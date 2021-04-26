Как Yandex Translate на 30% повышает скорость работы крупнейшего в России переводческого бюро

Перед агентством TransLink стояли следующие задачи:

ускорение работы;

масштабируемость;

снижение затрат.

Глобализация увеличивает спрос на переводческие услуги. Скорость выполнения заказов становится для компаний стратегическим преимуществом, из-за чего классический ручной перевод перестает удовлетворять требованиям рынка: это долгая и дорогая работа, на качество которой может влиять также человеческий фактор.

Машинный перевод помогает сэкономить огромное количество времени и значительно сократить затраты. Применяя machine translation правильно, можно получить перевод, максимально сходный с ручным.

Подробнее о моделях перевода читайте на сайте Яндекса.

Преимущества облачной технологии Yandex Translate

Агентством TransLink было принято решение о встраивании в производственный процесс сервиса машинного перевода от Yandex Cloud.

Вместо классических перевода и редактуры текст переводит Yandex Translate, после чего постредактору остается сделать текст согласованным, исправить терминологию, восстановить корректное написание названий и имен и т. п.

Выгоды для заказчика при таком подходе очевидны: переводы выполняются быстрее и стоят дешевле. При этом тексты переводятся в закрытой среде по индивидуально предоставляемому доступу, что обеспечивает повышенную конфиденциальность.

Высокое качество переводов, сделанных алгоритмами, подтверждают сторонние тесты. Например, в отчете Intento отмечено, что Yandex Translate уверенно лидирует среди других международных игроков с точки зрения соотношения цена/качество: входит в топ-5 по качеству перевода и при этом значительно дешевле конкурентов.

Алгоритм продолжает обучаться. Машинное обучение способствует улучшению переводов Yandex Translate. В обработку постоянно попадают новые тексты, относящиеся к множеству языковых пар.