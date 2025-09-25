Связаться с намиПодключиться

Статья создана
Обновлена 25 сентября 2025 г.

Следуя данной инструкции, вы сможете отправить запрос к инстансу в AI Studio.

Получить код запроса и идентификатор модели вы также можете в консоли управления.

Перед началом работы

Чтобы воспользоваться примером:

  1. Создайте сервисный аккаунт и назначьте ему роль ai.languageModels.user.

  2. Получите и сохраните API-ключ сервисного аккаунта.

    В примерах используется аутентификация с помощью API-ключа. Yandex Cloud ML SDK также поддерживает аутентификацию с помощью IAM-токена и OAuth-токена. Подробнее см. в разделе Аутентификация в Yandex Cloud ML SDK.

    Примечание

    Если вы используйте ОС Windows, рекомендуем предварительно установить оболочку WSL и выполнять дальнейшие действия в этой оболочке.

  3. Установите Python версии 3.10 или выше.

  4. Установите библиотеку Python venv для создания изолированных виртуальных окружений в Python.

  5. Создайте и войдите в новое виртуальное окружение Python:

    python3 -m venv new-env
source new-env/bin/activate

  6. С помощью менеджера пакетов pip установите библиотеку ML SDK:

    pip install yandex-cloud-ml-sdk

Отправьте запрос

  1. Создайте файл test_ml.py и добавьте в него следующий код:

    from yandex_cloud_ml_sdk import YCloudML

sdk = YCloudML(
    folder_id="<идентификатор_каталога>", auth="<API-ключ_или_IAM-токен>"
)

model = sdk.chat.completions("<идентификатор_модели>", model_version="<идентификатор_версии>")
model = model.configure(temperature=0.3)
result = model.run(
    [
        {
            "role": "system",
            "text": "Ты умный ассистент"
        },
        {
            "role": "user",
            "text": "Привет! Какими науками занимался Альберт Эйнштейн?",
        },
    ]
)

for alternative in result:
    print(result[0].text)
    # Раскомментируйте следующую строку, чтобы получить полный ответ:
    # print(alternative)

    Где:

    • folder_id — идентификатор каталога Yandex Cloud.
    • authAPI-ключ или IAM-токен сервисного аккаунта, полученный ранее и необходимый для аутентификации в API.
    • <идентификатор модели> — идентификатор модели выделенного инстанса.
    • model_version — идентификатор версии модели.
    • temperature — чем выше значение этого параметра, тем более креативными и случайными будут ответы модели. Принимает значения от 0 (включительно) до 1 (включительно).

  2. Выполните созданный файл:

    python3 test_ml.py

    Результат:

    Альберт Эйнштейн был выдающимся физиком, труды которого в области теоретической физики, теоретической механики и философии науки стали фундаментальными. Он посвятил свою карьеру изучению основ Вселенной, включая теорию относительности, специальную и общую теорию относительности. Кроме того, Альберт Эйнштейн изучал:\n\n* термодинамику,\n* статистическую механику,\n* электромагнетизм,\n* квантовую теорию,\n* специальную теорию относительности и др.\n\nЕго работы по общей теории относительности получили широкое признание и оказали глубокое влияние на развитие современной физики.
