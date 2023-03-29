Миграция в Yandex DataLens: опыт «Ренессанс Страхование»

«Группа Ренессанс страхование» — цифровой лидер на страховом рынке России. Компания обслуживает 4 миллиона клиентов. Она работает более 25 лет и за это время накопила огромное количество информации о своих клиентах, их страховых случаях и объектах страхования. Полученные данные нужно было постоянно обрабатывать. Для этого команда «Ренессанс страхование» создала DWH, а затем внедрила продукты для анализа, структурирования и визуализации информации. Результаты использовали, чтобы разрабатывать более эффективные и конкурентоспособные продукты страхования, а также принимать управленческие решения.

Для обработки и визуализации данных компания применяла разные BI‑продукты, в том числе Tableau. В 2022 году приняли несколько решений:

Постепенно отказаться от использования физических дата‑центров и перейти на облачную платформу. Поводом стали проблемы с инфраструктурой из‑за стареющего парка собственных серверов. Снизить риск использования международных лицензионных продуктов — перейти на Open Source либо другие доступные решения. Перевести всю отчётность компании на один BI‑инструмент для удобства поддержки и развития.

В «Ренессанс страхование» рассматривали несколько решений, доступных на рынке, но они или не удовлетворяли все потребности компании, или требовали приобретать дорогостоящую лицензию. По итогам поисков и тестов предложение Yandex Cloud оказалось для «Ренессанс страхование» оптимальным и технически удобным.

Страховые компании работают с большим количеством персональных данных. Их необходимо правильно хранить и защищать. Платформа Yandex Cloud и все её сервисы соответствуют современным российским и международным стандартам безопасности, что имеет критическое значение при работе с такой информацией. В частности, это касается выполнения требований федерального закона № 152 «О персональных данных». Клиенты Yandex Cloud могут обрабатывать в облаке любые категории персональных данных.