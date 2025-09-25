Связаться с намиПодключиться

Остановить и запустить инстанс

Статья создана
Обновлена 25 сентября 2025 г.

Остановить инстанс

  1. В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль ai.models.editor или выше.

  2. В списке сервисов выберите Foundation Models.

  3. На панели слева нажмите Инстансы

  4. В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Остановить.

  5. В открывшемся окне введите имя инстанса и нажмите Остановить.

    Дождитесь завершения операции и обновите страницу. Статус инстанса изменится на Stopped.

Запустить инстанс

  • Консоль управления

    1. В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль ai.models.editor или выше.

    2. В списке сервисов выберите Foundation Models.

    3. На панели слева нажмите Инстансы

    4. В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Запустить.

      Обновите страницу. Статус инстанса изменится на Starting и через некоторое время на Ready.

Предыдущая
Клонировать инстанс
Следующая
Управлять метками инстанса