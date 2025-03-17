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Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из виртуальных машин на L7-балансировщик ALB

Статья создана
Обновлена 17 марта 2025 г.

В этом практическом руководстве рассмотрен вариант, когда трафик, поступающий на балансировщик Yandex Network Load Balancer, распределяется по виртуальным машинам, которые расположены в целевых группах за ним.

Схема работы L7-балансировщика Yandex Application Load Balancer с подключенным профилем безопасности Yandex Smart Web Security:

Вы можете создать инфраструктуру для миграции сервисов с помощью следующих инструментов:

  • Консоль управления — используйте консоль управления Yandex Cloud, чтобы создать инфраструктуру в пошаговом режиме.
  • Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.
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