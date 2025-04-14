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Yandex Managed Service for Apache Airflow

  • Свободный доступ
  • 11 тем с теорией и практикой
  • Материал рассчитан на 14 часов
  • Свидетельство об окончании

Обновлено в апреле 2025 года.

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Чему вы научитесь

Работать с облачным сервисом Yandex Managed Service for Apache Airflow

Автоматизировать процессы загрузки и обработки данных с помощью сервиса

Писать и загружать DAG-файлы для оркестрации процессов и управления зависимостями

Использовать сервис: от развёртывания кластера до управления доступами

Интегрировать Yandex Managed Service for Apache Airflow с другими сервисами Yandex Cloud

Yandex Managed Service for Apache Airflow

Сервис помогает разворачивать, администрировать и поддерживать кластеры Apache Airflow в инфраструктуре Yandex Cloud.

Apache Airflow — платформа для разработки, запуска и мониторинга рабочих процессов, ориентированных на пакетную обработку данных. Она является мощным инструментом для автоматизации задач благодаря:

  • поддержке множества источников данных и плагинов,
  • масштабируемости,
  • функциям мониторинга и журналирования.
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Кому будет полезно

  • IT-командам
    Научитесь правильно разворачивать и настраивать Airflow.

  • DevOps-инженерам
    Узнаете об инфраструктурных возможностях облачной платформы для развёртывания технологий Airflow.

  • Архитекторам
    Изучите возможности и ограничения Airflow с точки зрения функциональности системы и архитектуры.

  • Дата-инженерам
    Освоите DAG для управления потоками данных.

Программа

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1. Что такое Airflow и какие задачи он решает

  • Познакомитесь с общей архитектурой Airflow и узнаете, какие задачи он решает.
  • Поймёте, как устроены компоненты и ролевая модель, как организовано взаимодействие с сервисом.
  • Рассмотрите основные сценарии использования платформы.

2. Знание объектов Airflow

  • Разберётесь в ключевых объектах Airflow (DAGs, Providers, Operators, XCom, Connection, Variable) и узнаете, какую задачу они выполняют.

3. DAG как основной компонент Airflow. Тонкости работы

  • Изучите структуру DAG (subdag, task group).
  • Поймёте, как задаётся порядок выполнения задач (приоритет, веса).
  • Изучите ресурсную модель DAG и операторов, приёмы работы с ними.
  • Разберётесь в статусной модели DAG: узнаете статусы объектов и принцип их смены.
  • Узнаете различия между синхронными и асинхронными операторами, их возможности и принципы работы.

4. Что такое Yandex Managed Service for Apache Airflow

  • Узнаете, как устроен Yandex Managed Service for Apache Airflow, включая автомасштабирование, логи и архитектурные особенности.
  • Поймёте, как происходит тарификация сервиса.

5. Практика. Начало работы в Yandex Managed Service for Apache Airflow

  • Научитесь создавать кластеры, подключаться к консоли, просматривать статусы заданий и анализировать логи.

Разработано совместно с АЭРО

Провайдер e-com- и дата-решений АЭРО строит надёжную дата-инфраструктуру и помогает бизнесу зарабатывать на данных.

О компании

Авторы

Иван Веткасов

Архитектор Yandex Cloud

Игорь Путятин

Архитектор Yandex Cloud

Татьяна Дидова

Архитектор данных АЭРО

Никита Костин

Руководитель группы инженеров данных АЭРО

Что вас ждёт

Доступ в любое время

Подходит для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, когда и где угодно. А доступ к материалам останется у вас навсегда.

Понятная теория на интерактивной платформе

Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT. Вы изучите теорию на реальных примерах и выполните интерактивные задания на платформе.

Практическая работа с сервисами Yandex Cloud

Пробуйте силы на реальных кейсах.

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-чате комьюнити Yandex Cloud: Data Platform.

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Вам потребуются

Базовые знания в Python и опыт работы в терминале

Базовые знания в SQL

Частые вопросы

Все материалы предоставляются бесплатно.

Начните прямо сейчас

Автоматизируйте процессы работы с данными в Yandex Managed Service for Apache Airflow.

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Apache® и Apache Airflow являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Apache Software Foundation в США и/или других странах.

ClickHouse является зарегистрированным товарным знаком ClickHouse, Inc.