Batch processing

Updated at September 30, 2025

Text generation models

Model

URI

Context

Qwen 2.5 7B Instruct
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen2.5-7b-instruct

32,768

Qwen 2.5 72B Instruct
Model card
Qwen license

gpt://<folder_ID>/qwen2.5-72b-instruct

16,384

QwQ 32B Instruct
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwq-32b

32,768

Llama 3.3 70B Instruct2
Model card
Llama 3.3 license

gpt://<folder_ID>/llama3.3-70b-instruct

8,192

Llama 3.1 70B Instruct2
Model card
Llama 3.1 license

gpt://<folder_ID>/llama3.1-70b-instruct

8,192

DeepSeek-R1 Distill Llama 70B
Model card
MIT license
Based on Llama-3.3-70B-Instruct. Llama-3.3-70B-Instruct Terms of Use

gpt://<folder_ID>/deepseek-r1-distill-llama-70b

8,192

Qwen2.5 32B Instruct
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen2.5-32b-instruct

32,768

DeepSeek-R1 Distill Qwen 32B
Model card
MIT license

gpt://<folder_ID>/deepseek-r1-distill-qwen-32b

32,768

phi-4
Model card
MIT license

gpt://<folder_ID>/phi-4

16,384

Gemma 3 1B it
Model card
Gemma Terms of Use

gpt://<folder_ID>/gemma-3-1b-it

32,768

Gemma 3 4B it
Model card
Gemma Terms of Use

gpt://<folder_ID>/gemma-3-4b-it

131,072

Gemma 3 12B it
Model card
Gemma Terms of Use

gpt://<folder_ID>/gemma-3-12b-it

65,536

Gemma 3 27B it
Model card
Gemma Terms of Use

gpt://<folder_ID>/gemma-3-27b-it

32,768

Qwen3 0.6B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-0.6b

32,768

Qwen3 1.7B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-1.7b

32,768

Qwen3 4B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-4b

32,768

Qwen3 8B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-8b

32,768

Qwen3 14B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-14b

32,768

Qwen3 32B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-32b

32,768

Qwen3 30B A3B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-30b-a3b

32,768

Qwen3 235B A22B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen3-235b-a22b

32,768

Multimodal models

Model

URI

Context

Qwen2 VL 7B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen2-vl-7b-instruct/

4,096

Qwen2.5 VL 7B
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen2.5-vl-7b-instruct/

4,096

Qwen 2.5 VL 32B Instruct
Model card
Apache 2.0 license

gpt://<folder_ID>/qwen2.5-vl-32b-instruct/

4,096

DeepSeek VL2
Model card
DeepSeek license

gpt://<folder_ID>/deepseek-vl2/

4,096

DeepSeek VL2 Tiny
Model card
DeepSeek license

gpt://<folder_ID>/deepseek-vl2-tiny/

4,096

Gemma 3 4B it
Model card
Gemma Terms of Use

gpt://<folder_ID>/gemma-3-4b-it/

4,096

Gemma 3 12B it
Model card
Gemma Terms of Use

gpt://<folder_ID>/gemma-3-12b-it/

4,096

Gemma 3 27B it
Model card
Gemma Terms of Use

gpt://<folder_ID>/gemma-3-27b-it/

4,096

Use cases

Running a model in batch mode

