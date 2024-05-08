Терминирование TLS-соединений
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Обновлена 8 мая 2024 г.
L7-балансировщики Yandex Application Load Balancer могут терминировать TLS-соединения: отправлять клиентам сертификаты, дешифровать входящий трафик для отправки бэкендам и шифровать ответы бэкендов для отправки клиентам. Далее вы узнаете, как настроить балансировщик, чтобы он терминировал TLS-соединения с помощью сертификата из Yandex Certificate Manager и перенаправлял HTTP-запросы на HTTPS.
Вы можете создать инфраструктуру для терминирования TLS-соединений с помощью одного из инструментов:
- Консоль управления — используйте этот способ, чтобы пошагово создать инфраструктуру в консоли управления Yandex Cloud.
- Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform с репозитория GitHub, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.