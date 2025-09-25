Связаться с намиПодключиться

Управлять метками инстанса

Статья создана
Обновлена 25 сентября 2025 г.

Добавить метку

  1. В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль ai.models.editor или выше.
  2. В списке сервисов выберите Foundation Models.
  3. На панели слева нажмите Инстансы
  4. В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Редактировать.
  5. Нажмите Добавить метку.
  6. Введите ключ и нажмите Enter.
  7. Введите значение и нажмите Enter.
  8. Нажмите Сохранить.

Удалить метку

  1. В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль ai.models.editor или выше.
  2. В списке сервисов выберите Foundation Models.
  3. На панели слева нажмите Инстансы
  4. В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Редактировать.
  5. в поле Метки выберите нужную метку. Нажмите справа от ее имени.
  6. Нажмите Сохранить.
