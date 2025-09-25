Связаться с намиПодключиться

Клонировать инстанс

Статья создана
Обновлена 25 сентября 2025 г.

  1. В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль ai.models.editor или выше.

  2. В списке сервисов выберите Foundation Models.

  3. На панели слева нажмите Инстансы

  4. В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Клонировать.

  5. Укажите имя инстанса. Требования к формату имени:

    • Длина — от 3 до 63 символов.
    • Может содержать строчные и заглавные буквы латинского алфавита, цифры, дефисы, подчеркивания и пробелы.
    • Первый символ должен быть буквой. Последний символ не может быть дефисом, подчеркиванием или пробелом.

  6. (Опционально) Укажите описание инстанса.

  7. (Опционально) Добавьте метки.

  8. Выберите модель.

  9. Выберите конфигурацию инстанса.

  10. Нажмите Сохранить.

Предыдущая
Изменить инстанс
Следующая
Остановить и запустить инстанс