на github .

. Пакет доступен на packagist.org .

. Примеры представлены на github .

Новые возможности интерфейса Новые возможности интерфейса

Мы добавили новые возможности графическому интерфейсу СУБД Yandex Database и повысили пользовательский опыт (UX) при работе с сервисами платформы Yandex.Cloud.

Диагностика с помощью системных таблиц.

Резервные копии.

Yandex Query Language (YQL).

Навигация по базе данных.

Сниппеты подключения к базе в любом месте навигации.

Работа с таблицами.

Подробнее в блоге →

Биллинг Биллинг

Появился раздел бюджеты. Бюджет — это способ контролировать расходы на потребление ресурсов в Yandex.Cloud. В бюджете вы устанавливаете месячную сумму расходов для определенных ресурсов и настраиваете, при достижении какого порога потребления и кому будут отправлены уведомления. Подробнее о новом инструменте читайте в документации.

Ещё одна новость: в Биллинге появилась интеграция с DataLens. Это простой и удобный способ понять, на что расходуются средства в облаке. Подробнее о визуализации расходов читайте в блоге.

Мобильное приложение Мобильное приложение

Мы добавили защиту мобильного приложения Yandex.Cloud пин-кодом для большей безопасности и контроля доступа к консоли управления.

Новые образы в Marketplace Новые образы в Marketplace

Новые продукты в маркетплейсе Datalens Новые продукты в маркетплейсе Datalens

Новые продукты в маркетплейсе образов Новые продукты в маркетплейсе образов

Cisco ASAv — популярный межсетевой экран, решение Enterprise-уровня, предоставляется по модели BYOL.

Обновление образов Обновление образов

Публикации в блогах Публикации в блогах

Победить опоздания и переработки: как компания из Казахстана создала сервис по учёту рабочего времени Победить опоздания и переработки: как компания из Казахстана создала сервис по учёту рабочего времени

Clockster — одна из первых компаний Казахстана, которая мигрировала в Yandex.Cloud. Это позволило увеличить скорость передачи данных, снизить расходы на облачную инфраструктуру, а также соответствовать стандартам 152–ФЗ для выхода на рынок РФ. Подробнее на VC →

Перфокарты, лунная программа «Аполлон» и эпоха big data: рассказываем о важном из истории хранения данных Перфокарты, лунная программа «Аполлон» и эпоха big data: рассказываем о важном из истории хранения данных

Современное состояние СУБД — результат развития рынка хранения данных за несколько десятков лет и даже веков. Как развивались базы данных, как они эволюционировали в облаке и почему их появлению способствовали ткацкое дело, запуск космического корабля и бум интернета и мультимедиа в 90-х рассказываем в статье на VC →

Микросервисы: рассказываем о самом главном Микросервисы: рассказываем о самом главном

Что такое микросервисы, для чего они применяются и в каких случаях на них точно стоит перейти — рассказываем в нашей статье на Яндекс Дзен →

6 причин перейти на управляемый Kubernetes® 6 причин перейти на управляемый Kubernetes®

Kubernetes® можно установить на своем оборудовании, либо использовать managed-решение от облачного провайдера. Рассказали о преимуществах управляемого Kubernetes в статье на Яндекс Дзен →

7 самых высокооплачиваемых профессий в IT 7 самых высокооплачиваемых профессий в IT

Ни для кого не секрет, что хорошие IT-специалисты получают хорошие деньги. Мы сделали подборку самых высокооплачиваемых профессий, основываясь на данных, предоставленных аналитиками центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 и информации сервиса Зарплатный калькулятор. Подробнее в статье на Яндекс Дзен →

Истории успеха Истории успеха

Как Skyeng сэкономили 30% на серверах и увеличили их производительность Как Skyeng сэкономили 30% на серверах и увеличили их производительность

Тестовое окружение Skyeng находилось на виртуальных машинах в AWS, но разработчиков не устраивал долгий пинг (из Москвы около 50 мс, из остальных городов — еще больше) и довольно высокая стоимость. После переноса тестового окружения в Yandex.Cloud удалось снизить пинг в два раза, снять ограничения на дисковые операции и снизить стоимость содержания в полтора раза.

Как учат студентов в крупнейшей IT‑компании: опыт Яндекс Go в МФТИ Как учат студентов в крупнейшей IT‑компании: опыт Яндекс Go в МФТИ

Команда сервиса Яндекс Go во главе с руководителем аналитики внутренней эффективности Ксенией Колесниковой провела в МФТИ курс по продуктовой аналитике для поиска перспективных стажеров и младших специалистов. Для быстрого старта курса и эффективного обучения студентов использовали сервисы Yandex.Cloud — управляемую базу данных Yandex Managed Service for PostgreSQL, сервис для ML-разработки Yandex DataSphere, предоставляющий бессерверные Jupyter® Notebook, и Yandex DataLens для визуализации полученной информации.

Как построить гибкую Self‑Service аналитику для сотрудников компании и внешних партнеров Как построить гибкую Self‑Service аналитику для сотрудников компании и внешних партнеров

SevenTech — системный интегратор, разрабатывающий и подключающий мобильные сервисы для доставки текстовых и голосовых сообщений клиентам. Построив аналитическое решение на базе Yandex Managed Service for ClickHouse и Yandex DataLens, компания смогла сэкономить до 450 часов работы менеджеров и технических специалистов в месяц, минимизировать риски возникновения дебиторской задолженности и кассового разрыва и увеличить эффективность работы аккаунт-менеджеров.

Как Yandex Translate на 30% повышает скорость работы крупнейшего в России переводческого бюро Как Yandex Translate на 30% повышает скорость работы крупнейшего в России переводческого бюро

Сегодня при помощи облачного сервиса Yandex Translate крупнейшее бюро переводов в России и пятое по величине в Восточной Европе TransLink переводит от 100 до 500 страниц (от 180 тыс. до 900 тыс. знаков) в месяц. Особенно эффективно сервис показывает себя в финансовой, технической и юридической тематиках.

Мероприятия Мероприятия

Elasticsearch Community Meetup Elasticsearch Community Meetup

Мы провели офлайн-митап сообщества Elasticsearch в России. Спикеры из «ДомКлик», Leroy Merlin рассказали, как их кластеры Elasticsearch переживают настоящий highload, какую архитектуру они строят и какие бизнес-задачи решают.

Продуктовая аналитика по шагам: инструкция от Яндекс.Метрики и Yandex.Cloud Продуктовая аналитика по шагам: инструкция от Яндекс.Метрики и Yandex.Cloud

Вместе с командой Яндекс.Метрики рассказали, как строить воронки конверсий, делать когортный анализ и считать Retention пользовательской базы. Посмотрев запись, вы получите готовую пошаговую инструкцию, которая поможет настроить аналитику с помощью Метрики прямо в облаке.

Митап Yandex.Cloud об искусственном интеллекте и облачных технологиях. Поговорили про Data Science и ML-development: как устроено машинное обучение в облаке и как обучать голосовые модели. Наши ведущие разработчики рассказали, что нового появилось в мире ML-технологий, а руководители бизнеса показали, как внедрить это на практике.

Документация Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.76.0. Изменения в сервисах Yandex.Cloud:

В Compute Cloud для команды yc compute instance-group в вывод групп добавлено отображение статуса группы.

в вывод групп добавлено отображение статуса группы. В Managed Service for PostgreSQL для команды yc managed-postgresql cluster update добавлен флаг --serverless-access для доступа к хостам кластера Managed Service for PostgreSQL из функции Cloud Functions.

добавлен флаг для доступа к хостам кластера Managed Service for PostgreSQL из функции Cloud Functions. В Virtual Private Cloud добавлена команда yc vpc address move для перемещения адреса между каталогами облака.

Yandex Application Load Balancer Добавлено описание групп безопасности балансировщика нагрузки.

Yandex Compute Cloud Обновлена инструкция, как подготовить свой образ диска.

Yandex Database Переработана структура документации сервиса.

Yandex DataLens Добавлено подробное описание начала работы.

Добавлена инструкция, как создать индикатор при работе с чартами.

Yandex DataSphere Добавлено описание сохранения состояния.

В сценарии использования добавлены описания оценки качества STT-моделей и разметки аудио.

Yandex Managed Service for ClickHouse Добавлена инструкция, как изменить настройки сервисного аккаунта.

Добавлена инструкция по настройке доступа к Object Storage.

Yandex Managed Service for Kubernetes® Добавлено описание настройки локального кэширования DNS.

Yandex Managed Service for MongoDB Добавлено описание настроек MongoDB.

Yandex Managed Service for MySQL® Добавлено описание настроек MySQL.

Добавлено описание анализа производительности и оптимизации.

Yandex Tracker В Виджеты добавлено описание формы приглашения.

Yandex Container Solution В релизы добавлено описание, как узнать свою версию CO.

Кабинет партнера Marketplace Разделены инструкции по созданию образа продукта для загрузки в Cloud Marketplace на базе Windows Server и на базе Linux.