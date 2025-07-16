Инновации в международном страховании: что будет полезно российскому рынку

InsurTech — это технологии, которые помогают страховым компаниям переосмыслить и автоматизировать устоявшиеся процессы. По данным Fortune Business Insights, в 2024 году этот сектор оценивался почти в 16 млрд долларов. К 2032 году он может вырасти в шесть раз — до 96 млрд, отражая стремительный рост спроса на цифровые технологии среди страховщиков.
В этой статье Дарья Чалых, руководитель направления по работе с заказчиками страховой отрасли Yandex Cloud, рассказывает о трендах международного рынка страхования и технологиях, которые меняют индустрию прямо сейчас.
Искусственный интеллект против страхового мошенничества
По оценке Business Insider, ежегодные убытки страховых компаний США от мошенничества достигают 308,6 млрд долларов — это 12% от всех страховых выплат. Сценарии разнообразные: от подстроенных аварий и подделки документов до умышленной порчи застрахованного имущества.
Один из самых эффективных инструментов в борьбе с фродом — искусственный интеллект. Системы машинного обучения анализируют большие объёмы данных в реальном времени и выявляют подозрительные действия до того, как произойдёт выплата.
ИИ‑модели обучаются на законных транзакциях: изучают поведение клиентов, распознают реальные повреждения или травмы, оценивают ущерб по настоящим кейсам. На основе этих данных формируется эталонная база, которая служит фундаментом для дальнейшего выявления аномалий и подозрительных паттернов. Благодаря этому страховщики могут не только предупреждать мошенничество, но и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
Так, американский стартап CertifID разработал платформу, которая защищает участников сделок с недвижимостью: риелторов, юристов и покупателей. Система проводит цифровую идентификацию, проверяет устройства и банковские реквизиты, а также страхует переводы крупных сумм, подтверждая личность всех сторон перед завершением транзакции.
Автоматизация оценки ущерба и предотвращения рисков
ИИ сегодня не только защищает от мошенничества, но и значительно упрощает оценку ущерба — особенно в автостраховании. Современные алгоритмы за считаные минуты анализируют состояние автомобиля: распознают вмятины, царапины и недостающие детали.
Решения на основе искусственного интеллекта активно внедряют крупные игроки рынка. Например, компания Tractable — разработчик технологий для оценки повреждений транспорта и имущества — ежегодно обрабатывает через свою платформу страховые претензии на сумму около 7 млрд долларов. Среди её клиентов — ведущие страховщики, такие как Aviva, Geico и Admiral.
Помимо оценки и решения уже возникших проблем, ИИ применяют для предотвращения страховых случаев. Алгоритмы обрабатывают большие объёмы данных о прошлых авариях, находят повторяющиеся сценарии и формируют рекомендации по снижению рисков.
На нашей платформе для построения и обучения ML‑моделей страховщики могут использовать Yandex DataSphere — облачный сервис для ML‑разработки. Он позволяет быстро запускать эксперименты, обучать модели на больших объёмах данных и интегрировать их в продакшн‑среду без необходимости разворачивать собственную инфраструктуру.
Mains Lab, компания по разработке решений на базе ИИ для страховых и медицинских организаций, разместила в Yandex Cloud свою модель оценки повреждений автомобилей. Система развёрнута на трёх виртуальных машинах: одна — для распознавания повреждений, вторая — для ручной доразметки и бэкенда, третья — для балансировки нагрузки.
Благодаря переходу в облако компания сократила время оценки повреждений с 15 до 11 минут. Это позволило оптимизировать выплаты и снизить расходы на 10–15%, а также уменьшить очереди в офисах. За время работы количество кейсов выросло на 30%, число клиентов удвоилось, а объём данных увеличился на 3 ТБ.
Аналитика данных для развития бизнеса
Аналитика данных помогает работать с большими объёмами информации. Процесс состоит из трёх этапов: сбор, обработка и анализ данных. В результате получается наглядная картина, которую можно представить в виде графиков и диаграмм. Это позволяет принимать взвешенные решения на основе структурированной информации.
Диаграммы и графики: как выбрать правильную визуализацию данных
В страховании аналитику данных применяют для оптимизации всех процессов, от оценки рисков до управления претензиями. По данным исследования Deloitte 2023 года, 76% руководителей страховых компаний считают аналитику данных критически важной для модернизации бизнеса.
Кроме того, в страховании её используют в разных сферах:
борьбе с мошенничеством через анализ источников информации,
оптимизации управления претензиями с помощью автоматизации рутинных задач,
прогнозировании всплесков обращений,
персонализации услуг на основе детальной оценки рисков и поведения клиентов,
планировании рисков в реальном времени.
IT‑компания VegaIT разработала для страхового брокера движок, объединяющий около 20 различных приложений. Система построена на принципах ETL (Extract, Transform, Load), где данные извлекаются из источников, преобразуются и загружаются в целевую базу данных. Она содержит в себе информацию о клиентах, проектах, долях рынка и страховщиках. Решение VegaIT позволило централизовать разрозненные источники в едином хранилище и упростить процесс ввода и визуализации информации.
Для работы с большими объёмами данных используют ИИ. Так, NuSummit разработала для страховой компании комплексную систему на базе генеративного ИИ с использованием модели GPT 3.5 Turbo. Она позволила автоматизировать анализ данных о производительности бизнеса.
Система поддерживает обработку естественного языка, мгновенное создание аналитики и визуализаций, настройку KPI и работу с фильтрами. А ещё — помогает экономить время на получение аналитической информации и повышает безопасность данных благодаря работе внутри корпоративного файервола.
Yandex DataLens позволяет строить интерактивные дашборды и анализировать ключевые бизнес‑показатели в реальном времени, в том числе страховым компаниям. Сервис можно подключить к различным источникам данных — от облачных хранилищ до SQL‑баз. Он не требует написания кода, что ускоряет внедрение и упрощает аналитику для команд без технического бэкграунда.
Ранее «Ренессанс страхование» мигрировала с Tableau на Yandex DataLens, перенеся 36 дашбордов и обеспечив работу 400 пользователей. Для создания аналитических отчётов внедрили распределённую архитектуру с расчётами на MySQL® и хранением данных в PostgreSQL в облаке. В результате компания ускорила подготовку аналитики, упростила работу с дашбордами и сократила расходы на лицензии.
Дашборд с визуализацией данных HR-отдела «Ренессанс страхования»
IoT для снижения стоимости полисов
Интернет вещей — это система умных устройств, которые обмениваются информацией без участия человека. Например, технологии умного дома, фитнес‑трекеры и автомобили.
Интернет вещей: как цифровые технологии меняют бизнес и повседневную жизнь
Эти устройства отслеживают образ жизни клиентов в реальном времени и помогают страховщикам устанавливать индивидуальные цены. Например, в автостраховании это работает так: кто водит машину аккуратно — платит меньше, а кто ездит рискованно — больше. Медицинские страховки предлагают бонусы за здоровый образ жизни, основываясь на информации с фитнес‑трекеров.
Такие технологии уже активно используются на рынке. Так, страховая компания из США Progressive Insurance внедрила систему Snapshots, с помощью которой клиенты получают скидку за безопасное вождение. По данным сервиса подбора полисов AutoInsurance.com, аккуратные водители экономят около 230 долларов при продлении полиса.
Snapshots отслеживает стиль вождения через специальное устройство или мобильное приложение, оценивая торможение, время вождения, пробег и использование телефона за рулём. Единичные нарушения существенно не влияют на тариф полиса, но если делать это регулярно, сумма заметно увеличится.
Массово IoT‑решения пока не используются в отечественном страховании, но умные устройства Яндекса могут расширить возможности страховой экосистемы. Например, умные камеры, датчики окружающей среды и розетки — с мониторингом имущества.
Киберстрахование как ключевой элемент безопасности бизнеса
Киберстрахование помогает компаниям защищаться от рисков, связанных с цифровыми атаками и утечками данных. С помощью технологий страховщики не только компенсируют убытки после инцидентов, но и помогают заранее предотвратить их.
Этим направлением всё активнее занимаются IT‑стартапы — они разрабатывают решения, которые повышают цифровую безопасность и упрощают доступ к киберстрахованию. Одно из них — облачная платформа CyberCube, которая анализирует киберугрозы и помогает страховым компаниям принимать решения по полисам, рассчитывать риски и управлять договорами с клиентами. Основное преимущество этого решения — способность систем быстро подстраиваться под изменяющиеся требования бизнеса и динамику киберугроз. Платформа позволяет организациям и их службам безопасности контролировать все элементы защиты через централизованный портал управления. Кроме того, компании существенно экономят, отказываясь от собственной технической инфраструктуры и её обслуживания.
Один из ключевых инструментов платформы — система Portfolio Manager. Она позволяет моделировать различные сценарии и генерировать информацию о возможных убытках для страховой биржи Lloyd’s. Платформа активно сотрудничает с Lloyd’s, обеспечивая соответствие своих моделей требованиям сбора данных о реалистичных сценариях катастроф.
Французский стартап Stoïk помогает малому и среднему бизнесу с доступом к киберстраховым услугам. Компания создала специальную цифровую платформу для страховых брокеров, которая упрощает процесс продажи киберстраховок. У платформы есть инструменты для мониторинга рисков и обеспечения безопасности. Они еженедельно оценивают IT‑инфраструктуры компаний и помогают повышать осведомлённость о фишинговых атаках.
Мы вместе с «АльфаСтрахованием» запустили направление по страхованию рисков потери данных и сбоев облачной инфраструктуры. Проект включал различные страховые пакеты: базовые с выплатами до 20 млн рублей для малого бизнеса и расширенные программы с компенсациями от 150 млн рублей для крупных клиентов с годовым потреблением облачных услуг от 15 млн рублей.
Также для своих клиентов мы создали единый информационный ресурс о вопросах безопасности. Это централизованная платформа, где собрана вся необходимая информация о мерах защиты данных и соответствии отраслевым стандартам. На портале представлены отчёты о соответствии международным стандартам, документация по безопасности, описание технических и организационных мер защиты.
Цифровизация страхового сервиса с помощью облачных решений
Облачные технологии помогают страховым компаниям эффективнее работать с данными: обеспечивают быстрый доступ к информации из любой точки мира, автоматизируют обработку договоров и заявлений, позволяют быстрее рассчитывать стоимость страховых полисов.
Благодаря облачным платформам компании могут быстро масштабировать сервисы, ускорять обработку документов и безопасно хранить большие объёмы информации. Современные решения позволяют анализировать риски в реальном времени и объединять все системы — от мобильных приложений до корпоративных сервисов — в единую экосистему.
Яркий пример технического взаимодействия страховой компании с облачной платформой — партнёрство Admiral и Google Cloud. Оно строится вокруг трёх направлений развития:
Данные и искусственный интеллект. Admiral активно использует возможности Google Cloud в области аналитики данных, машинного обучения и генеративного ИИ.
Цифровой клиентский опыт выходит на новый уровень благодаря централизации данных. Admiral стремится предоставлять персонализированные и бесшовные цифровые сервисы клиентам, улучшая взаимодействие с индивидуальными предложениями и услугами.
Операционные процессы развиваются благодаря размещению ключевых платформ управления полисами на Google Cloud. Это позволяет Admiral быстро масштабировать технологии, удовлетворять растущий спрос клиентов и сокращать время вывода новых функций на рынок.
InsurTech в борьбе с природными катастрофами
Современные технологии помогают лучше готовиться к стихийным бедствиям, быстрее реагировать на них и эффективнее восстанавливать последствия катастроф.
Так, предиктивные системы аналитики умеют обрабатывать огромные массивы данных для прогнозирования ураганов или лесных пожаров задолго до их возникновения. Они анализируют данные со спутниковых снимков, из метеорологических отчётов и исторических архивов.
FloodMapp — система мониторинга наводнений, которая в реальном времени собирает и анализирует данные о рисках затопления. Благодаря точным прогнозам страховщики могут разрабатывать более выгодные и надёжные полисы, учитывающие реальные угрозы для конкретных территорий. Платформу активно используют страховые компании и государственные учреждения Австралии для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Один из кейсов компании — маршрутизация трафика в Норфолке. FloodMapp работает по всему городу и моделирует прибрежные, речные и дождевые наводнения в реальном времени с часовым обновлением. Благодаря этому местные жители оперативно узнают о затопленных дорогах, а экстренные службы и страховые компании готовы к наводнениям заранее
Центр технологий для общества Yandex Cloud развивает направление социально‑ответственных проектов в области образования и науки, здравоохранения, экологии и культуры. Он помогает с реализацией проектов на всех этапах, предоставляет экспертную оценку, доступ к технологиям и ресурсам.
Один из проектов центра — «Чистый берег», придуманный для борьбы с загрязнением пляжей. Для него создали специальную нейросеть, которая автоматически определяет места скопления мусора на побережьях и классифицирует его типы.
Для мониторинга накопления и перемещения загрязнений используется Yandex DataLens
Тестирование в Кроноцком заповеднике подтвердило эффективность системы: она не только выявила главные источники загрязнения, но и позволила оптимизировать процесс уборки, освободив специалистов от монотонной работы с данными.
Инновации в страховании — уже норма
Цифровая революция в страховом секторе набирает обороты, поэтому не только международные, но и российские компании активно внедряют передовые технологические решения. Платформа Yandex Cloud предлагает комплекс инновационных инструментов, которые уже сегодня помогают участникам рынка повышать эффективность бизнес‑процессов и улучшать клиентский опыт.
Для обсуждения актуальных трендов и обмена практическим опытом мы регулярно проводим профессиональные встречи Talk.Insurance. На мероприятии в апреле 2025 года эксперты рынка сосредоточились на практическом применении GPT‑технологий и речевой аналитики. Участники сошлись во мнении, что ИИ перестал быть просто конкурентным преимуществом и стал новой нормой отрасли. Приоритетом сегодня становится обмен опытом и адаптация к новым технологическим реалиям.
Следующая встреча Talk.Insurance запланирована на конец августа 2025 года. Следите за обновлениями по мероприятию на сайте или регистрируйтесь уже сейчас.
Дарья Чалых
Руководитель направления по работе с заказчиками страховой отрасли Yandex Cloud