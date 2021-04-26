Как Yandex Translate на 30% повышает скорость работы крупнейшего в России переводческого бюро

О чем эта история
TransLink — крупнейшее бюро переводов в России и пятое по величине в Восточной Европе — после внедрения сервиса машинного перевода Yandex Translate увеличило скорость работы на 30% и сократило издержки на рутинные операции.
Сегодня при помощи облачных технологий в агентстве переводится от 100 до 500 страниц (от 180 тыс. до 900 тыс. знаков) в месяц. Особенно эффективно сервис показывает себя в финансовой, технической и юридической тематиках.
Усилить позиции на рынке переводческих услуг
Перед агентством TransLink стояли следующие задачи:
- ускорение работы;
- масштабируемость;
- снижение затрат.
Глобализация увеличивает спрос на переводческие услуги. Скорость выполнения заказов становится для компаний стратегическим преимуществом, из-за чего классический ручной перевод перестает удовлетворять требованиям рынка: это долгая и дорогая работа, на качество которой может влиять также человеческий фактор.
Машинный перевод помогает сэкономить огромное количество времени и значительно сократить затраты. Применяя machine translation правильно, можно получить перевод, максимально сходный с ручным.
Подробнее о моделях перевода читайте на сайте Яндекса.
Преимущества облачной технологии Yandex Translate
Агентством TransLink было принято решение о встраивании в производственный процесс сервиса машинного перевода от Yandex Cloud.
Вместо классических перевода и редактуры текст переводит Yandex Translate, после чего постредактору остается сделать текст согласованным, исправить терминологию, восстановить корректное написание названий и имен и т. п.
Выгоды для заказчика при таком подходе очевидны: переводы выполняются быстрее и стоят дешевле. При этом тексты переводятся в закрытой среде по индивидуально предоставляемому доступу, что обеспечивает повышенную конфиденциальность.
Высокое качество переводов, сделанных алгоритмами, подтверждают сторонние тесты. Например, в отчете Intento отмечено, что Yandex Translate уверенно лидирует среди других международных игроков с точки зрения соотношения цена/качество: входит в топ-5 по качеству перевода и при этом значительно дешевле конкурентов.
Алгоритм продолжает обучаться. Машинное обучение способствует улучшению переводов Yandex Translate. В обработку постоянно попадают новые тексты, относящиеся к множеству языковых пар.
Интеграция по API
Система Yandex Cloud machine translation интегрирована в рабочую среду Memsource. Это облачный интерфейс переводчика, позволяющий использовать все необходимые ему инструменты. Yandex Translate подключен к Memsource посредством API. При создании переводческого проекта менеджер среди прочих параметров задает желаемую систему machine translation, и к исполнителю материал отправляется уже предпереведенным. Исполнитель сразу приступает к постредактированию, пропуская этап перевода. Это быстро и удобно.
Пользователь может создавать собственные глоссарии, а Yandex Translate — переводить специализированные тексты с учетом заданной терминологии. Сервис сохраняет массивы данных и готовые переводческие шаблоны, позволяющие очень быстро и качественно переводить тексты. Memsource позволяет работать над проектом нескольким переводчикам одновременно и готовить согласованный по терминологии и стилистике перевод.
Как Yandex Translatе ускорил работу переводчиков
Yandex Translatе используется в агентстве TransLink как в работе с клиентами (естественно, в случае их согласия на машинный перевод), так и для перевода внутренних документов. Это значительно облегчает и ускоряет работу профессиональных переводчиков.
С помощью облачной технологии переводческому бюро удалось:
- Повысить скорость выполнения заказов. На отдельно взятых проектах скорость взлетала в разы. Но обычно, если брать не перевод как таковой в отрыве от остальных стадий проекта/заказа, а весь процесс его выполнения, то скорость с применением Yandex Translate возрастает на 30% и более. В среднем в агентстве TransLink с помощью Yandex Translate переводится от 100 до 500 страниц (от 180 тыс. до 900 тыс. знаков) в месяц.
- Выполнять работу качественнее конкурентов. Представители TransLink отмечают, что качество перевода, сделанного с помощью сервиса, по отдельным тематикам оказывается выше, чем у многих других решений на рынке. Особенно эффективно применение Yandex Translate в сферах, где часто встречаются одинаковые формулировки, например в финансовой, технической или юридической.
Мнение
Машинный перевод от Яндекса очень помогает нам на определенного рода срочных проектах. У нас висит натренированный кастомный движок через API в нашей переводческой системе в юридическом домене. И порой очень выручает, давая возможность хорошо сократить сроки на выполнение заказов, договоры с клиентами по которым разрешают использовать machine translation.