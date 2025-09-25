Остановить и запустить инстанс
Статья создана
Обновлена 25 сентября 2025 г.
Остановить инстанс
Консоль управления
-
В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль
ai.models.editorили выше.
-
В списке сервисов выберите Foundation Models.
-
На панели слева нажмите Инстансы
-
В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Остановить.
-
В открывшемся окне введите имя инстанса и нажмите Остановить.
Дождитесь завершения операции и обновите страницу. Статус инстанса изменится на
Stopped.
Запустить инстанс
-
Консоль управления
-
В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль
ai.models.editorили выше.
-
В списке сервисов выберите Foundation Models.
-
На панели слева нажмите Инстансы
-
В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Запустить.
Обновите страницу. Статус инстанса изменится на
Startingи через некоторое время на
Ready.
-