Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из виртуальных машин на L7-балансировщик ALB
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Обновлена 17 марта 2025 г.
В этом практическом руководстве рассмотрен вариант, когда трафик, поступающий на балансировщик Yandex Network Load Balancer, распределяется по виртуальным машинам, которые расположены в целевых группах за ним.
Схема работы L7-балансировщика Yandex Application Load Balancer с подключенным профилем безопасности Yandex Smart Web Security:
Вы можете создать инфраструктуру для миграции сервисов с помощью следующих инструментов:
- Консоль управления — используйте консоль управления Yandex Cloud, чтобы создать инфраструктуру в пошаговом режиме.
- Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.