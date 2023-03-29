Миграция в Yandex DataLens: опыт «Ренессанс Страхование»

О чём история
В «Ренессанс страхование» всего за три месяца реализовали проект миграции с Tableau на Yandex DataLens с 36 дашбордами и 400 пользователями. При этом в компании упростили подготовку данных и повысили скорость работы с дашбордами.
Задача компании
«Группа Ренессанс страхование» — цифровой лидер на страховом рынке России. Компания обслуживает 4 миллиона клиентов. Она работает более 25 лет и за это время накопила огромное количество информации о своих клиентах, их страховых случаях и объектах страхования. Полученные данные нужно было постоянно обрабатывать. Для этого команда «Ренессанс страхование» создала DWH, а затем внедрила продукты для анализа, структурирования и визуализации информации. Результаты использовали, чтобы разрабатывать более эффективные и конкурентоспособные продукты страхования, а также принимать управленческие решения.
Для обработки и визуализации данных компания применяла разные BI‑продукты, в том числе Tableau. В 2022 году приняли несколько решений:
- Постепенно отказаться от использования физических дата‑центров и перейти на облачную платформу. Поводом стали проблемы с инфраструктурой из‑за стареющего парка собственных серверов.
- Снизить риск использования международных лицензионных продуктов — перейти на Open Source либо другие доступные решения.
- Перевести всю отчётность компании на один BI‑инструмент для удобства поддержки и развития.
В «Ренессанс страхование» рассматривали несколько решений, доступных на рынке, но они или не удовлетворяли все потребности компании, или требовали приобретать дорогостоящую лицензию. По итогам поисков и тестов предложение Yandex Cloud оказалось для «Ренессанс страхование» оптимальным и технически удобным.
Страховые компании работают с большим количеством персональных данных. Их необходимо правильно хранить и защищать. Платформа Yandex Cloud и все её сервисы соответствуют современным российским и международным стандартам безопасности, что имеет критическое значение при работе с такой информацией. В частности, это касается выполнения требований федерального закона № 152 «О персональных данных». Клиенты Yandex Cloud могут обрабатывать в облаке любые категории персональных данных.
Успешная миграция за три месяца
Для визуализации и анализа данных был выбран облачный сервис Yandex DataLens. Он предоставляется бесплатно и без ограничений на количество пользователей и запросов, а также поддерживает работу напрямую с различными источниками данных. Это было важным требованием при миграции с Tableau, потому что текущее решение реализовано с такой функциональностью, и пользователи не хотели потерять то, к чему привыкли.
DataLens также позволяет визуализировать данные и создавать дашборды с ключевыми бизнес‑метриками, комбинировать данные из разных источников в одном дашборде, использовать дополнительные типы подключений, шаблоны дашбордов, датасеты и геослои.
Для нас переход в облако — наиболее оптимальный способ закрытия бизнес‑рисков. Не говоря уже об удобстве в управлении инфраструктурой. Мы выбрали Yandex Cloud в качестве провайдера, поскольку коллеги обладают очень сильной внутренней экспертизой и строят свою платформу самостоятельно, то есть не зависят от внешних технологий.Илья Френклах,вице‑президент «Ренессанс страхование»
Чтобы создавать аналитические отчёты в Yandex DataLens почти в реальном времени, была разработана распределённая архитектура. Все расчёты производятся на виртуальной машине с сервером MySQL. Данные обрабатываются и формируются в датасеты, которые передаются в озеро данных в другую базу данных PostgreSQL в облаке. Отделение сервера с расчётами от сервера, который видят пользователи, значительно ускорило выгрузку очень больших отчётов. Это стало особенно актуально, когда DataLens начала использовать практически вся компания и количество одновременно работающих пользователей могло достигать 400 человек.
Миграцию 36 дашбордов с прежнего провайдера на Yandex DataLens удалось провести за три месяца, на неделю раньше запланированного срока. При переносе данных существенных препятствий не возникло, так как технические специалисты Yandex Cloud оказывали полное сопровождение миграции и помогали, когда это было необходимо, например если возникали вопросы о формулах.
Первым отделом, который полностью переехал в Yandex DataLens, стал HR. Они построили отчётность по всей работе: от текущего состояния сотрудников до выходных интервью, в которых проводится аналитика причин увольнения.
Так как HR затрагивает все отделы компании, они заразили своим воодушевлением по работе с Yandex DataLens всех коллег: от ИТ до работы с клиентами и продажами. Важным фактором при миграции в Yandex DataLens стала возможность не загружать данные из базы в сервис, как было при использовании предыдущего решения. Это серьезно упрощает процесс начала работы с дашбордами для новых пользователей.
Вся группа в DataLens
Использование Yandex DataLens позволило сократить время подготовки аналитики, упростить работу пользователей с дашбордами, что благоприятно повлияло на координацию работы департаментов и скорость решения задач в «Ренессанс страхование». Кроме этого, переход на облачный сервис Yandex DataLens позволил значительно сэкономить на покупке лицензий.
В планах у компании переезд на управляемые сервисы Yandex Cloud: Yandex Managed Service for PostgreSQL и Yandex Managed Service for MySQL®.
Мнение
Для нас миграция на Yandex DataLens — это возможность существенно сэкономить на покупке лицензий аналогичного BI и ускорить работу с данными. Благодаря распределённой архитектуре на базе Yandex Cloud работа с большим объёмом данных стала быстрее, а количество одновременно работающих бизнес-пользователей выросло до 400 человек. Также департаменты, которые первые переехали на новый инструмент, оценили простоту его использования. Для них было важно не потерять то, к чему они привыкли в Tableau.