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Дайджест новостей за март

Читайте про сервисы, новые разделы сайта, истории компаний в облаке и обновления документации за март.

7 апреля 2021 г.
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Хаб Serverless на Хабре

Совместно с редакцией Хабра запустили хаб Serverless. На этой открытой площадке вместе с другими участниками рынка мы постараемся консолидировать все материалы необходимые разработчикам для понимания идей бессерверных технологий. Со своей стороны планируем регулярно публиковать переводы, интервью, статьи и туториалы, чтобы строить знание о нашей Serverless Ecosystem.

Присоединяйтесь к комьюнити разработчиков, которым близки идеи Serverless!

Новый сервис Yandex Cloud DNS

Новый сервис Yandex Cloud DNS вышел в стадии Preview. С Cloud DNS вы можете управлять ресурсными записями и доменными именами из облака и настраивать внутренние и публичные DNS-зоны в консоли, API, CLI и Terraform. Сервис упростит делегирование доменов и позволит создавать разные окружения внутри вашего проекта без вложений в собственные DNS-сервера.

Решение Cloud Advisor для аудита облачной инфраструктуры

Cloud Advisor — партнерское решение для аудита и оптимизации облачной инфраструктуры, расположенной в Yandex.Cloud. С его помощью можно проверить, защищено ли ваше облако от актуальных угроз, соответствует ли оно практикам использования облачных сервисов и рекомендациям провайдера.

Плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops

Команда Yandex.Cloud в партнерстве с Citrix разработала плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops. С его помощью VDI Citrix интегрируется с облачной платформой и позволяет развернуть гибридное решение, предоставив больше мощности для локальной инфраструктуры виртуальных рабочих столов и приложений, или запустить CVAD с нуля в облаке Yandex.Cloud.

Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение о партнерстве

Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение, в рамках которого платформа искусственного интеллекта и цифровых инструментов DELFI будет размещена в Yandex.Cloud. Теперь российские энергетические компании смогут воспользоваться новыми цифровыми сервисами и технологиями в области искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности бизнеса.

Мониторинг в мобильном приложении

Мы добавили мониторинг в мобильное приложение Yandex.Cloud — теперь вы можете контролировать статусы всех своих сервисов, узнавать об их доступности и контролировать появляющиеся ошибки. Если вы ещё не пользуетесь — сейчас самое время начать!

Сравнение стоимости управляемых баз данных с on‑premise и самостоятельной установкой в облаке

Рассказали, как управляемые базы данных помогают сократить нагрузку на персонал, сэкономить деньги и сосредоточиться на задачах бизнеса. Сделали расчеты, сколько стоит владение каждым из вариантов: on-premise, виртуальной машиной в облаке и управляемой базой данных.

Новости сервисов

Yandex Managed Service for Kubernetes®

Теперь вы можете рассчитать стоимость кластера Kubernetes® меньше, чем за минуту. Воспользуйтесь калькулятором в разделе Тарифы или на странице сервиса.

Monitoring

С помощью агентa для поставки метрик в мониторинг Yandex Unified Agent вы можете собирать и отправлять в Monitoring:

  • системные метрики (CPU, RAM, сеть, диски) для Linux-совместимых ОС;

  • метрики с собственных клиентских приложений;

  • метрики сторонних приложений.

Агент поддерживает сбор метрик в формате Prometheus.

Новые образы в Marketplace

Публикации в СМИ

Яндекс поможет отрядам «ЛизаАлерт» искать пропавших людей по снимкам с дронов

Поисковый отряд будет загружать фотографии с дронов в облачный сервис Yandex.Cloud, оттуда снимки попадут в сервис Яндекс.Толока, где исполнители просмотрят все кадры и отметят те, на которых виден человек. Читать в источнике →

Как стартап ProctorEdu следит, чтобы студенты и менеджеры России, Индии и Израиля не списывали

ProctorEdu вырос из небольшого проекта для НИУ ВШЭ. ВУЗу нужна была система для распознавания нечестного поведения студентов на экзаменах. Потом были инвестиции, 5 крупных акселераторов и несколько стран с пилотами. Подробно рассказываем о прокторинге и деятельности еще одного участника программы Yandex Cloud Boost. Читать на VC →

Нейронная мимикрия: насколько хорошо ИИ предсказывает музыку

Завершить «Реквием» за Моцарта или продлить саундтрек к Gravity Falls в 5 раз нейросетью… Да, возможно, но сможет ли ИИ справиться с этим хорошо или даже лучше живого музыканта? Команда AI Community при поддержке Yandex.Cloud провела конкурс среди дата-сайентистов и получила несколько инсайтов. Читать на VC →

Виртуальные компьютерные классы и единая среда для программирования

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ использовал сервисы платформы Yandex.Cloud для запуска учебных курсов. Например, с помощью Yandex DataSphere удалось создать единую среду для обучения и сократить издержки за счет бесшовного переключения конфигураций в зависимости от сложности вычислений. Читать в источнике →

Истории успеха

Как HiPer IT повысила эффективность работы систем эксплуатации

HiPer IT — разработчик решений для повышения эффективности эксплуатации инженерных систем на основе собственной IIoT-платформы HiPerWare и оборудования для сбора больших данных. Система собирает миллионы значений тысяч переменных о работе инженерных систем объектов недвижимости, анализирует их и формирует рекомендации по оптимизации работы. С помощью Yandex.Cloud компания смогла увеличить эффективность работы систем и масштабироваться.

НефтеТрансСервис: IoT-решения Yandex.Cloud для промышленного бизнес-анализа

Транспортная группа НефтеТрансСервис обратилась к компании GlowByte для проведения исследовательского проекта. С помощью сервиса Yandex DataLens они смогли обнаружить нарушения в производственном процессе, нашли резерв производственных мощностей и выявили много коротких, но частых простоев станков. Это помогло проверить изначальные гипотезы клиента и убедиться, что цифровая бизнес-аналитика может применяться в самых разных задачах.

Развернуть инфраструктуру для робота-помощника за один день

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан полностью отвечает за автоматизацию и цифровизацию электронных сервисов Татарстана, а также занимается разработкой новых продуктов, направленных на улучшение качества жизни жителей республики. В Yandex.Cloud им удалось за один день развернуть рабочую инфраструктуру для робота-помощника Лилии, правильно спроектировать платформу на уровне архитектуры ИС и провести поверхностный аудит решения.

Как сервис Anywayanyday расширил аналитику и сократил затраты с инструментами Yandex.Cloud

Платформа BI на основе Yandex Managed Service for ClickHouse и DataLens сделала мониторинг и анализ показателей бизнеса доступным для всех сотрудников. Существенно ускорились принятие решений и реакция на отклонения показателей. ИТ-отдел сократил трудозатраты на поддержку системы отчетности на 20%.

Мероприятия

about:cloud — всё о Платформе данных

На вебинаре мы рассказали о новых сервисах платформы данных: Managed Service for Apache Kafka®, Data Transfer и Yandex Managed service for Elasticsearch. И, конечно, о новых возможностях в сервисе Managed SQL Server: восстановление на произвольную точку времени (PITR), Scaling и мониторинг: и о важных обновлениях DataLens, бесплатном тарифе для пользователей управляемых баз данных, а также о других возможностях платформы.

Напишите навык для Алисы на Serverless

Научили создавать новые навыки Алисы с помощью Serverless. Писали на Go и использовали сервисы Yandex Cloud Function, Yandex DataBase, Yandex API-gateway и Object Storage. В итоге получился новый навык под названием To-Do List. С помощью голосового управления он создаёт и редактирует списки задач. Пример можно легко адаптировать к своему любимому языку программирования.

Работайте над проектами, как в Яндексе

Рассказали, какие возможности есть у сервиса для организации работы Yandex Tracker, чем она может быть полезна для компаний из различных отраслей, как с помощью Tracker можно автоматизировать рутинные процессы и что меняется в продукте с переходом в Yandex.Cloud.

Заоблачные продажи — ищем первого клиента

Вебинар для новичков облачного бизнеса. Разобрали основные инструменты поиска клиентов, которые есть в Yandex.Cloud, и рассказали, как лучше начать поиск и на что важно обратить внимание на первых порах.

Настройки ролевых моделей и политик для Managed Service for Kubernetes®

На этом вебинаре мы разобрали инфраструктуру приложения, в которой есть продуктивный и непродуктивный контуры, и настроили:

  • RBAC в сервисе Managed Service for Kubernetes, используя интеграцию с IAM;

  • политики работы с ресурсами Kubernetes и Docker-образами.

Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI

Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.73.0 и 0.74.0.

  • Добавлена поддержка платформ macOS/arm64 (Apple Silicon M1) и linux/arm64.

  • Для Container Registry добавлены команды управления разрешенными IP-адресами для загрузки и скачивания Docker-образов:

  • Команда yc container registry add-ip-permissions добавляет IP-адреса.

  • Команда yc container registry list-ip-permissions позволяет посмотреть IP-адреса.

  • Команда yc container registry set-ip-permissions устанавливает IP-адреса.

  • Команда yc container registry remove-ip-permissions удаляет IP-адреса.

  • В Cloud Functions для команды yc serverless function version create добавлены:

  • значения по умолчанию для флагов: --execution-timeout — три секунды, --memory — 128 МБ.

  • флаг --add-service-account для указания дополнительных сервисных аккаунтов к версии.

  • Для Managed Service for Apache Kafka® добавлены:

  • Командаyc managed-kafka cluster create. Для флагов --disk-size, --disk-type, --resource-preset, --zookeeper-disk-size, --zookeeper-disk-type и --zookeeper-resource-preset теперь не указываются значения по умолчанию. Если значения не указаны, будут применяться значения по умолчанию, задаваемые на сервере.

  • Командаyc managed-kafka cluster create. Добавлены флаги: --unmanaged-topics, позволяющий включить управление топиками Apache Kafka® через AdminAPI, и флаг--auto-create-topics-enable, позволяющий включить автоматическое создание топиков Apache Kafka®.

  • Командаyc managed-kafka user create. Добавлена роль admin, позволяющая включить управление топиками кластера ApacheKafka® через AdminAPI.

  • Для Managed Service for Redis добавлены:

  • Командаyc managed-redis cluster create. Добавлен флаг --enable-tls, который позволяет включить TLS при создании кластера Redis.

  • Командаyc managed-redis cluster restore. Добавлен флаг --enable-tls, который позволяет включить TLS при создании кластера Redis из резервной копии.

  • В Data Proc добавлены yc dataproc cluster create и update добавлен флаг --security-group-ids.

Yandex API Gateway
Yandex Application Load Balancer
Yandex Cloud DNS
Yandex Cloud Functions
Yandex Compute Cloud
Yandex Container Registry
Yandex Data Proc
Yandex Database
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Key Management Service
Yandex Managed Service for Apache Kafka
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Monitoring
Yandex SpeechKit
Yandex Tracker
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Vision
Yandex Container Solution
Биллинг
Обзор платформы
Сценарии использования
Yandex Cloud Organization
author
Команда Yandex Cloud
Дайджест новостей за март
7 апреля 2021 г.
15 минут чтения
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