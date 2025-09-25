Отправить запрос к инстансу
Следуя данной инструкции, вы сможете отправить запрос к инстансу в AI Studio.
Получить код запроса и идентификатор модели вы также можете в консоли управления.
Перед началом работы
Чтобы воспользоваться примером:
- Создайте сервисный аккаунт и назначьте ему роль
ai.languageModels.user.
-
Получите и сохраните API-ключ сервисного аккаунта.
В примерах используется аутентификация с помощью API-ключа. Yandex Cloud ML SDK также поддерживает аутентификацию с помощью IAM-токена и OAuth-токена. Подробнее см. в разделе Аутентификация в Yandex Cloud ML SDK.
Примечание
Если вы используйте ОС Windows, рекомендуем предварительно установить оболочку WSL и выполнять дальнейшие действия в этой оболочке.
-
Установите Python версии 3.10 или выше.
-
Установите библиотеку Python venv для создания изолированных виртуальных окружений в Python.
-
Создайте и войдите в новое виртуальное окружение Python:
python3 -m venv new-env source new-env/bin/activate
-
С помощью менеджера пакетов pip установите библиотеку ML SDK:
pip install yandex-cloud-ml-sdk
Отправьте запрос
-
Создайте файл
test_ml.pyи добавьте в него следующий код:
from yandex_cloud_ml_sdk import YCloudML sdk = YCloudML( folder_id="<идентификатор_каталога>", auth="<API-ключ_или_IAM-токен>" ) model = sdk.chat.completions("<идентификатор_модели>", model_version="<идентификатор_версии>") model = model.configure(temperature=0.3) result = model.run( [ { "role": "system", "text": "Ты умный ассистент" }, { "role": "user", "text": "Привет! Какими науками занимался Альберт Эйнштейн?", }, ] ) for alternative in result: print(result[0].text) # Раскомментируйте следующую строку, чтобы получить полный ответ: # print(alternative)
Где:
folder_id— идентификатор каталога Yandex Cloud.
auth— API-ключ или IAM-токен сервисного аккаунта, полученный ранее и необходимый для аутентификации в API.
<идентификатор модели>— идентификатор модели выделенного инстанса.
model_version— идентификатор версии модели.
temperature— чем выше значение этого параметра, тем более креативными и случайными будут ответы модели. Принимает значения от
0(включительно) до
1(включительно).
-
-
Выполните созданный файл:
python3 test_ml.py
Результат:
Альберт Эйнштейн был выдающимся физиком, труды которого в области теоретической физики, теоретической механики и философии науки стали фундаментальными. Он посвятил свою карьеру изучению основ Вселенной, включая теорию относительности, специальную и общую теорию относительности. Кроме того, Альберт Эйнштейн изучал:\n\n* термодинамику,\n* статистическую механику,\n* электромагнетизм,\n* квантовую теорию,\n* специальную теорию относительности и др.\n\nЕго работы по общей теории относительности получили широкое признание и оказали глубокое влияние на развитие современной физики.