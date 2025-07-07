Микросервисная архитектура: что это, кому подойдёт, с чего начать

Подход к созданию веб‑приложений, где взаимодействие происходит через стандартные методы, такие как GET и POST, и URL‑адреса. Данные передаются в виде JSON или XML.

Фреймворк для высокоскоростного обмена данными между сервисами, использующий бинарный формат Protocol Buffers. Подходит для эффективной коммуникации микросервисов.

Гибкий язык запросов данных с возможностью точного запроса нужных полей.

Отслеживания маршрута и состояния данных.

Принцип, согласно которому в распределённых системах невозможно одновременно обеспечить все три свойства: согласованность данных (Consistency), доступность (Availability) и устойчивость к разделению сети (Partition tolerance). Системы выбирают два свойства из трёх, что усложняет управление согласованностью.

Механизм для управления транзакциями, который помогает корректно завершать распределённые операции, даже если какой‑то сервис временно выходит из строя.

Сохранение всех изменений данных в виде потока событий, упрощающее восстановление и отслеживание истории.

Компании с монолитной архитектурой часто сталкиваются с медленными обновлениями , сложностями в масштабировании и ограничениями в технологиях. Микросервисная архитектура решает эти проблемы благодаря разделению приложения на автономные компоненты.

В статье расскажем, что такое микросервисная архитектура, чем она отличается от монолита и кому подойдёт такой подход. Ещё обсудим основные принципы микросервисов, важные компоненты для работы с ними и инструменты, которые предоставляет Yandex Cloud. Покажем и реальные примеры внедрения микросервисов.

Что такое микросервисная архитектура

Микросервисная архитектура — это подход к созданию приложений, при котором система разделена на независимые друг от друга компоненты — микросервисы, небольшие независимые модули. Каждый модуль решает отдельную бизнес‑задачу, обладает собственной логикой и базой данных. Сервисы взаимодействуют друг с другом через сетевые интерфейсы — обычно это HTTP/REST или gRPC.

Основные принципы микросервисов

Принцип Описание Независимость Каждый микросервис работает автономно, в отдельном процессе. Это значит, что сбой в одном сервисе не влияет на работу всей системы и снижает риск глобального отказа. Также у каждого микросервиса собственная база данных — это позволяет сохранять автономность данных и избегать ситуаций, когда при изменении схемы в одном сервисе нужно одновременно корректировать схемы во всех остальных Децентрализация Команды разработки выбирают различные технологии под конкретные задачи, например, Java, Python™, Go или Node.js, ускоряя разработку и повышая эффективность, но усложняя поддержку. Команды полностью отвечают за разработку и эксплуатацию своих сервисов API‑коммуникация Сервисы взаимодействуют между собой через различные сетевые интерфейсы и протоколы: REST, gRPC, GraphQL и Messaging — обмен сообщениями через очереди и брокеры сообщений, такие как Kafka® или RabbitMQ™. Использование Messaging позволяет снизить зависимость сервисов друг от друга Непрерывная доставка Независимое развёртывание и масштабирование сервисов ускоряет выпуск обновлений, снижает риски и повышает адаптивность к бизнес‑требованиям. Для этого необходимы зрелая инфраструктура автоматизации (CI/CD, GitOps, Infrastructure as Code) и высокие стандарты инженерного качества

Такое разделение упрощает разработку, обновление и поддержку приложений : разработчики могут быстро внедрять изменения в отдельные части системы, не затрагивая её целиком. Это снижает риски сбоев во время релиза и позволяет гибко масштабировать только те сервисы , на которые возросла нагрузка — например, модуль авторизации в сезон скидок или компонент обработки платежей во время распродаж.

Преимущества и недостатки микросервисной архитектуры

Преимущества подхода Недостатки и сложности Скорость разработки и вывода новых функций Управление распределённой системой гораздо сложнее монолита. Требуются продвинутые DevOps‑практики и развитая инфраструктура Легко масштабируемые компоненты под изменяющиеся нагрузки Нужна развитая инфраструктура мониторинга, логирования и трассировки для оперативного реагирования на сбои и неполадки Снижение рисков отказов Высокие требования к DevOps‑культуре и инженерной зрелости команд. Высокие затраты на обучение сотрудников и создание инфраструктуры Гибкость выбора технологий для разных частей системы Сетевая задержка: множество межсервисных вызовов создают дополнительные проблемы производительности и могут замедлять работу приложения Удобство обновления и поддержки: небольшие изменения можно вносить и тестировать изолированно, что упрощает управление кодом и уменьшает риски ошибок Сложности с согласованностью данных из‑за CAP‑теоремы. Трудности с поддержкой ACID‑транзакций требуют реализации сложных подходов (Saga, Event Sourcing)

Первые упоминания о микросервисной архитектуре появились ещё в 2000‑х. Но полноценная концепция сформировалась лишь к началу 2010‑х годов. Уже к 2014 году микросервисы внедрили Netflix, Amazon и Twitter. Сегодня этот подход активно используют многие компании.

Тренды микросервисов в 2025 году