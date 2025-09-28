Вывод платформы на рынок с Yandex Cloud: опыт девелопера «Самолет»

О чём эта история
«Самолет» — крупнейшая строительная группа компаний России. В 2024 году она ввела в эксплуатацию более 1,3 млн м² недвижимости. Входящее в группу IT-подразделение «10D» обслуживает основные информационные системы девелопера. Его флагманский продукт — платформа для управления и автоматизации строительного цикла «Самолет 10D». Она содержит преднастроенные бизнес‑процессы и позволяет быстро решать большинство технологических и организационных задач.
«10D» за две недели развернула платформу в инфраструктуре Yandex Cloud, используя Yandex Managed Service for Kubernetes®, Yandex Managed Services for PostgreSQL и Yandex Object Storage. Благодаря высокой автоматизации ввод новых сервисов в эксплуатацию и подключение нового клиента теперь занимает один день. Раньше для этого нужно было 1–2 недели. Платформа запущена в коммерческую эксплуатацию, её начали использовать сторонние строительные компании.
Разместить платформу «Самолет 10D» в облаке и ускорить развёртывание решений для клиентов
В 2024 году группа «Самолет» решила вывести на российский рынок платформу «Самолет 10D», которую создавала для управления и автоматизации полного строительного цикла и раньше применяла только для собственных нужд. Решение доступно в виде комплексной экосистемы и в виде отдельных модулей для автоматизации конкретных процессов. Поскольку «Самолет 10D» используется и на строительных площадках, и в офисах застройщиков и подрядчиков, было важно обеспечить круглосуточный доступ ко всем инструментам платформы.
Платформу изначально создавали с прицелом на внешний рынок — её планировали предлагать сторонним организациям. Это потребовало развёртывания в отдельной инфраструктуре, вне собственных ЦОД. К тому же работа с персональными данными партнёрских клиентов предъявляла повышенные требования к безопасности. Поэтому компании был необходим вычислительный контур, который прошёл аудит по защите информации. Важным фактором также была возможность быстро масштабировать систему и оперативно подключать новых клиентов. При этом инфраструктура должна была быть максимально отказоустойчивой и простой в поддержке.
Учитывая эти требования, команда «10D» ориентировалась на облачное решение — одним из ключевых факторов стала возможность передать большую часть задач по обслуживанию инфраструктуры провайдеру. Это позволило бы сократить затраты, упростить поддержку и сосредоточиться на развитии самой платформы.
У специалистов «10D» был опыт работы с облачными платформами. Рассматривали несколько провайдеров, оценивая доступность и отказоустойчивость инфраструктуры, качество сервисов, их стоимость и возможности масштабирования. Важно было обеспечить проект необходимыми вычислительными ресурсами, инструментами для быстрого развёртывания сервисов и удобного управления инфраструктурой.
Также платформа должна была соответствовать 152‑ФЗ и требованиям ФСТЭК. Выбор пал на Yandex Cloud — платформа обеспечила высокую доступность, отказоустойчивость и качество технической поддержки, предложила широкий спектр управляемых сервисов, прозрачную систему биллинга и гибкую модель ценообразования.
Развёртывание «Самолет 10D» в Yandex Cloud за две недели
Разрабатывать платформу начали в 2019 году. «Самолет» сосредоточился на цифровизации основного бизнеса, понимая, что автоматизация отдельных процессов не решает всех насущных проблем. Требовалось решение, покрывающее весь жизненный цикл проекта. В платформу «Самолет 10D» входят восемь связанных модулей, охватывающих весь цикл девелопмента: от проектирования до сдачи квартир. Сегодня на рынке представлены семь продуктов платформы: «Управление закупками», «Документация», «Качество стройки и приёмка квартир», «Безопасность», «Управление девелопментом», «Проектирование» и AI-Monitoring.
Модули внедрялись внутри компании, а сама платформа размещалась на собственных серверах организации. Для хранения рабочих данных использовали СУБД PostgreSQL, а статическую информацию сохраняли на веб‑сервере. Для кеширования данных задействовали Yandex Managed Service for Valkey™.
В 2024 году команда переработала платформу, создав SaaS-решение с мультитенантной архитектурой для внешних клиентов, и перенесла его в инфраструктуру Yandex Cloud. Миграция заняла две недели, все работы команда «10D» произвела самостоятельно.
Сервисы «10D» развернули в Docker®‑контейнерах, для оркестрации использовали Yandex Managed Service for Kubernetes®. В качестве основной СУБД выбрали Yandex Managed Services for PostgreSQL. Для кеширования и устойчивой работы при высоких нагрузках применили Yandex Managed Service for Valkey™. Изображения, планы и документы хранят в Yandex Object Storage. Yandex Managed Service for Apache Kafka® служит шиной данных между сервисами, а Yandex Cloud CDN отвечает за ускорение доставки контента. Кроме того, в работе платформы задействовали Yandex Network Load Balancer, Yandex Identity and Access Management, Yandex Certificate Manager, Yandex Cloud DNS и Yandex Cloud Postbox. Для хранения конфигурации как кода используют Yandex Managed Service for GitLab.
Запуск платформы в коммерческую эксплуатацию
Платформу «Самолет 10D» запустили в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. Сейчас её используют более 30 строительных холдингов, а развёртывание решения для новых клиентов занимает всего один день.
Команда «10D» оптимизировала риски безопасности за счёт настройки ролей и групп пользователей, применения сервиса управления сертификатами, а также аудита безопасности с помощью Neocat. Подход Infrastructure as Code позволил специалистам следить за изменениями в инфраструктуре.
После миграции стало понятно, что стоимость эксплуатации в облаке ниже, чем при использовании собственной инфраструктуры. Кроме того, теперь компания может учитывать затраты на каждый сервис отдельно. При этом для поддержки облачного контура достаточно команды из трёх специалистов. Благодаря автоматизации ввод новых сервисов в эксплуатацию занимает один день вместо прежних 1–2 недель. Качество работы контролируют с помощью мониторинга инфраструктуры.
В ближайших планах — автоматизация развёртывания продуктов под каждого клиента.
Мнение
Выбирая облачного провайдера, мы в первую очередь искали надёжного партнёра для масштабирования бизнеса. Коллеги из Yandex Cloud показали высокий уровень профессионализма и оказывали необходимую помощь и поддержку на всех этапах проекта.