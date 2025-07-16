Инновации в международном страховании: что будет полезно российскому рынку

InsurTech — это технологии, которые помогают страховым компаниям переосмыслить и автоматизировать устоявшиеся процессы. По данным Fortune Business Insights, в 2024 году этот сектор оценивался почти в 16 млрд долларов. К 2032 году он может вырасти в шесть раз — до 96 млрд, отражая стремительный рост спроса на цифровые технологии среди страховщиков.

В этой статье Дарья Чалых, руководитель направления по работе с заказчиками страховой отрасли Yandex Cloud, рассказывает о трендах международного рынка страхования и технологиях, которые меняют индустрию прямо сейчас.

Искусственный интеллект против страхового мошенничества

По оценке Business Insider, ежегодные убытки страховых компаний США от мошенничества достигают 308,6 млрд долларов — это 12% от всех страховых выплат. Сценарии разнообразные: от подстроенных аварий и подделки документов до умышленной порчи застрахованного имущества.

Один из самых эффективных инструментов в борьбе с фродом — искусственный интеллект. Системы машинного обучения анализируют большие объёмы данных в реальном времени и выявляют подозрительные действия до того, как произойдёт выплата.

ИИ‑модели обучаются на законных транзакциях: изучают поведение клиентов, распознают реальные повреждения или травмы, оценивают ущерб по настоящим кейсам. На основе этих данных формируется эталонная база, которая служит фундаментом для дальнейшего выявления аномалий и подозрительных паттернов. Благодаря этому страховщики могут не только предупреждать мошенничество, но и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Так, американский стартап CertifID разработал платформу, которая защищает участников сделок с недвижимостью: риелторов, юристов и покупателей. Система проводит цифровую идентификацию, проверяет устройства и банковские реквизиты, а также страхует переводы крупных сумм, подтверждая личность всех сторон перед завершением транзакции.

Автоматизация оценки ущерба и предотвращения рисков

ИИ сегодня не только защищает от мошенничества, но и значительно упрощает оценку ущерба — особенно в автостраховании. Современные алгоритмы за считаные минуты анализируют состояние автомобиля: распознают вмятины, царапины и недостающие детали.

Решения на основе искусственного интеллекта активно внедряют крупные игроки рынка. Например, компания Tractable — разработчик технологий для оценки повреждений транспорта и имущества — ежегодно обрабатывает через свою платформу страховые претензии на сумму около 7 млрд долларов. Среди её клиентов — ведущие страховщики, такие как Aviva, Geico и Admiral.

Помимо оценки и решения уже возникших проблем, ИИ применяют для предотвращения страховых случаев. Алгоритмы обрабатывают большие объёмы данных о прошлых авариях, находят повторяющиеся сценарии и формируют рекомендации по снижению рисков.