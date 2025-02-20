Обработка и анализ больших данных с помощью Apache Spark в Yandex Data Processing

Из теории вы будете узнавать новое, а на практике тренировать навыки и работу с инструментами. Вы не привязаны к расписанию, поэтому сами выбираете время для обучения. На платформе вы можете поставить цели, планировать график и интегрировать его с популярными календарями или получать напоминания через бот в Telegram. Такой подход к планированию поможет сделать самостоятельное прохождение курса более эффективным.