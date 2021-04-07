Дайджест новостей за март

Хаб Serverless на Хабре Хаб Serverless на Хабре

Совместно с редакцией Хабра запустили хаб Serverless . На этой открытой площадке вместе с другими участниками рынка мы постараемся консолидировать все материалы необходимые разработчикам для понимания идей бессерверных технологий. Со своей стороны планируем регулярно публиковать переводы, интервью, статьи и туториалы, чтобы строить знание о нашей Serverless Ecosystem.

Присоединяйтесь к комьюнити разработчиков, которым близки идеи Serverless!

Новый сервис Yandex Cloud DNS Новый сервис Yandex Cloud DNS

Новый сервис Yandex Cloud DNS вышел в стадии Preview. С Cloud DNS вы можете управлять ресурсными записями и доменными именами из облака и настраивать внутренние и публичные DNS-зоны в консоли, API, CLI и Terraform. Сервис упростит делегирование доменов и позволит создавать разные окружения внутри вашего проекта без вложений в собственные DNS-сервера.

Решение Cloud Advisor для аудита облачной инфраструктуры Решение Cloud Advisor для аудита облачной инфраструктуры

Cloud Advisor — партнерское решение для аудита и оптимизации облачной инфраструктуры, расположенной в Yandex.Cloud. С его помощью можно проверить, защищено ли ваше облако от актуальных угроз, соответствует ли оно практикам использования облачных сервисов и рекомендациям провайдера.

Плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops Плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops

Команда Yandex.Cloud в партнерстве с Citrix разработала плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops. С его помощью VDI Citrix интегрируется с облачной платформой и позволяет развернуть гибридное решение, предоставив больше мощности для локальной инфраструктуры виртуальных рабочих столов и приложений, или запустить CVAD с нуля в облаке Yandex.Cloud.

Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение о партнерстве Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение о партнерстве

Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение, в рамках которого платформа искусственного интеллекта и цифровых инструментов DELFI будет размещена в Yandex.Cloud. Теперь российские энергетические компании смогут воспользоваться новыми цифровыми сервисами и технологиями в области искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности бизнеса.

Мониторинг в мобильном приложении Мониторинг в мобильном приложении

Мы добавили мониторинг в мобильное приложение Yandex.Cloud — теперь вы можете контролировать статусы всех своих сервисов, узнавать об их доступности и контролировать появляющиеся ошибки. Если вы ещё не пользуетесь — сейчас самое время начать!

Сравнение стоимости управляемых баз данных с on‑premise и самостоятельной установкой в облаке Сравнение стоимости управляемых баз данных с on‑premise и самостоятельной установкой в облаке

Рассказали, как управляемые базы данных помогают сократить нагрузку на персонал, сэкономить деньги и сосредоточиться на задачах бизнеса. Сделали расчеты, сколько стоит владение каждым из вариантов: on-premise, виртуальной машиной в облаке и управляемой базой данных.

Новости сервисов Новости сервисов

Yandex Managed Service for Kubernetes® Yandex Managed Service for Kubernetes®

Теперь вы можете рассчитать стоимость кластера Kubernetes® меньше, чем за минуту. Воспользуйтесь калькулятором в разделе Тарифы или на странице сервиса.

Monitoring Monitoring

С помощью агентa для поставки метрик в мониторинг Yandex Unified Agent вы можете собирать и отправлять в Monitoring:

системные метрики (CPU, RAM, сеть, диски) для Linux-совместимых ОС;

метрики с собственных клиентских приложений;

метрики сторонних приложений.

Агент поддерживает сбор метрик в формате Prometheus.

Новые образы в Marketplace Новые образы в Marketplace

Публикации в СМИ Публикации в СМИ

Яндекс поможет отрядам «ЛизаАлерт» искать пропавших людей по снимкам с дронов Яндекс поможет отрядам «ЛизаАлерт» искать пропавших людей по снимкам с дронов

Поисковый отряд будет загружать фотографии с дронов в облачный сервис Yandex.Cloud, оттуда снимки попадут в сервис Яндекс.Толока, где исполнители просмотрят все кадры и отметят те, на которых виден человек. Читать в источнике →

Как стартап ProctorEdu следит, чтобы студенты и менеджеры России, Индии и Израиля не списывали Как стартап ProctorEdu следит, чтобы студенты и менеджеры России, Индии и Израиля не списывали

ProctorEdu вырос из небольшого проекта для НИУ ВШЭ. ВУЗу нужна была система для распознавания нечестного поведения студентов на экзаменах. Потом были инвестиции, 5 крупных акселераторов и несколько стран с пилотами. Подробно рассказываем о прокторинге и деятельности еще одного участника программы Yandex Cloud Boost. Читать на VC →

Нейронная мимикрия: насколько хорошо ИИ предсказывает музыку Нейронная мимикрия: насколько хорошо ИИ предсказывает музыку

Завершить «Реквием» за Моцарта или продлить саундтрек к Gravity Falls в 5 раз нейросетью… Да, возможно, но сможет ли ИИ справиться с этим хорошо или даже лучше живого музыканта? Команда AI Community при поддержке Yandex.Cloud провела конкурс среди дата-сайентистов и получила несколько инсайтов. Читать на VC →

Виртуальные компьютерные классы и единая среда для программирования Виртуальные компьютерные классы и единая среда для программирования

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ использовал сервисы платформы Yandex.Cloud для запуска учебных курсов. Например, с помощью Yandex DataSphere удалось создать единую среду для обучения и сократить издержки за счет бесшовного переключения конфигураций в зависимости от сложности вычислений. Читать в источнике →

Истории успеха Истории успеха

Как HiPer IT повысила эффективность работы систем эксплуатации Как HiPer IT повысила эффективность работы систем эксплуатации

HiPer IT — разработчик решений для повышения эффективности эксплуатации инженерных систем на основе собственной IIoT-платформы HiPerWare и оборудования для сбора больших данных. Система собирает миллионы значений тысяч переменных о работе инженерных систем объектов недвижимости, анализирует их и формирует рекомендации по оптимизации работы. С помощью Yandex.Cloud компания смогла увеличить эффективность работы систем и масштабироваться.

Транспортная группа НефтеТрансСервис обратилась к компании GlowByte для проведения исследовательского проекта. С помощью сервиса Yandex DataLens они смогли обнаружить нарушения в производственном процессе, нашли резерв производственных мощностей и выявили много коротких, но частых простоев станков. Это помогло проверить изначальные гипотезы клиента и убедиться, что цифровая бизнес-аналитика может применяться в самых разных задачах.

Развернуть инфраструктуру для робота-помощника за один день Развернуть инфраструктуру для робота-помощника за один день

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан полностью отвечает за автоматизацию и цифровизацию электронных сервисов Татарстана, а также занимается разработкой новых продуктов, направленных на улучшение качества жизни жителей республики. В Yandex.Cloud им удалось за один день развернуть рабочую инфраструктуру для робота-помощника Лилии, правильно спроектировать платформу на уровне архитектуры ИС и провести поверхностный аудит решения.

Как сервис Anywayanyday расширил аналитику и сократил затраты с инструментами Yandex.Cloud Как сервис Anywayanyday расширил аналитику и сократил затраты с инструментами Yandex.Cloud

Платформа BI на основе Yandex Managed Service for ClickHouse и DataLens сделала мониторинг и анализ показателей бизнеса доступным для всех сотрудников. Существенно ускорились принятие решений и реакция на отклонения показателей. ИТ-отдел сократил трудозатраты на поддержку системы отчетности на 20%.

Мероприятия Мероприятия

about:cloud — всё о Платформе данных about:cloud — всё о Платформе данных

На вебинаре мы рассказали о новых сервисах платформы данных: Managed Service for Apache Kafka®, Data Transfer и Yandex Managed service for Elasticsearch. И, конечно, о новых возможностях в сервисе Managed SQL Server: восстановление на произвольную точку времени (PITR), Scaling и мониторинг: и о важных обновлениях DataLens, бесплатном тарифе для пользователей управляемых баз данных, а также о других возможностях платформы.

Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Напишите навык для Алисы на Serverless Напишите навык для Алисы на Serverless

Научили создавать новые навыки Алисы с помощью Serverless. Писали на Go и использовали сервисы Yandex Cloud Function, Yandex DataBase, Yandex API-gateway и Object Storage. В итоге получился новый навык под названием To-Do List. С помощью голосового управления он создаёт и редактирует списки задач. Пример можно легко адаптировать к своему любимому языку программирования.

Работайте над проектами, как в Яндексе Работайте над проектами, как в Яндексе

Рассказали, какие возможности есть у сервиса для организации работы Yandex Tracker, чем она может быть полезна для компаний из различных отраслей, как с помощью Tracker можно автоматизировать рутинные процессы и что меняется в продукте с переходом в Yandex.Cloud.

Заоблачные продажи — ищем первого клиента Заоблачные продажи — ищем первого клиента

Вебинар для новичков облачного бизнеса. Разобрали основные инструменты поиска клиентов, которые есть в Yandex.Cloud, и рассказали, как лучше начать поиск и на что важно обратить внимание на первых порах.

Настройки ролевых моделей и политик для Managed Service for Kubernetes® Настройки ролевых моделей и политик для Managed Service for Kubernetes®

На этом вебинаре мы разобрали инфраструктуру приложения, в которой есть продуктивный и непродуктивный контуры, и настроили:

RBAC в сервисе Managed Service for Kubernetes, используя интеграцию с IAM;

политики работы с ресурсами Kubernetes и Docker-образами.

Документация Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.73.0 и 0.74.0. Добавлена поддержка платформ macOS/arm64 (Apple Silicon M1) и linux/arm64.

Для Container Registry добавлены команды управления разрешенными IP-адресами для загрузки и скачивания Docker-образов:

Команда yc container registry add-ip-permissions добавляет IP-адреса.

Команда yc container registry list-ip-permissions позволяет посмотреть IP-адреса.

Команда yc container registry set-ip-permissions устанавливает IP-адреса.

Команда yc container registry remove-ip-permissions удаляет IP-адреса.

В Cloud Functions для команды yc serverless function version create добавлены:

значения по умолчанию для флагов: --execution-timeout — три секунды, --memory — 128 МБ.

флаг --add-service-account для указания дополнительных сервисных аккаунтов к версии.

Для Managed Service for Apache Kafka ® добавлены:

Команда yc managed-kafka cluster create . Для флагов --disk-size , --disk-type , --resource-preset , --zookeeper-disk-size , --zookeeper-disk-type и --zookeeper-resource-preset теперь не указываются значения по умолчанию. Если значения не указаны, будут применяться значения по умолчанию, задаваемые на сервере.

Команда yc managed-kafka cluster create . Добавлены флаги: --unmanaged-topics , позволяющий включить управление топиками Apache Kafka ® через AdminAPI, и флаг --auto-create-topics-enable , позволяющий включить автоматическое создание топиков Apache Kafka ® .

Команда yc managed-kafka user create . Добавлена роль admin , позволяющая включить управление топиками кластера ApacheKafka ® через AdminAPI.

Для Managed Service for Redis добавлены:

Команда yc managed-redis cluster create . Добавлен флаг --enable-tls , который позволяет включить TLS при создании кластера Redis.

Команда yc managed-redis cluster restore . Добавлен флаг --enable-tls , который позволяет включить TLS при создании кластера Redis из резервной копии.

В Data Proc добавлены yc dataproc cluster create и update добавлен флаг --security-group-ids .

Yandex API Gateway Добавлен сценарий с описанием развертывания веб-приложения с использованием JavaServletAPI.

Yandex Application Load Balancer Во всех инструкциях обновлена поддержка CLI.

Yandex Cloud Functions Добавлен сценарий с описанием развертывания веб-приложения с использованием JavaServletAPI.

Yandex Container Registry Добавлен раздел с ответами на вопросы про ContainerRegistry.

Добавлен сценарий с описанием запуска Docker-образа на виртуальной машине.

Yandex Data Proc Обновлена информация об автоматическом масштабировании подкластеров.

Yandex Key Management Service Добавлен сценарий с описанием AutoUnseal в HashicorpVault.

Yandex Managed Service for Apache Kafka Добавлена информация о группах безопасности, их настройке и изменении.

Yandex Managed Service for ClickHouse Добавлен сценарий с описанием получения данных из RabbitMQ.

Добавлена информация о группах безопасности, их настройке и изменении

Yandex Managed Service for PostgreSQL Добавлен сценарий с описанием миграции базы данных из ManagedServiceforPostgreSQL.

Добавлена инструкция по мониторингу состояния кластера и хостов.

Yandex SpeechKit Добавлена информация о новом релизе 09.03.21.

Yandex Virtual Private Cloud Добавлено описание программно-ускоренной сети и инструкция, как ее включить.

Yandex Vision Добавлен раздел Метод Vision batchAnalyze (Поиск подобных изображений).

Yandex Container Solution Добавлен раздел с ответами на вопросы про ContainerSolution.

Добавлен раздел с релизами COI.

Биллинг Добавлена инструкция, как получать детализацию расходов по каталогам.

Сценарии использования Добавлен сценарий «Визуализация данных из базы данных ClickHouse с геослоями из Marketplace».