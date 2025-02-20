Обработка и анализ больших данных с помощью Apache Spark™ в Yandex Data Processing
- Свободный доступ
- 7 тем с теорией и практикой
- Материал рассчитан на 75 часов
- Свидетельство о прохождении курса
Обновлено в декабре 2024 года.
Что вы узнаете
Как проектировать архитектуру для обработки больших данных
Как управлять кластерами Apache Spark
Применение технологии Data Lakehouse в Yandex Cloud
Методы пакетной обработки данных с датасетом R7
Технологии работы с потоковыми данные
Как организовывать и запускать задания Apache Spark
Yandex Data Processing
Yandex Data Processing
Сервис для обработки многотерабайтных массивов данных с использованием инструментов с открытым исходным кодом, таких как Apache Spark, Apache Hadoop®, Apache HBase®, Apache Hive™, Apache Zeppelin™ и других сервисов экосистемы Apache®.
Кому будет полезно
Кому будет полезно
- Дата-инженерам, которые хотят узнать, как Yandex Data Processing может быть использован для решения задач по обработке и анализу данных.
- DataOps‑инженерам, которые хотят узнать, как правильно эксплуатировать Yandex Data Processing и другие сервисы Data Platform в Yandex Cloud.
- Аналитикам данных, которые хотят узнать, как обрабатывать данные и создавать витрины с помощью Yandex Data Processing.
Программа
Темы можно проходить в произвольном порядке
— Современные подходы к обработке больших данных
— MPP vs MapReduce
— Архитектура Apache Spark
— Проектирование архитектуры решения
Разработано совместно с Hilbert Team
Команда инженеров Hilbert Team бесшовно перенесёт ваш бизнес в облако, поможет оптимизировать и автоматизировать IT‑инфраструктуру и процессы, закроет все нужные компетенции и сопроводит ваш проект.
Авторы
Максим Зиналь
Архитектор Data Platform Yandex Cloud
Дмитрий Долбин
Архитектор Data Platform Yandex Cloud
Юрий Конов
Архитектор Data Platform Yandex Cloud
Вячеслав Бессонов
Директор по развитию бизнеса Hilbert Team
Что вас ждёт
Что вас ждёт
Доступ в любое время
Это курс для самостоятельного обучения. Вы можете узнавать новое в комфортном для вас темпе, когда угодно, из любой точки мира. А доступ к материалам курса останется у вас навсегда.
Понятная теория на интерактивной платформе
Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT-индустрии. Вы будете изучать теорию с примерами из жизни и интерактивными заданиями прямо на платформе.
Практические работы с сервисами Yandex Cloud
Вам предстоит выполнить 60 практических заданий в своём облаке на платформе Yandex Cloud.
Вам потребуются знания и навыки
Частые вопросы
Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно. Вы можете проверить себя по подробному How‑to‑guide и задать вопросы другим студентам в телеграм‑чате комьюнити Yandex Cloud: Data Platform.
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