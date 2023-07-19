Перенос realtime базы данных сервиса «ГдеМои» в Yandex Cloud

«Спутник‑техника» предоставляет решения для дистанционного мониторинга подвижных объектов — транспорта, сотрудников, грузов. Компания работает на этом рынке с 2005 года и оказывает услуги как в России, так и за рубежом. Для отслеживания геолокаций компания разработала сервис «ГдеМои», основанный на технологиях GPS, ГЛОНАСС, LBS. Ежедневно в базу данных поступает 0,5—1 Гб данных с трекеров и датчиков из российского сегмента рынка.

Постоянно растущий объём данных требует инфраструктуру, которая легко масштабируется, устойчива к отказам и позволяет клиенту в любой момент получить доступ к данным за предыдущий период. Для этого компания решила использовать облачные технологии. Кроме того, такое решение снижает эксплуатационные расходы на обслуживание инфраструктуры.

Сервис «ГдеМои» работает с российскими пользователями, поэтому компания решила перенести базу данных на российскую облачную платформу.

Компания уже имела опыт работы с облачными технологиями. При поиске поставщика особое внимание уделялось наличию технической поддержки, которая сможет оперативно реагировать на возникающие трудности. Также критерием выбора было и расположение подрядчика — сервис «ГдеМои» работает в России, поэтому требуется соблюдать нормы законодательства в области обеспечения безопасности хранения и обработки данных, такие как 152‑ФЗ.

Оценив предложения нескольких облачных провайдеров, компания решила разместить сервис «ГдеМои» в Yandex Cloud, так как платформа полностью удовлетворяет требованиям в области информационной безопасности, предоставляет широкие возможности масштабирования и качественную техническую поддержку.