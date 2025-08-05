Утечки данных: как бизнесу их обнаружить, предотвратить и избежать штрафов

Набор правил контроля доступа на уровне подсети в виртуальной частной сети (VPC). Определяет, какой входящий и исходящий IP‑трафик разрешён или запрещён между подсетями и внешними ресурсами.

Виртуальные «фаерволы» на уровне экземпляра — групповые правила для каждого виртуального сервера (VM). Позволяют контролировать, какие порты и протоколы доступны для входящего и исходящего трафика именно для данного набора ВМ.

Как защитить данные от утечек в облаке: советы для ИБ‑специалистов и DevOps‑инженеров

Перенос данных в облако повышает гибкость, но требует новых подходов к безопасности. Ошибки конфигураций, слабое шифрование и проблемы с доступами становятся основными рисками утечек.

Расскажем, как настроить защиту от утечек в облаке, какие встроенные инструменты Yandex Cloud помогут снизить риски и как организовать эффективный мониторинг, чтобы обнаруживать угрозы ещё до того, как данные покинут компанию.

Управление конфигурациями и Infrastructure as Code (IaC)

Ошибки конфигурации остаются одной из главных причин утечек, особенно в облаке. Чтобы минимизировать человеческий фактор, компании внедряют практику Infrastructure as Code (IaC) — описание инфраструктуры кодом.

При IaC все параметры облачных ресурсов описываются декларативно в виде файлов. Этот код хранится в системе контроля версий, проходит код‑ревью и автоматические проверки безопасности.

Для IaC используют инструменты статического анализа и policy‑as‑code, которые автоматически проверяют шаблоны на запрещённые настройки. Такие проверки помогают предотвратить ошибки безопасности до создания ресурса и соответствуют культуре DevSecOps.

Помимо статических проверок IaC, важен регулярный аудит конфигураций.

Шифрование данных на хранении и при передаче

Шифрование — базовая мера защиты данных. В облачных сервисах оно обычно реализовано автоматически, но требует дополнительного контроля. Важно применять шифрование данных на дисках и в хранилищах, а также при передаче с помощью протоколов TLS/SSL.

Управление ключами шифрования осуществляется через специализированные сервисы — например, Yandex Key Management Service. Ключи должны храниться безопасно, а пароли и секреты — в защищённых специализированных хранилищах.

Управление доступами и привилегиями

Надёжная система Yandex Identity and Access Management помогает управлять идентификацией и доступом. Для безопасного хранения секретов (паролей, API‑ключей) рекомендуем использовать специализированные хранилища — например, Yandex Lockbox. Централизованное хранение секретов предотвращает их попадание в открытый доступ с конфигурациями или кодом.

Для организации единого входа (SSO — Single Sign-On) в компании подойдёт Yandex Identity Hub. Сервис позволяет выстроить безопасную и удобную систему аутентификации с современными методами проверки личности — многофакторной аутентификацией, биометрией и временными токенами.

Сегментация и изоляция сред

Сегментация облачной инфраструктуры — один из ключевых уровней защиты. В традиционных дата‑центрах она реализуется через VLAN и DMZ. В облаке используются аналогичные облачные средства для ограничения распространения потенциального взлома.

Инфраструктуру стоит разделять на Virtual Private Cloud (VPC) или аналогичные решения. Например, на нашей платформе можно создавать отдельные VPC для продакшена и тестовых сред. Хорошая практика — делить инфраструктуру по функциональным сегментам: базы данных размещать в одной подсети, фронтенд‑серверы — в другой, строго контролируя трафик между ними.

Также важно использовать сетевые ACL и security groups. В продакшн‑сегменте должны быть настроены только необходимые соединения: базы данных не принимают трафик извне, серверы приложений общаются только с балансировщиками. Это ограничивает количество потенциальных путей проникновения.