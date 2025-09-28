Вывод платформы на рынок с Yandex Cloud: опыт девелопера «Самолет»

В 2024 году группа «Самолет» решила вывести на российский рынок платформу «Самолет 10D», которую создавала для управления и автоматизации полного строительного цикла и раньше применяла только для собственных нужд. Решение доступно в виде комплексной экосистемы и в виде отдельных модулей для автоматизации конкретных процессов. Поскольку «Самолет 10D» используется и на строительных площадках, и в офисах застройщиков и подрядчиков, было важно обеспечить круглосуточный доступ ко всем инструментам платформы.

Платформу изначально создавали с прицелом на внешний рынок — её планировали предлагать сторонним организациям. Это потребовало развёртывания в отдельной инфраструктуре, вне собственных ЦОД. К тому же работа с персональными данными партнёрских клиентов предъявляла повышенные требования к безопасности. Поэтому компании был необходим вычислительный контур, который прошёл аудит по защите информации. Важным фактором также была возможность быстро масштабировать систему и оперативно подключать новых клиентов. При этом инфраструктура должна была быть максимально отказоустойчивой и простой в поддержке.

Учитывая эти требования, команда «10D» ориентировалась на облачное решение — одним из ключевых факторов стала возможность передать большую часть задач по обслуживанию инфраструктуры провайдеру. Это позволило бы сократить затраты, упростить поддержку и сосредоточиться на развитии самой платформы.

У специалистов «10D» был опыт работы с облачными платформами. Рассматривали несколько провайдеров, оценивая доступность и отказоустойчивость инфраструктуры, качество сервисов, их стоимость и возможности масштабирования. Важно было обеспечить проект необходимыми вычислительными ресурсами, инструментами для быстрого развёртывания сервисов и удобного управления инфраструктурой.

Также платформа должна была соответствовать 152‑ФЗ и требованиям ФСТЭК. Выбор пал на Yandex Cloud — платформа обеспечила высокую доступность, отказоустойчивость и качество технической поддержки, предложила широкий спектр управляемых сервисов, прозрачную систему биллинга и гибкую модель ценообразования.