Управлять метками инстанса
Статья создана
Обновлена 25 сентября 2025 г.
Добавить метку
Консоль управления
- В консоли управления выберите каталог, на который у вашего аккаунта есть роль
ai.models.editorили выше.
- В списке сервисов выберите Foundation Models.
- На панели слева нажмите Инстансы
- В строке с нужным инстансом нажмите и выберите Редактировать.
- Нажмите Добавить метку.
- Введите ключ и нажмите Enter.
- Введите значение и нажмите Enter.
- Нажмите Сохранить.
Удалить метку
Консоль управления
- в поле Метки выберите нужную метку. Нажмите справа от ее имени.
- Нажмите Сохранить.