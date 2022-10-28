NoSQL: виды, особенности и применение

NoSQL — это семейство нереляционных баз данных. В них разработчики отошли от использования традиционной табличной модели представления информации.
Уже само название заявляет, что управлять данными можно не только с помощью Structured Query Language (SQL), т. е. языка структурированных запросов.
Модель NoSQL появилась в ответ на необходимость оперативно обрабатывать действительно огромные объёмы данных. Поэтому NoSQL по большей части заточена под масштабирование по горизонтали и работу с недостаточно структурированными или постоянно меняющимися данными.
Почему появилась модель NoSQL
Расцвет реляционных (relation — «связь, взаимосвязь») баз данных пришёлся на 80-е годы, когда в БД в основном хранили текстовые документы и изображения. Однако с развитием технологий и ростом объёма обрабатываемой информации реляционные СУБД перестали справляться со всеми задачами одинаково хорошо. Термин NoSQL впервые прозвучал в 1998 году: его применил итальянский учёный Карло Строцци для описания своей open source СУБД. При разработке он отказался от SQL, а также от основного принципа реляционных СУБД — ACID (atomicity, consistency, isolation, durability).
В начале XXI века NoSQL БД стали популярны, в том числе у корпораций. Чтобы решить проблемы параллельных вычислений с очень большим объёмом информации и масштабируемости, Google построила на основе модели распределённых вычислений MapReduce колоночное хранилище. На базе этих технологий выросло целое семейство высокодоступных open source СУБД.
Основные причины появления NoSQL:
Возникла потребность в распределённых СУБД. Появление IT-корпораций, глобальных приложений, социальных сетей потребовало масштабирования баз данных. Вертикальное масштабирование железа — удовольствие дорогое, а шардированию реляционные БД поддаются плохо: чем больше в системе серверов, тем больше усилий требуется для поддержания согласованности данных в узлах.
Работа с данными ускорилась. В отличие от нереляционных БД, SQL запрашивает данные из нескольких таблиц. А когда количество информации растёт, таблиц и связей становится слишком много, поэтому скорость получения ответа на запрос снижается.
Разработчики стремились избавиться от ограниченности реляционных схем. Жёсткая реляционная модель подходит не для всех предметных областей. Иногда они слишком сложны или часто требуют корректировки данных. В итоге получается либо нагромождение избыточного количества таблиц, либо плохо структурированная предметная область.
SQL vs. NoSQL: в чём разница
Управление
Работа с реляционной базой строится на общепринятом языке SQL. У NoSQL СУБД нет единого стандарта: у каждой такой базы индивидуальный подход к записи, хранению и извлечению данных. Поиск информации может вестись, например, по парам «ключ — значение» или по наборам столбцов.
Структура
Для реляционных БД необходима фиксированная схема — точное описание структуры таблицы, её полей и ограничений. Данные в строках таблиц должны быть нормализованы, а добавление нового свойства влечёт за собой изменение всей схемы. Этот подход эффективен, когда необходима стабильность и чёткая структура. Нереляционные СУБД существуют по другим принципам и законам, в них структура не регламентирована, отсюда и принципиальное отличие NoSQL от реляционных БД — их гибкость.
СУБД без SQL позволяют записывать и получать неструктурированную информацию, дают возможность менять схемы и запросы в соответствии с требованиями к данным. Когда речь идёт о работе с time-series data, информацией без взаимосвязи, о хранении документов с разной структурой и высокой степенью вложенности, то именно NoSQL показывают большую скорость и производительность.
ACID-транзакции
При разработке NoSQL были смягчены жесткие требования к транзакциям. Основные принципы ACID гарантируют, что целостность и согласованность данных в реляционных хранилищах будет обеспечена даже при сбоях. Поскольку для ряда задач в строгом следовании ACID нет никакой необходимости, NoSQL-базы чаще всего предлагают компромисс и принципы BASE:
система обеспечивает базовую доступность (Basic Availability), т. е. каждый запрос будет обязательно завершён, успешно или нет;
система пребывает в гибком состоянии (Soft-state) — очерёдность записей соблюдать необязательно, реплики могут какое-то время находиться в несогласованном состоянии, а система может самостоятельно изменяться для достижения согласованности;
все данные всё равно достигнут согласованности (Eventual Consistency).
Плюсы NoSQL
Гибкость модели данных
NoSQL-подход разрешает группировать любой набор данных и их связей. Объект данных при этом может быть многосоставным: нормализация в NoSQL не требуется. Это свойство будет полезно, например, стартапам, когда модель хранилища данных меняется во время разработки самого продукта и в начале работы не удаётся спрогнозировать финальную архитектуру БД.
Доступность данных
Благодаря механизмам отказоустойчивости секций, в том числе репликации и шардированию, NoSQL способна в любой момент обслужить входящий запрос и вернуть не ошибочный ответ. Избыточность и отказоустойчивость достигаются благодаря репликации данных на узлах. И даже если реплики окажутся недоступны, можно произвести запись в базу данных. По мере доступности узлов каждая реплика будет обновлена.
Лучшая масштабируемость
Поскольку между записями в NoSQL нет жёсткой связи, данные можно дробить и хранить на нескольких независимых серверах. Горизонтальное масштабирование легче и дешевле, чем вертикальное, присущее SQL-моделям. Производительность реляционной системы БД увеличивается с помощью дополнительного дорогого оборудования (и то не бесконечно), а в нереляционных БД — с помощью добавления новых узлов. Это делает NoSQL более удобными при взаимодействии с большими или меняющимися наборами данных.
Высокая производительность
Благодаря оптимизации баз под определённые виды моделей данных скорость представления информации часто превосходит скорость SQL-базы. Например, если необходимые записи хранятся в одном документе, больше нет потребности в операции JOIN. Это упрощает процесс, когда необходимо провести аналитику над данными, агрегацию или расчёты внутри сущности.
Экономия ресурсов
Горизонтальное масштабирование позволяет сократить количество дорогостоящих серверов. А поскольку большинство NoSQL являются open source проектами, можно экономить на подписке и поддержке. Или развернуть и эксплуатировать базы данных в облачном сервисе: NoSQL благодаря распределённости и горизонтальной масштабируемости прекрасно для этого подходят.
Для каких задач подходят NoSQL базы данных
Если реляционные СУБД на протяжении многих лет были универсальным решением, то с развитием NoSQL у разработчиков появился выбор: теперь базы данных реально подобрать под конкретные задачи.
NoSQL-СУБД различаются моделями данных, а также подходом к распределённости и репликации. Выделяют четыре основные категории нереляционных БД.
Базы данных по принципу «ключ — значение» (key-value store)
В этой БД записи хранятся в парах «ключ — значение», где ключ выступает уникальным идентификатором. Ключи и значения фиксируются в виде простой или составной информации. Эти хранилища максимально быстро реагируют на запросы информации и прекрасно масштабируются.
Key-value СУБД часто используется для систем, в которых скорость является приоритетом, а данные не слишком сложные. Например, для хранения кеша данных, онлайн-списков, обработки истечения срока действия, разделения сеансов, построения рейтинга и прочих задач.
Яркий пример key-value store БД — Redis. Ей пользуются Airbnb, Slack, Twitter и Uber. Система целиком работает в оперативной памяти, что позволяет информации считываться и записываться намного быстрее, чем даже на очень шустрые твердотельные накопители.
Эти БД имеют свои столбцы и строки, но информация записывается в колонки. Колонки между собой не связаны, поэтому удаление или добавление новых свойств не затрагивает остальную систему. Отсутствие заранее заданной схемы позволяет хранить в этих NoSQL-базах записи без чёткой структуры.
В традиционной СУБД при выполнении запроса сканируется вся таблица, а информация из всей строки извлекается целиком. В колоночных БД выгружаются только необходимые значения, поскольку поиск ведётся по отдельным столбцам. Такой подход колоночных NoSQL баз к хранению информации позволяет быстро получать данные из больших таблиц для анализа. А возможность сильного сжатия данных экономит много места на диске.
В этой категории существуют базы ClickHouse, Vertica, Cassandra и другие. Netflix, например, использует в том числе хранилище Cassandra: база легко масштабируется, и у неё нет единых точек отказа.
Yandex предлагает поддержку в развёртывании кластера аналитической базы данных ClickHouse. Эта СУБД создавалась под требования Яндекс Метрики — веб-аналитического инструмента, которому необходимо максимально быстро выполнять запросы, обрабатывать данные в реальном времени и хранить петабайты информации. ClickHouse отвечает всем этим требованиям и поэтому активно используется для внутренней аналитики, аналитики веб-проектов и мобильных приложений и мониторинга инцидентов в сервисах.
ClickHouse не похожа на большинство других NoSQL баз данных, поскольку в качестве языка запросов использует SQL, пускай и немного модифицированный. Но в то же время благодаря столбцовому хранению данные из этой СУБД считываются только из нужных колонок, а физическая сортировка информации по первичному ключу помогает быстро получить конкретные значения или диапазоны. В отличие от традиционных СУБД ClickHouse позволяет построить кластер очень большого размера и обеспечить отказоустойчивость системы.
Преимуществами ClickHouse уже пользуются OZON, Райффайзен Банк, S7 Airlines. Социальная сеть ВКонтакте использует эту СУБД для хранения и чтения отладочных логов, у eBay в ClickHouse хранятся журналы, метрики и события. В Яндексе на этой колоночной базе данных работают электронная почта, Яндекс Маркет, Яндекс Метрика, Яндекс Директ и Яндекс Вебмастер.
Документоориентированные базы данных (Document-oriented store)
В БД этого типа данные записываются в документы и хранятся в формате, подобном JSON. Таким хранилищам свойственны иерархичность (документы складываются в коллекции, а коллекции группируются логически) и гибкость (значения, свойства и их структура может меняться в процессе разработки).
Document-oriented-модель хороша в проектах, где нужно обрабатывать большой объём данных без четкой структуры, а также для работы со множеством уникальных документов, которые со временем требуют изменений. Например, для каталогов товаров, соцсетей, платформ с блогами и видео, геоаналитики и в других сферах.
Классический пример такой нереляционной СУБД — MongoDB
Гибкость MongoDB даёт широкий выбор способов моделирования данных. Такая модель облегчает хранение массивов и других сложных структур. Ориентированная на документы база данных прекрасно показывает себя при большом потоке запросов в реальном времени, поэтому может стать частью социальной сети. Также она подойдёт для кеширования данных и создания брокера очередей. И всё это вкупе с отказоустойчивостью, простым масштабированием за несколько минут и высокими показателями безопасности данных.
Элементы базы данных хранятся в узлах (вершинах), между узлами существуют ребра, которые определяют отношения элементов друг к другу. У ребра есть начальный и конечный узел, направление и тип (связи действия, права владения, «родитель — ребёнок» и пр.). Главная особенность графовых БД — хранение не только сущностей данных, но и взаимосвязей, тогда как в реляционных БД соединения между элементами требует дополнительных вычислений.
Благодаря такой модели данных graph store NoSQL используются для выполнения задач, ориентированных на связи: для алгоритмов рекомендаций контента, социальных сетей, обнаружения случаев сетевого мошенничества.
Для доступа к таким БД необходим язык запросов, но, поскольку общепринятых стандартов у NoSQL нет, для разных типов графовых баз данных понадобится индивидуальный подход. К графовым относятся базы данных Neo4j, OrientDB.
Как выбрать базу данных
С появлением такого разнообразия баз данных пропала необходимость останавливаться на каком-то одном варианте. Теперь можно не создавать единое монолитное приложение, а решать разные задачи бизнеса с помощью подходящих для этого микросервисов.
Выбрать NoSQL стоит в тех случаях, когда:
нужно хранить большие объёмы неструктурированных или быстро меняющихся данных;
нет возможности описать схему СУБД до начала проектирования базы данных или предполагается, что в процессе работы архитектура хранилища будет меняться;
необходимо быстро без большой предварительной подготовки запустить прототип продукта;
требуется высокая масштабируемость системы без лишних ресурсозатрат;
строгой согласованностью можно пожертвовать ради производительности и доступности.
