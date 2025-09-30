Batch processing
Text generation models
|
Model
|
URI
|
Context
|
Qwen 2.5 7B Instruct
|
|
32,768
|
Qwen 2.5 72B Instruct
|
|
16,384
|
QwQ 32B Instruct
|
|
32,768
|
Llama 3.3 70B Instruct2
|
|
8,192
|
Llama 3.1 70B Instruct2
|
|
8,192
|
DeepSeek-R1 Distill Llama 70B
|
|
8,192
|
Qwen2.5 32B Instruct
|
|
32,768
|
DeepSeek-R1 Distill Qwen 32B
|
|
32,768
|
phi-4
|
|
16,384
|
Gemma 3 1B it
|
|
32,768
|
Gemma 3 4B it
|
|
131,072
|
Gemma 3 12B it
|
|
65,536
|
Gemma 3 27B it
|
|
32,768
|
Qwen3 0.6B
|
|
32,768
|
Qwen3 1.7B
|
|
32,768
|
Qwen3 4B
|
|
32,768
|
Qwen3 8B
|
|
32,768
|
Qwen3 14B
|
|
32,768
|
Qwen3 32B
|
|
32,768
|
Qwen3 30B A3B
|
|
32,768
|
Qwen3 235B A22B
|
|
32,768
2 Llama was created by Meta. Meta is designated as an extremist organization and its activities are prohibited in Russia.
Multimodal models
|
Model
|
URI
|
Context
|
Qwen2 VL 7BModel cardApache 2.0 license
|
|
4,096
|
Qwen2.5 VL 7BModel cardApache 2.0 license
|
|
4,096
|
Qwen 2.5 VL 32B InstructModel cardApache 2.0 license
|
|
4,096
|
DeepSeek VL2Model cardDeepSeek license
|
|
4,096
|
DeepSeek VL2 TinyModel cardDeepSeek license
|
|
4,096
|
Gemma 3 4B itModel cardGemma Terms of Use
|
|
4,096
|
Gemma 3 12B itModel cardGemma Terms of Use
|
|
4,096
|
Gemma 3 27B itModel cardGemma Terms of Use
|
|
4,096